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Lord Bendtner GFXGOAL
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Seks skandallarından yasaklanan iç çamaşırlarına: ‘Lord’ Nicklas Bendtner’ın hayatı ve yaşadıkları

N. Bendtner
Arsenal
Premier Lig
Danimarka
FEATURES

Profesyonel futbolculuk çoğu insan için bir hayaldir. Dünyanın en popüler sporunu oynayarak yüksek ücretler kazanırsınız. Şöhret ve adınızdan söz ettirmek de birçok insanın imreneceği şeylerdir. Yine de bu kadar yükseğe çıkmak bile futbolun zirvesine ulaşabilen yüzde birlik kesimi tamamen tatmin etmeye yetmiyor. Nicklas Bendtner bunun canlı kanıtı.

Eski Danimarka millî futbolcusu, Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olabilirdi. Ancak hayatının gerçekte nasıl şekillendiğini bilince bunu hayal etmek zor. Bendtner'ın kariyeri yüz kez yeniden yaşansaydı, bunların yarısından fazlasında başarıya ulaşırdı.

Oysa saha dışındaki tuhaf talihsizliklerin yolundan kalıcı ve geri döndürülemez biçimde saptırdığı ender isimlerden biri oldu. İnternetin ilk gerçek futbol memlerinden biriydi. İşte 'Lord Bendtner'ın hayatı ve yaşadıkları.

  • Barnsley v Birmingham CityGetty Images Sport

    Kucak dansları ve krediler

    Kopenhag'da büyüyen Bendtner, Danimarka'nın genç futbol sahnesinde dikkat çekiyordu. Ancak kariyerinin o döneminde bile sorunlar peşini bırakmıyordu. Yıllar sonra, “Gençken biraz fevriydim,” diye itiraf etti.

    2005'te Arsenal'a imza atan forvet, kulübün gelecekteki yıldızlarından biri olarak görülüyordu. Robin van Persie'den sonra, Emmanuel Adebayor'dan ise kısa süre önce takıma katılmıştı. Bu dönemde antrenman sahasında Thierry Henry ile bir tartışma yaşadı.

    Bendtner, bu yüzleşmeyi kitabında şöyle anlattı: “Karşıma dikiliyor, yüzüme bağırıyor, türlü türlü şeyler söylüyor. Şimdi geriye dönüp baktığımda haddimi aştığımı görebiliyorum. O zamanlar kafam farklı çalışıyordu. Aramızda küçük bir tartışma yaşandı ve bana haddimi bildirdi.”

    Bendtner, 2006'da Championship ekibi Birmingham City'ye kiralandı. Steve Bruce'un takımı Premier League'e yükselirken Bendtner da St Andrew's'da beğeni topladı. Ancak bu dönem, saha dışı hayatının gündemi meşgul etmeye başladığı dönemin de başlangıcıydı. 2006-07 sezonunda Bendtner'ın boş zamanlarının çoğunu kucak dansı kulüplerinde geçirdiğine dair haberler çıktı.

    Danimarkalı futbolcu, 2020'de kamuoyuna yaptığı açıklamayla bunu düzeltti: “Mesele sadece haftada beş kez kucak dansı kulüplerine gitmem değildi. Bu kulüplere bağımlı değildim, bunu açıklığa kavuşturalım! Genel olarak dışarı çıkıyordum. Sakatlığım vardı. Steve'e çok büyük saygı duyuyordum. Gerçekten saygı duyduğum insanlara yalan söyleyemem. Tamamen dürüst olmam gerekir. Beni öfkeyle yanına çağırdı. Gerçekten üzgündü. ‘Bu hafta dört kez dışarı çıktın,’ diye anlatırken, ‘Gerçekten özür dilerim Steve, beş kez çıktım,’ dedim. Nasıl tepki vereceğini pek bilemedi. Çok kızgındı ama kendi kendine gülmeden de edemiyordu.”

    Bu pembe diziyi andıran hikâye devam etti: Bendtner, geç saatlere kadar dışarı çıkmayı bırakıp bir ilişkiye başladı. Steve Bruce'un kızı Amy ile. İkili 2008'de ayrıldı; muhtemelen Steve'i rahatlatan bir gelişmeydi.

  • Arsenal's Togo Striker Emmanuel AdebayorAFP

    Kendi takım arkadaşlarıyla kavga ediyor

    Bu davranışlarına rağmen Arsene Wenger, Bendtner'de 2007-08 sezonu için onu Arsenal'in A takım kadrosuna alacak kadar potansiyel görmüştü. Arsenal o sezon Premier League şampiyonluğu için mücadele etti. Bendtner'a ayrıca beş yıllık yeni bir sözleşme verildi.

    Sezon genel olarak Bendtner için oldukça iyi geçti. Tüm kulvarlarda çıktığı 40 maçta attığı dokuz golü yalnızca Adebayor, Cesc Fabregas ve Eduardo da Silva geride bıraktı. Noel döneminde rakip Tottenham'a karşı evlerinde oynadıkları maçta oyuna girdikten sonraki ilk dokunuşuyla gol atıp Arsenal'e 2-1'lik galibiyeti getirmesi, onu taraftarların gözünde bir kahramana dönüştürdü. Ancak yükselişini sürdürürken bile Bendtner kendi önüne engel çıkarmaktan geri kalmadı.

    Arsenal'in Lig Kupası yarı final rövanşında Tottenham'a 5-1 yenildiği maçta Bendtner, topu kafayla kendi kalesine gönderdi ve saha içinde Adebayor'la yaşadığı arbede sonucunda burnu kanadı. Bu olay, sezon boyunca gösterdiği çabayı tamamen boşa çıkarmadı ama sezona kesinlikle gölge düşürdü.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Araba kazası ‘mucizesi’

    Eylül 2009'da Bendtner, antrenmana giderken geçirdiği kazada otomobili hurdaya döndükten sonra hayatta kalmasını ilahi bir güce borçlu olduğuna inanıyordu. Hafif sakatlıkları nedeniyle yalnızca birkaç hafta sahalardan uzak kaldı.

    Bendtner o dönem, "Birinin elini üzerimde tuttuğuna inanıyorum," demişti. "Bunun ne ya da kim olduğunu bilmiyorum ama daha geniş açıdan bakınca birinin bana yardım ettiğini hissettim. Henüz vaktimin gelmediğine yürekten inanıyorum. Hayatımın sona erme zamanı değildi. Otomobilim daha küçük ve daha az güvenli olsaydı ölümcül sonuçları olabilirdi. [Polis] bunun bir trajediyle ya da en azından benim ağır yaralanmamla sonuçlanmamasını mucize olarak nitelendirdi.

    "Her saniyenin her anını hatırlıyorum. Bayılmadım ya da bilincimi kaybetmedim. Birileri 160 km/sa hız yaptığımı iddia etti. Böyle bir saçmalığın nereden çıktığını bilmiyorum. Tamamen yanlış. O kadar hızlı gitmiyordum. Hiç de öyle değildi. Polisle görüştüm ve hız sınırını aşmadığım için hakkımda bir işlem yapılmayacak. Kaza, sol şeritte bir otomobilin tam önüme geçmesi yüzünden oldu. Tepki vermezsem bir saniye sonra diğer otomobile çarpacağımı fark ettim. 'Bu çok, çok kötü bitecek. Şimdi ölebilirim,' diye düşündüğümü hatırlıyorum.

    "Bu yüzden diğer otomobilden kaçınmaya çalışarak direksiyonu sertçe sağa kırdım. Başardım... Ama yolun ortasındaki emniyet şeridine girdim. Otomobil dönerek yeniden yolun karşı tarafına savruldu ve neyse ki çok büyük olmayan birkaç ağaca çarptı. Otomobilin durduğu bir araziye savruldum. Tamamen parçalanmıştı. Bunun çok daha kötü sonuçlanabileceğini biliyorum."

    Bendtner o dönem tamamen iyileşmiş gibi görünse de 2020'de kaza nedeniyle yıllar içinde birkaç küçük sakatlık yaşadığını açıkladı.

    "Otomobil kazası benim için çok büyük bir gerilemeydi," dedi. "Çok ciddiydi. Bana çok acı çektirdi ve bugün hâlâ çektiriyor. Beni değiştirdi. Olaylara farklı yaklaşmaya başladım. Kaza oldukça ciddi olduğu için hayatta kaldığımdan dolayı kendimi epey şanslı hissediyordum. Ama sonraki yıllarda birçok küçük sakatlığa ve soruna yol açtı. Bir oyuncu ve bir insan olarak bununla baş etmek oldukça zordu çünkü bir sakatlık ya da ağrı yüzünden sürekli engellendiğim için istediğim noktaya her zaman ulaşamıyordum."

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  • Manchester United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meme büyütme ameliyatı için şantaja uğradı

    Bu arada Bendtner'ın çalkantılı aşk hayatı da durulacak gibi görünmüyordu. 2009'un sonlarına doğru, eski sevgililerinden birinin göğüs estetiği masrafını şantaj nedeniyle karşılamak zorunda kaldığını iddia etti.

    “Birlikte olduğum kızlardan biri yeniden ortaya çıkıp onu hamile bıraktığımı iddia ediyor,” dedi. “Bu konuda bir şey yapacaksa bunun bir bedeli olduğunu söylüyor. ‘Bu ne demek?’ diye soruyorum.

    “‘Bana yeni göğüsler yaptırman gerekiyor. M*****lerimi düzelttirmek istiyorum,’ diyor. Sonunda estetik cerraha gitmesi için gereken parayı ödüyorum. Başka bir gece, bir kız Porsche'lerimden birinin arka camına kaldırım taşı fırlatıyor. Ben dairedeyim; bağırıp çağırdığını duyuyorum ama dışarı çıkmıyorum. Konuşacak bir şey yok. Onunla görüşmeye devam etmek istemediğim için çok öfkeli.

    “Bir başka gece, bir kız ben uyurken telefonumu kontrol ediyor. Sanırım onun dışında birkaç kişiyle daha görüştüğümü öğreniyor. Ertesi sabah gitmiş oluyor. Kıyafetlerim de gitmiş. Pencereden atılmışlar, kaldırımda duruyorlar.”

  • Arsenal's Danish striker Nicklas BendtneAFP

    Kumarda binlerce kaybetmek

    Bendtner, Arsenal'ın 2009-10 ve 2010-11 sezonlarında sakatlıklar nedeniyle formda kalamadı. Futbol oynayıp gol atmanın verdiği heyecanı başka yerde bulmak için kumara yöneldi.

    Bendtner, 2011'de yaptıklarını değerlendirirken, "Bazen bağımlılık gibi görünebilirdi," dedi. "Her zaman kontrolün bende olduğunu düşünüyordum ama o gece benim için bir dönüm noktasıydı. İstediğim hayat tarzının bu olmadığını biliyordum. Sahada çok sayıda sakatlık yaşadığımda, 60 bin kişinin önünde sahaya çıkıp oynamanın verdiği heyecanı bulamıyordum. Hiçbir şey onun yerini tutmuyordu. O rekabet duygusunu yaşayabildiğim tek yer kumarhaneydi.

    "Bahis miktarı arttıkça adrenalin de artıyordu. 400 bin sterlin kaybetmiş durumdaydım ama bunun büyük bölümünü geri kazandım ve geceyi sadece 20 bin sterlin kayıpla bitirdim. Berbat hissettiriyordu. Ancak paranın çoğunu geri kazandıktan sonra, eve dönüp otelde uzun uzun düşündüm ve büyük miktarlarla kumar oynadığım gecelerin sona erdiğini anladım. Futbol oynayıp tüm parasını kaybeden ve aklını kullanmayan adamlardan biri olmak istemiyordum. Özüme dönüp yeniden toparlanmam benim için önemliydi. Şimdi geriye baktığımda bunun yaşanmasına seviniyorum, çünkü belki de başka türlü kendime gelmemi sağlayacak o uyarıyı alamayacaktım."

    Peki Bendtner, bu kötü alışkanlığından kurtulmak için kime başvurdu? Steve Bruce'tan başkasına değil. Bendtner sözlerini şöyle sürdürdü: "Steve'le çok dürüst bir ilişkimiz vardı. Yıllar boyunca bana çok yardımcı oldu. Neler olup bittiğini öğrenmek için beni arardı. 'Dinle, gitmek istediğin yol bu değil [kumar]. Paranı akıllıca kullan, hayatınla ilgili akıllı kararlar ver' derdi. Hem kariyerimin ilk dönemlerinde hem de sonraki yıllarında benim için kesinlikle çok önemli biriydi."

  • Denmark v Portugal - Group B: UEFA EURO 2012Getty Images Sport

    Tartışmalı pantolon

    Bendtner, Danimarka'nın 2010 Dünya Kupası ve EURO 2012 kadrolarında yer aldı. Ancak ikinci turnuvada yine yanlış nedenlerle manşetlere çıktı.

    Danimarka'nın grup aşamasında Portekiz'e 3-2 yenildiği maçta iki gol atan Bendtner, ikinci golünün ardından şortunu biraz indirerek bahis şirketi Paddy Power'ın sponsorluğunu taşıyan iç çamaşırını gösterdi. Bunu bir pusu pazarlaması örneği olarak değerlendiren UEFA, Bendtner'e 2014 Dünya Kupası elemelerinde bir maç men cezası ve 100 bin avro para cezası verdi. Paddy Power, para cezasını onun adına ödemeyi kabul etti.

    Paddy Power'dan yapılan açıklamada, “Müşterilerimizi dinlemekten gurur duyuyoruz. Dün onlardan açıkça duyduğumuz şey, Nicklas Bendtner'in UEFA'nın çifte standartları yüzünden mağdur edilmemesi gerektiğiydi. Nicklas'ın, uğurlu iç çamaşırını giymekten daha ciddi bir şey yapmadığı hâlde cezalandırılması gerektiğine inanmıyoruz. Doğrusu, bu sadece küçük bir şakaydı” denildi.

  • FC Juventus v AC Chievo Verona - Serie AGetty Images Sport

    Bendtner, 2012-13 sezonu için Antonio Conte'nin çalıştırdığı Juventus'a kiralanmayı başardı. Kulübün kondisyon antrenörü tarafından gelir gelmez “fazla şişman” olarak değerlendirilmesine rağmen bu, onun için iyi bir hamleydi. Ancak sakatlıklar ve direksiyon başındaki bir başka kural ihlali sezonunu kısa kesti. O sırada 25 yaşında olan Bendtner, aracının Kopenhag'da bir caddede ters yönde ilerlediğinin görülmesinin ardından alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı.

    Sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Tüm arkadaşlarımdan ve taraftarlardan çok ama çok özür dilerim. Alkollü araç kullanmak kabul edilemez. Tüm sorumluluğu üstleniyorum” dedi. Daha sonra Danimarka makamları tarafından 97.200 sterlin para cezasına ve üç yıl araç kullanma yasağına çarptırıldı.

    Bu olayın ardından Bendtner, altı ay süreyle Danimarka millî takımından uzaklaştırıldı. Danimarka Futbol Federasyonu, “DBU, Nicklas Bendtner'den millî takımdaki geleceğini düşünmek üzere altı ay ara vermesini talep etti” açıklamasını yaptı. “DBU, tüm oyuncuların özel hayatına saygı duyuyor ancak millî takım oyuncularının kamuoyu önündeki davranışlarında uyması gereken bazı kurallarımız da var.”

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CARDIFFAFP

    Takside seks skandalı

    Arsenal'daki takım arkadaşlarının 2014'te Bayern Münih'e elenerek Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda ettiği gece, sarhoş Bendtner Kopenhag'daydı ve cinsel organını bir taksiye sürtmekle suçlandı.

    Taksi şoförü, Danimarka medyasına şunları söyledi: “Arabanın arkasında durdu ve pantolonunun düğmesini açtıktan sonra yan cama sürtündü. Bir yandan kemeriyle taksiye vuruyor, bir yandan da ‘beni s*kmek’ istediğini bağırıyordu. Son 25 yılda Kopenhag'daki taksime sarhoşlar da alkolikler de bindi ama böyle bir şey hiç yaşamadım.”

    Bendtner bu olayda her nasılsa gözaltına alınmaktan ve hakkında dava açılmasından kurtuldu. Ancak 2018'de 5 sterline denk gelen taksi ücretini ödemeyi reddettikten sonra bir şoförün çenesini kırınca Kopenhaglı taksicilerin tepkisini bir kez daha çekti. Bendtner 50 gün hapis cezasına çarptırıldı, ancak cezasını ev hapsinde çekmesine izin verildi.

  • FC Internazionale Milano v VfL Wolfsburg - UEFA Europa League Round of 16Getty Images Sport

    Yüksel, 'Lord' Bendtner

    Hayatındaki çeşitli skandallara rağmen Bendtner, 2010 yılında kısa bir süreliğine de olsa düzenli bir hayat kurdu ve bir çocuk sahibi oldu. Çocuğun annesi, Danimarka kraliyet ailesinin yakın müttefiklerinden eski barones Caroline Iuel-Brockdorff’tu. Ancak ikili, oğullarının doğumundan kısa süre sonra ayrıldı.

    Futbol yeteneklerindeki düşüşle alay etmek için de kullanılan, ancak renkli kişiliğiyle tanınan forvetin şakayla karşıladığı meşhur internet lakabı ‘Lord Bendtner’ın çıkış noktası buydu. Her memin büyük, kalın, beyaz yazılarla paylaşıldığı dönemi hatırlıyor musunuz? Bu lakap da o dönemin bir kalıntısıydı.

    Ancak Bendtner gerçekten de lord oldu. Danimarka yayını Se og Hor, 2015 yılında İskoçya’daki Glencoe Wood’da onun adına yaklaşık 0,09 metrekarelik bir arazi satın aldı. Bendtner’ın menajeri Elisa Lykke, “Bunu gördük ve Nicklas bunun eğlenceli bir jest olduğunu düşünüyor. Bize bir makbuz gönderilmesini istedik. Bunun bir doğa koruma alanını desteklemesinden de memnunuz,” dedi.

  • Son dans

    2019 yaz transfer döneminin sonunda Bendtner, çocukluğunun kulübü Kopenhag'a dönmeye karar verdi. Kariyerinin son döneminde Wolfsburg, Nottingham Forest ve Rosenborg'da inişli çıkışlı bir süreç geçirmişti ancak futbolu iyi bir noktada bırakmaya kararlı görünüyordu. Taraftarlar, kahramanlarının adını taşıyan formayı giymek için kulüp mağazasına akın etti. İnanması güç ama Bendtner yazılı iç saha formaları tükendi.

    Mağaza müdürü Martin Nohr, "Arkasında Bendtner 32 yazan yeni iç saha formamıza büyük ilgi var," dedi. "Bu nedenle formanın tüm yetişkin bedenleri tükendi. Hızla harekete geçilecek ve forma 7 ila 14 gün içinde yeniden tüm bedenleriyle satışta olacak."

    Bendtner'in başkent kulübüne dönüşü kısa sürdü. Seviyesi açıkça gerekenin çok altındaydı ve dokuz maçta yalnızca bir gol atabildi. Kulüpteki dönemine son verip ayrıldıktan sonra Danimarka'nın alt liglerinde mücadele eden yarı zamanlı takım Tarnby FF'ye katıldı ve 2021'de futbolu tamamen bıraktı.

    Böylece çalkantılı ve kelimenin tam anlamıyla inanılması güç bir kariyer kesin olarak sona erdi. Gerçek bir dayanağı olmayan efsanelere burada değinme gereği bile duymadık. Bunlar, hayatı gerçekten sınırları zorlayarak yaşamış bir adamın gerçek hikâyeleri.

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