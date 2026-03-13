Selecao'ya yeni bir görünüm! Vinicius Jr ve arkadaşları, Fransa ile oynanacak önemli dostluk maçında tarihi Jordan Brand formalarını ilk kez giyecekler

Real Madrid'in simgesi Vinicius Jr, bu işbirliğinin yüzü olarak konumlandırıldı ve bu hamlenin sahayı aştığını vurguladı. Vinicius Jr, CBF'nin resmi web sitesinde "Brezilya'da top oynamayı hayal eden her çocuk için bu ortaklık gerçekten çok derin bir anlam ifade ediyor" dedi.

"Jordan Brand ve Milli Takımımız, sadece futboldan daha fazlasıyla birleşiyor - bu, kültür ve büyüklüğün birleşimidir. Jumpman bizim renklerimizle ortaya çıktığında, Brezilya'yı özel kılan yaratıcılığı, tutkuyu ve enerjiyi dünyaya gösteriyor. Her sahaya çıktığımızda yeni nesle stil, özgürlük ve gururla oynamaları için ilham veriyor."