Goal.com
Canlı
Folarin BalogunGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Sekiz maçta sekiz gol: Folarin Balogun, hem ABD Milli Takımı hem de Monaco için tam da doğru zamanda formunun zirvesine ulaştı

ABD
F. Balogun
AS Monaco
FEATURES
1. Lig

Forvet, kariyerinin en önemli maçlarına doğru ilerlerken kariyerinin en iyi formunda

Gol serilerini genel bağlamda değerlendirmek çoğu zaman zordur, ancak Folarin Balogun söz konusu olduğunda bu oldukça kolay. Avrupa’da Balogun’unki gibi bir seri yakalayan tek bir oyuncu var ve pek çok kişi onun dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu iddia ediyor. Kylian Mbappé’den başka kimsenin ulaşamadığı bir gol ortalamasıyla gol atıyorsanız? Bu, doğru bir şeyler yaptığınız anlamına gelir.

Son birkaç aydır, Balogun'un yaptığı hemen hemen her şey yolunda gitti. Geçtiğimiz hafta sonu Auxerre'ye attığı golle, Amerikalı forvet son sekiz lig maçının her birinde gol attı ve Ligue 1 tarihinin en iyi ikinci serisine ulaştı. Bunu daha da etkileyici kılan ne mi? Buna iki Şampiyonlar Ligi golü de eklenince, Balogun'un son 10 maçtaki toplam gol sayısı 10'a ulaşıyor ve bunların çoğu çok iyi takımlara karşı atılmış.

Son birkaç aydır Balogun, dünya klasmanında bir performans sergiliyor. Aslında, bu seviyeye ulaşma potansiyeli her zaman vardı. Monaco'ya transfer olduktan sonra yolunda bazı engellerle karşılaşsa da, Reims'teki çıkış sezonunun ardından kulübün onu transfer etmek için bu kadar büyük bir risk almasının bir nedeni vardı. O neden ne mi? İşte böyle şeyler yapabilme yeteneği.

Bu form, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için sıkı bir mücadele veren Monaco için mükemmel bir zamanda geldi. Aynı zamanda, Dünya Kupası'na giderken kadrosunda maçı kazandıracak bir 9 numara olduğu görünen ABD Erkek Milli Takımı için de mükemmel bir zamanda geldi. Bu gol serisiyle Balogun birçok soruyu yanıtladı, ancak yeni bir soru da ortaya çıkardı: Bu ne kadar sürecek?

  • Folarin Balogun 2026Getty

    Galibiyet serisi

    Durumu daha iyi anlayabilmek için, yüzyılın başından bu yana Ligue 1'de forma giymiş efsaneleri bir düşünün. Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Zlatan İbrahimoviç, Olivier Giroud, Karim Benzema ve Edinson Cavani; hepsi Fransız ligini evleri olarak gördü ve hepsi de bir şekilde golcü olarak tarihe geçti. Ancak şu anda Balogun, hiçbirinin Fransa'da geçirdiği süre boyunca başaramadığı bir şeyi yapıyor.

    Balogun'un bu büyük serisi aslında 17 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde başladı. O gün, eleme turunun ilk ayağında 3-2 yenildikleri maçta PSG'ye iki gol atarak parladı. Monaco o turu kaybetti, ancak Balogun görünüşe göre kendine güven kazandı ve bu güven giderek arttı.

    Lens ve Angers'e gol attıktan sonra, Balogun 6 Mart'ta Ligue 1'de 3-1'lik sürpriz galibiyette PSG'ye yine gol attı. Uluslararası ara öncesinde sıradaki rakipler Brest ve Lyon'du. Geri döndüğünden beri Balogun, Marsilya, Paris FC ve en son Auxerre'ye karşı goller attı. Toplamda, sekiz lig maçında sekiz gol attı. Şu anda Balogun, bu yüzyılda sekiz maçta sekiz gol atarak diğer üç oyuncuyla eşit durumda.

    Bundan daha fazlasını başaran tek bir oyuncu var. Bu, 2001 yılında Sonny Anderson'ın Ligue 1'de 11 maç üst üste gol attığı dönemde gerçekleşmişti.

    • Reklam
  • Kylian MbappeGetty Images

    Mbappé'nin Karşı Karşıya Gelmesi

    Balogun, Anderson'ı yakalamaya çalışırken, Avrupa'da bu Amerikalı oyuncununki gibi bir seri yakalayan tek bir oyuncu daha var: daha önce bahsedilen Mbappé. Ve Real Madrid'deki performansıyla ilgili aldığı eleştirilere rağmen, İspanya'da kaydettiği istatistiklerin önemi yadsınamaz.

    Mbappe, bu sezonun başlarında, 13 Eylül ile 1 Kasım arasında sekiz maçta arka arkaya gol atarak kendi serisini başlattı. Daha yakın zamanda, Fransız yıldız ayrıca dokuz lig maçının sekizinde gol atarak bir seri yakaladı. O, hala ölçüt olarak kabul ediliyor.

    Balogun daha önce Mbappe ile karşı karşıya gelmişti. Balogun'un çıkış yaptığı sezon 2022-23'tü; Reims'e kiralandığı dönemde 21 gol atarak patlama yaşadı. Ligin küçük kulüplerinden birinde oynamasına rağmen, Balogun Altın Ayakkabı'yı kazanmayı hedefliyordu. O sezon PSG formasıyla Ligue 1'de 29 gol atan Mbappe, Altın Ayakkabı'yı kazandı.

    Şimdi, kimse Balogun'un Mbappe kadar iyi olduğunu söylemiyor. Bunun nedeni, Mbappe'nin tüm zamanların en yetenekli oyuncularından biri olmasıdır. O, rekorlar kırmaya devam eden bir Dünya Kupası şampiyonu ve futbolu bıraktığında, gelmiş geçmiş en iyi forvetlerden biri olarak anılacak.

    Ancak Balogun, daha büyük bir tartışmanın parçası olduğunu kanıtlıyor. Bu tartışmayı daha da ileriye götürmenin en iyi yolu ise, bu formunu uluslararası seviyeye taşımaktır.

  • Folarin Balogun USMNTGetty

    Dünya Kupası takvimi

    2022 Dünya Kupası öncesinde en çok konuşulan konulardan biri, ABD Milli Takımı'nın üst düzey bir forvet eksikliğiydi. Josh Sargent, Championship'te iyi bir performans sergiliyordu ancak Premier Lig'deki ilk sezonunu zorlu bir şekilde geçirmişti. Haji Wright, birkaç ay sonra Championship'e transfer olacaktı ancak o dönemde Türkiye'de gol atıyordu. Jesus Ferreira, MLS'de istikrarlı bir forvetti. Augsburg'da kötü bir performans sergileyen Ricardo Pepi ise kadroda yer almadı.

    Bu sefer böyle bir sorun yok. Pepi, elbette PSV'de düzenli olarak gol atıyor, Wright ise Coventry City'nin yükselmesine yardımcı olarak bu sezon Championship'in tartışmasız en iyi oyuncusu oldu. Bu ikisi muhtemelen Balogun'un yanında yer alacaklar, ancak mevcut formlarına bakıldığında, ikisinden birinin Monaco'lu oyuncuyu ilk 11'deki yerinden edeceğini hayal etmek zor.

    Balogun 2023'te ABD Milli Takımı'na katıldığında, önünde ne tür bir fırsat olduğunu bilerek bunu yaptı. ABD Milli Takımı'nda en üst seviyede yer alma şansı vardı. ABD Milli Takımı'nın bakış açısından, kadrodaki diğer çoğu oyuncunun yapamadığı şekilde bu seviyeye çıkmaya istekli ve yetenekli bir oyuncuya sahiptiler.

    Yine, kulüp düzeyinde bazı zorluklar yaşandı, ancak genel olarak Balogun, ne zaman çağrılsa USMNT için katkı sağladı. 23 milli maçta sekiz gol attı ve bu gollerin çoğu önemli anlarda geldi. Bunlardan biri 2023 Uluslar Ligi finalinde, diğer ikisi ise Copa America'da geldi. Ardından, bu sonbaharda Balogun, Japonya, Ekvador ve Paraguay gibi Dünya Kupası'na katılacak rakiplere karşı üst üste üç maçta gol attı.

    Tesadüfen, Paraguay bu yaz ABD Milli Takımı'nın ilk rakibi. Mart ayında Belçika ve Portekiz'e karşı alınan mağlubiyetlerin ardından ortaya çıkan tüm söylentilere rağmen, takım bu maça, tek başına takımına galibiyet kazandırabilecek formda bir forvetin olduğunu bilerek çıkıyor.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    Daha fazlası için bir fırsat

    Balogun, önümüzdeki Toulouse, Metz, Lille ve Strasbourg maçlarında gol atarsa, teorik olarak sezon sonuna kadar Anderson'ın rekorunu geçebilir. Gerçek şu ki, Monaco'nun da buna ihtiyacı var.

    Kalan dört maçla birlikte, kulüp şu anda ligde yedinci sırada, altıncı sıradaki Marsilya'nın iki puan, beşinci sıradaki Rennes'in üç puan ve üçüncü ve dördüncü sıradaki Lyon ve Lille'in sırasıyla dört puan gerisinde. Bu dört haftanın sonuçlarına bağlı olarak, Monaco Şampiyonlar Ligi'ne katılabilir ya da Avrupa kupalarından tamamen mahrum kalabilir. Hata yapma lüksü yok ve her şey için mücadele etmek gerekiyor.

    Monaco'nun son maçı 17 Mayıs'ta. Bir hafta sonra, ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklanacak. Önümüzdeki birkaç ay boyunca, Balogun'un oynayacağı her maç çok önemli olacak. Dinlenmeye zaman yok.

    Ancak bu kadar sık gol attığınızda, dinlenmek başınıza gelebilecek en kötü şeydir. Balogun bu formda her hafta oynamaya can atacak ve Monaco ile ABD Milli Takımı da hedeflerine ulaşmak için bu forvet oyuncusuna güvenerek bundan fayda sağlayacak.

1. Lig
Toulouse crest
Toulouse
TFC
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM