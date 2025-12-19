Kopenhag'da büyüyen Bendtner, Danimarka'nın genç futbol sahnesinde dikkat çekiyordu. Ancak kariyerinin o döneminde bile sorunlar peşini bırakmıyordu. Yıllar sonra, “Gençken biraz fevriydim,” diye itiraf etti.

2005'te Arsenal'a imza atan forvet, kulübün gelecekteki yıldızlarından biri olarak görülüyordu. Robin van Persie'den sonra, Emmanuel Adebayor'dan ise kısa süre önce takıma katılmıştı. Bu dönemde antrenman sahasında Thierry Henry ile bir tartışma yaşadı.

Bendtner, bu yüzleşmeyi kitabında şöyle anlattı: “Karşıma dikiliyor, yüzüme bağırıyor, türlü türlü şeyler söylüyor. Şimdi geriye dönüp baktığımda haddimi aştığımı görebiliyorum. O zamanlar kafam farklı çalışıyordu. Aramızda küçük bir tartışma yaşandı ve bana haddimi bildirdi.”

Bendtner, 2006'da Championship ekibi Birmingham City'ye kiralandı. Steve Bruce'un takımı Premier League'e yükselirken Bendtner da St Andrew's'da beğeni topladı. Ancak bu dönem, saha dışı hayatının gündemi meşgul etmeye başladığı dönemin de başlangıcıydı. 2006-07 sezonunda Bendtner'ın boş zamanlarının çoğunu kucak dansı kulüplerinde geçirdiğine dair haberler çıktı.

Danimarkalı futbolcu, 2020'de kamuoyuna yaptığı açıklamayla bunu düzeltti: “Mesele sadece haftada beş kez kucak dansı kulüplerine gitmem değildi. Bu kulüplere bağımlı değildim, bunu açıklığa kavuşturalım! Genel olarak dışarı çıkıyordum. Sakatlığım vardı. Steve'e çok büyük saygı duyuyordum. Gerçekten saygı duyduğum insanlara yalan söyleyemem. Tamamen dürüst olmam gerekir. Beni öfkeyle yanına çağırdı. Gerçekten üzgündü. ‘Bu hafta dört kez dışarı çıktın,’ diye anlatırken, ‘Gerçekten özür dilerim Steve, beş kez çıktım,’ dedim. Nasıl tepki vereceğini pek bilemedi. Çok kızgındı ama kendi kendine gülmeden de edemiyordu.”

Bu pembe diziyi andıran hikâye devam etti: Bendtner, geç saatlere kadar dışarı çıkmayı bırakıp bir ilişkiye başladı. Steve Bruce'un kızı Amy ile. İkili 2008'de ayrıldı; muhtemelen Steve'i rahatlatan bir gelişmeydi.