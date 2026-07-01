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Cristiano Ronaldo knockouts GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Sekiz maç, gol yok: Cristiano Ronaldo’nun Portekiz formasıyla Dünya Kupası eleme turlarındaki kötü rekorunu kırma çabası

Analysis
Portekiz
C. Ronaldo
Dünya Kupası
FEATURES
Portekiz - Hırvatistan

Perşembe günü Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanacak maçta Cristiano Ronaldo, daha önce hiç başaramadığı bir şeyi gerçekleştirmeye çalışacak: Dünya Kupası’nın eleme turlarında gol atmak. Portekizli futbolcu, futbol tarihinin en iyi forvetlerinden biri ve geçen hafta Özbekistan karşısında, futbolun en prestijli turnuvasında altı farklı edisyonda gol atan ilk oyuncu oldu; bu da onun olağanüstü uzun kariyeri ve çalışma ahlakının bir kanıtıdır.

Ancak Ronaldo, daha önce hiç Dünya Kupası’nı kazanamamış olmasının yanı sıra, finallerde de hiçbir zaman gerçek anlamda en iyi formunu sergileyemedi – ya da en azından en kritik anlarda bunu başaramadı. Ronaldo, Gary Lineker, Thomas Müller ve Gabriel Batistuta gibi isimlerle birlikte tüm zamanların en çok gol atan oyuncular listesinde 11. sırada yer alsa da, bugüne kadar attığı 10 golün tamamı grup aşamasında geldi.

Peki, futbol tarihinin en ölümcül golcülerinden biri, nasıl oluyor da Dünya Kupası'nın eleme aşamasında hâlâ ilk golünü bekliyor? Ve Toronto'da Hırvatistan karşısında bu gol orucunu bozma şansı ne kadar?

  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    2006: Göz kırpan kanat oyuncusu

    Ronaldo, 2006 yılında katıldığı ilk Dünya Kupası’nda tarih yazdı; ikinci maç gününde D Grubu rakibi İran’ı 2-0 yendikleri karşılaşmanın son dakikalarında bir penaltıyı gole çevirerek, futbolun en büyük sahnesinde Portekiz’in gelmiş geçmiş en genç golcüsü oldu. Ancak bu, turnuvadaki tek golüydü.

    O dönemde henüz 21 yaşında olan Ronaldo, o zamanlar golcü bir santrfor olmaktan ziyade hızlı bir kanat oyuncusuydu; bu nedenle Portekiz'in dördüncü sırada bitirdiği turnuvada dört eleme maçında gol atamaması çok da konuşulan bir konu olmadı. Ancak karakteri, Almanya'da büyük tartışmalara yol açtı.

    Portekiz'in Fransa'ya 1-0 yenildiği yarı final maçında Ronaldo'nun her top dokunuşu yuhalandı; bunun nedeni, çeyrek finalde İngiltere'yi yendikleri maçta Manchester United'dan takım arkadaşı Wayne Rooney'nin Ricardo Carvalho'ya yaptığı faul nedeniyle oyundan atılmasında kilit rol oynadığı iddiasıydı.

    "Onun hakeme doğru gidip kartı gösterdiğini gördüm ve bence bu davranış tamamen yersizdi," dedi Three Lions'ın orta saha oyuncusu Steven Gerrard. "Eğer o benim takım arkadaşlarımdan biri olsaydı, ondan kesinlikle tiksinirdim. Wayne oyundan atıldıktan sonra [Ronaldo] yedek kulübesine ve takım arkadaşlarına göz kırptı; bu da onun kişiliğini gayet iyi özetliyor."

    Frank Lampard iseşunları ekledi: "O, Manchester United'da Wayne'in takım arkadaşı olması gerekirken böyle bir şey yapıyor. Hiç hoş değil, değil mi? Bize, bir başkasına sarı ya da kırmızı kart kestirmeye çalışan herkesin sarı kart alacağı söylenmişti ama bu hiç gerçekleşmedi."

    İngiltere’yi penaltı atışlarında mağlup eden maçta belirleyici penaltıyı gole çeviren Ronaldo, yanlış bir şey yapmadığını ısrarla savundu; ancak FIFA Teknik İnceleme Grubu aynı görüşte değildi ve sportmenlik ilkeleri gereği, Portekizli oyuncunun yerine Lukas Podolski’yi turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçti.

    "Düzgün bir davranış sergilemek istiyoruz ve bu konuda eleştirel davrandığımızı kabul ediyorum," dedi grubun başkanı Holger Osieck. "Oyuncular rol model olmalı ve fair play de dikkate alınması gereken bir unsurdur."

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    2010: 'Tarif edilemez bir hüzün'

    2010 Dünya Kupası başladığında Ronaldo, Portekiz’in kaptanı ve takımın umut bağladığı yıldızıydı; bu nedenle Selecção’nun son 16 turunda sergilediği zayıf performans ve turnuvadan erken elenmesi onu derinden etkiledi. Forvet, Güney Afrika’da sadece bir gol attı; bu gol, Kuzey Kore’yi 7-0 mağlup ettikleri maçta attığı altıncı goldu ve 16 aydır milli takımda attığı ilk gol olmuştu.

    Portekiz’in, turnuvanın şampiyonu olacak İspanya’ya 1-0 yenildiği maçın ardından Ronaldo, “Kendimi tamamen kederli, hayal kırıklığına uğramış ve tarif edilemez bir üzüntü içinde hissediyorum” dedi.

    Ayrıca, Selecao’nun yenilgisinin suçunu teknik direktörüne yükler gibi görünmesi nedeniyle ülkesinde bazı eleştirilere maruz kaldı; kameralara yakalanan Ronaldo, “Bu yenilgiyi nasıl açıklayabilirim? Bu soruyu Carlos Queiroz’a sorun” demişti.

    Ronaldo daha sonra saygısızlık etmek istemediğini vurguladı. "‘Soruyu teknik direktöre yöneltin’ dediğimde, bunun tek nedeni Carlos Queiroz’un o sırada basın toplantısı yapmasıydı," diye açıkladı. "Ben de bir insanım ve her insan gibi acı çekiyorum; yalnız başıma acı çekmeye hakkım var. Kaptan olduğumu biliyorum ve sorumluluklarımı her zaman üstlendim, üstlenmeye de devam edeceğim."

    Queiroz ise buna yanıt olarak, “hiç kimsenin kendini milli takımın çıkarlarının üstünde görmesine” asla müsamaha göstermeyeceğini açıkladı.

    Queiroz, AFP’ye “Portekiz’in Ronaldo’ya ihtiyacı var, Ronaldo’nun da milli takıma ihtiyacı var” dedi. “Ancak bu forma bazı oyuncuları tedirgin ediyorsa, onların orada olmaya hakları yok.”

  • Portugal v Ghana: Group G - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    2014: Grup aşamasında elenme

    Ronaldo, İsveç’e karşı epik bir baraj maçı galibiyetinde takımının attığı dört golün tamamını kaydederek Portekiz’i 2014 Dünya Kupası’na etkili bir şekilde taşıdı. Ancak, diz ve uyluk sorunlarına dair endişelere rağmen finallere “yüzde 100 formda” olduğunu ısrarla belirtmesine rağmen, o dönem Real Madrid’in süperstarı Brezilya’da normal halinin gölgesi gibi görünüyordu.

    Ronaldo, ilk maçta Portekiz'in Almanya'ya 4-0 yenildiği karşılaşmada göze çarpmadı. ABD ile 2-2 berabere kaldıkları maçta Silvestre Varela'nın son dakikalarda attığı beraberlik golünün asistini yapsa da, Gana karşısında 80. dakikada galibiyet golünü atmasına rağmen, Selecção G Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak eleme turlarına bile kalamadı.

    Ronaldo, normalde gol yapacağı fırsatları değerlendiremediği için kaçınılmaz olarak çok eleştirildi, ancak teknik direktör Paulo Bento, kaptanını hemen savunmaya koştu.

    Portekiz teknik direktörü, “Olayları bireysel bir meseleye indirgemek adil değil” dedi. “Turnuva boyunca üç farklı maçta bir dizi hata yaptık ve bu da bizim aleyhimize sonuçlandı. Bunun sorumluluğunu asla tek bir kişiye yüklemeyeceğim. Hedefimize ulaşamamanın sorumluluğu bana aittir. Oyuncular kendilerine verilen rolleri yerine getirmeye çalıştılar.

    "Cristiano genellikle çok etkili bir oyuncudur, ancak bu sefer bir anda bunu başaramadı. Yine de tek bir oyuncuyu sorumlu tutmayacağım."

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    2018: Soçi’de şaşkınlık

    Ronaldo, 2018 Dünya Kupası serüvenine daha iyi bir başlangıç hayal edemezdi. Forvet, İspanya ile oynanan ve 3-3’lük heyecan verici bir beraberlikle sonuçlanan maçta hat-trick yaptı; bu maçta, büyük bir uluslararası turnuvada attığı ilk serbest vuruş golünü de kaydetti ve bu sayede Portekiz’e çok değerli bir puan kazandırdı.

    "Çok mutluyum, bu kişisel bir rekor, kariyerime bir başarı daha ekledim ama en önemlisi takımın başardıklarını öne çıkarmak," diye coşkuyla konuştu Selecao kaptanı. "Dünya Kupası'nın favorilerinden biriyle oynadık, iki kez öne geçtik ve berabere kaldık; bence adil bir sonuçtu. Takım çok iyi gidiyor ve kesinlikle iyi işler çıkaracağız." Ancak öyle olmadı.

    Ronaldo, Portekiz'i son 16'ya taşımasına rağmen, Selecção'nun Soçi'de Uruguay'a 2-1'lik şok bir mağlubiyet almasıyla, eleme turunda bir kez daha gol atamadı ya da asist yapamadı.

    33 yaşını doldurmuş olması nedeniyle, Dünya Kupası'nın Ronaldo için son turnuva olduğu yönünde yaygın spekülasyonlar vardı. Ancak o, milli takımdaki geleceği konusunda çekingen davrandı.

    Ronaldo, FIFA’ya verdiği demeçte, “Bence bunu konuşmak için doğru zaman değil,” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak milli takımımızın, muhteşem oyuncuları, harika bir kadrosu ve genç oyuncularıyla dünyanın en iyilerinden biri olmaya devam edeceğinden eminim. Bu takım, zafer kazanma konusunda büyük bir hırsa sahip ve bu yüzden her şeyden memnunum.”

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    2022: Yedek kulübesine düştü

    Ronaldo, Manchester United’daki ikinci döneminin utanç verici ve dağınık bir şekilde sona ermesinin ardından eleştirenlerini susturmakla kalmayıp, elinden kaçan tek kupayı da kazanacağına dair kendine özgü özgüveniyle Katar’a gelmişti. Ancak, Old Trafford'dan ayrılışına çok benzer bir şekilde buradan da ayrıldı; kamuya açık yerlerde sergilediği huysuzluk ve İsviçre ile oynanan son 16 turu maçında kadro dışı bırakılmasının ardından Portekiz kampını terk etmekle tehdit ettiği yönündeki haberler nedeniyle itibarı zedelendi. Fernando Santos'un takımının, Ronaldo'nun yerine geçen Gonçalo Ramos'un attığı üç gol sayesinde İsviçre'yi 6-1 mağlup ettiği bu maçta, Ronaldo kadroda yer almamıştı.

    "Sadece herkesin şunu bilmesini istiyorum: Çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok şey spekülasyon konusu oldu, ancak Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile sarsılmadı," diye yazdı Ronaldo, Portekiz'in Fas'a karşı çeyrek finalde yenilmesinin ertesi günü sosyal medyada paylaştığı bir gönderide. "Ben her zaman herkesin hedefi için mücadele eden bir oyuncu oldum ve takım arkadaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmezdim."

    "Şimdilik," diye ekledi, "söylenecek pek bir şey yok. Teşekkürler, Portekiz. Teşekkürler, Katar... Şimdi, zamanın iyi bir danışman olmasına izin vermeli ve herkesin kendi sonuçlarını çıkarmasına olanak sağlamalıyız."

    Genel kanı, Ronaldo’nun en üst seviyedeki kariyerinin sona erdiği yönündeydi. 2022 Dünya Kupası’ndaki tek golünü, Portekiz’in turnuvaya açılış maçında Gana’yı yendiği karşılaşmada penaltıdan atmıştı ve grup maçlarının son turunda Güney Kore’ye karşı alınan şok mağlubiyette, Fernando Santos’un onu oyundan çıkarma yönündeki tamamen haklı kararına öfkeyle tepki göstermişti.

    İsviçre ve Fas maçlarında yedek kulübesinde kalmasının ardından, Portekiz’in Fas’a yenildiği maçın ardından gözleri yaşlarla dolu Ronaldo’nun doğrudan tünele doğru gitmesi de çok anlamlıydı. 37 yaşındaydı ve grup aşamasında iki maçta daha gol atamamıştı. Zamanın akışına karşı koymasıyla tanınan bir adam bile, başlangıçta bir Dünya Kupası daha kazanmanın kendisi için imkansız olduğunu düşünmüştü.

    “Portekiz için bir Dünya Kupası kazanmak, kariyerimin en büyük ve en iddialı hayaliydi,” diye yazdı Instagram’da. “16 yıl boyunca katıldığım beş Dünya Kupası’nda, her zaman harika oyuncularla birlikte oynadım ve milyonlarca Portekizli’nin desteğini aldım; elimden gelenin en iyisini yaptım. Sahada sahip olduğum her şeyi ortaya koydum. Hiçbir mücadeleden kaçmadım ve o hayali asla bırakmadım. Ne yazık ki, o hayal dün sona erdi.”

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: Kuraklığa son verme zamanı mı?

    Portekiz’in Özbekistan’ı 5-0 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğünün çalınmasından sadece birkaç saniye sonra Ronaldo, yakındaki kameraya dönerek “Geri döndüm! Geri döndüm!” diye bağırdı. Ancak herkes bundan o kadar da emin değildi; özellikle de Ronaldo, Portekiz’in DR Kongo ile oynadığı ilk turdaki berabere biten maçta hayal kırıklığı yaratmıştı.

    Ayrıca, Al-Nassr'ın forvetinin dünya sıralamasında 60. sırada yer alan bir takıma karşı iki gol atmış olması gerçeğine fazla anlam yüklemek yanlış gibi görünüyordu ve onu övmeye başlamakta gösterilen bu tereddüt, akıllıca bir davranış oldu; zira Ronaldo, Miami'de Roberto Martinez'in takımını oldukça rahat bir şekilde 0-0 berabere tutarak Portekiz'i K Grubu'nun zirvesinden eden Kolombiya karşısında da zorlandı.

    Sonuç olarak, Selecção şimdi, en iyi günlerini geride bırakmış olsa da hâlâ tehlikeli olan Luka Modrić liderliğindeki Hırvatistan takımıyla karşı karşıya kalacak. Elbette aynısı Ronaldo için de söylenebilir. 41 yaşında olmasına rağmen, Dünya Kupası’nda hâlâ gol atabileceğini zaten kanıtladı. Ancak asıl yapması gereken, nihayet eleme turlarında bir gol atmak. Sıra sende, Cristiano...

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