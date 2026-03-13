Getty Images Sport
Çeviri:
Selecao'ya yeni bir görünüm! Vinicius Jr ve arkadaşları, Fransa ile oynanacak önemli dostluk maçında tarihi Jordan Brand formalarını ilk kez giyecekler
Beş kez şampiyon olan takım için yeni bir dönem
Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), Jordan Brand ile tarihi bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Sao Paulo'da yıldızların katıldığı bir etkinlikte tanıtılan yeni deplasman forması, Nike swoosh logosunun yerine Michael Jordan'ın ikonik Jumpman siluetini kullanarak gelenekten uzaklaşıyor ve elit futbol mirasını küresel sokak giyim kraliyetiyle harmanlıyor.
Forma, klasik mavi ve sarı renk paletini korurken, 1988 Air Jordan 3 ile özdeşleşen efsanevi "Elephant Print" dokusunu da içeriyor. Aero-FIT yeniliği ile tasarlanan forma, %11 daha hafif ve önemli ölçüde daha nefes alabilir olacak şekilde tasarlanmış ve %100 geri dönüştürülmüş tekstil atıkları kullanılarak elit performans ile çevresel sürdürülebilirliği bir araya getiriyor.
Vinicius Jr kültürel etkisini övüyor
Real Madrid'in simgesi Vinicius Jr, bu işbirliğinin yüzü olarak konumlandırıldı ve bu hamlenin sahayı aştığını vurguladı. Vinicius Jr, CBF'nin resmi web sitesinde "Brezilya'da top oynamayı hayal eden her çocuk için bu ortaklık gerçekten çok derin bir anlam ifade ediyor" dedi.
"Jordan Brand ve Milli Takımımız, sadece futboldan daha fazlasıyla birleşiyor - bu, kültür ve büyüklüğün birleşimidir. Jumpman bizim renklerimizle ortaya çıktığında, Brezilya'yı özel kılan yaratıcılığı, tutkuyu ve enerjiyi dünyaya gösteriyor. Her sahaya çıktığımızda yeni nesle stil, özgürlük ve gururla oynamaları için ilham veriyor."
Teknik mükemmellik sokaklarla buluşuyor
Bu ortaklık, modern sporcular için tasarlanmış teknik bir yenilenmeyi işaret ediyor. Jordan Brand başkanı Sarah Mensah, bu hamleyi performans ve ifadenin birbirini beslediği dinamik bir birleşme olarak nitelendirdi. Giysi serisi, uyumlu bir görünüm sağlamak için özel antrenman kıyafetleri ve özel Tiempo kramponları içeriyor.
"Bugün Jordan, gerçekten olağanüstü bir şey başlattı. Brezilya Milli Takımı ile yapılan bu ortaklık, sadece bir işbirliğinden daha fazlası; Brezilya'nın dinamik çekirdeğinde yer alan küresel futbolun inanılmaz parlaklığı, yaratıcılığı ve enerjisinin bir kutlaması. Parlaklık, güven ve rekabetin nabzının attığı yerde Jordan gelişir. Bu sadece iki dünyanın buluşması değil; performans ve ifadenin birbirini beslediği dinamik bir birleşim," dedi Mensah.
- Getty Images Sport
Les Bleus'a karşı ilk maç
Taraftarlar, 26 Mart'ta Brezilya'nın Fransa ile oynayacağı büyük dostluk maçında Jumpman'ı ilk kez sahada görecek. Selecao, Avrupa'nın seçkin takımlarıyla kendini sınamaya hazırlanırken, bu tarihi forma lansmanı için oldukça uygun bir sahne olacak.
Brezilya, son beş maçında iki galibiyet ve bir beraberlikle karışık bir performans sergiledikten sonra, bu karşılaşmaya momentumunu sürdürmek için çıkacak. Selecao, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde kadrosunu son kez test etmek için bu kıtalararası dostluk maçını kullanacak. Brezilya, Dünya Kupası'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte C Grubu'nda yer alıyor.
Reklam