Sekiz maçta sekiz gol: Folarin Balogun, hem ABD Milli Takımı hem de Monaco için tam da doğru zamanda formunun zirvesine ulaştı

Gol serilerini genel bağlamda değerlendirmek çoğu zaman zordur, ancak Folarin Balogun söz konusu olduğunda bu oldukça kolay. Avrupa’da Balogun’unki gibi bir seri yakalayan tek bir oyuncu var ve pek çok kişi onun dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu iddia ediyor. Kylian Mbappé’den başka kimsenin ulaşamadığı bir gol ortalamasıyla gol atıyorsanız? Bu, doğru bir şeyler yaptığınız anlamına gelir.

Son birkaç aydır, Balogun'un yaptığı hemen hemen her şey yolunda gitti. Geçtiğimiz hafta sonu Auxerre'ye attığı golle, Amerikalı forvet son sekiz lig maçının her birinde gol attı ve Ligue 1 tarihinin en iyi ikinci serisine ulaştı. Bunu daha da etkileyici kılan ne mi? Buna iki Şampiyonlar Ligi golü de eklenince, Balogun'un son 10 maçtaki toplam gol sayısı 10'a ulaşıyor ve bunların çoğu çok iyi takımlara karşı atılmış.

Son birkaç aydır Balogun, dünya klasmanında bir performans sergiliyor. Aslında, bu seviyeye ulaşma potansiyeli her zaman vardı. Monaco'ya transfer olduktan sonra yolunda bazı engellerle karşılaşsa da, Reims'teki çıkış sezonunun ardından kulübün onu transfer etmek için bu kadar büyük bir risk almasının bir nedeni vardı. O neden ne mi? İşte böyle şeyler yapabilme yeteneği.

Bu form, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için sıkı bir mücadele veren Monaco için mükemmel bir zamanda geldi. Aynı zamanda, Dünya Kupası'na giderken kadrosunda maçı kazandıracak bir 9 numara olduğu görünen ABD Erkek Milli Takımı için de mükemmel bir zamanda geldi. Bu gol serisiyle Balogun birçok soruyu yanıtladı, ancak yeni bir soru da ortaya çıkardı: Bu ne kadar sürecek?