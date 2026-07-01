Sekiz maç, gol yok: Cristiano Ronaldo’nun Portekiz formasıyla Dünya Kupası eleme turlarındaki kötü rekorunu kırma çabası

Ronaldo, 2006 yılında katıldığı ilk Dünya Kupası’nda tarih yazdı; ikinci maç gününde D Grubu rakibi İran’ı 2-0 yendikleri karşılaşmanın son dakikalarında bir penaltıyı gole çevirerek, futbolun en büyük sahnesinde Portekiz’in gelmiş geçmiş en genç golcüsü oldu. Ancak bu, turnuvadaki tek golüydü.

O dönemde henüz 21 yaşında olan Ronaldo, o zamanlar golcü bir santrfor olmaktan ziyade hızlı bir kanat oyuncusuydu; bu nedenle Portekiz'in dördüncü sırada bitirdiği turnuvada dört eleme maçında gol atamaması çok da konuşulan bir konu olmadı. Ancak karakteri, Almanya'da büyük tartışmalara yol açtı.

Portekiz'in Fransa'ya 1-0 yenildiği yarı final maçında Ronaldo'nun her top dokunuşu yuhalandı; bunun nedeni, çeyrek finalde İngiltere'yi yendikleri maçta Manchester United'dan takım arkadaşı Wayne Rooney'nin Ricardo Carvalho'ya yaptığı faul nedeniyle oyundan atılmasında kilit rol oynadığı iddiasıydı.

"Onun hakeme doğru gidip kartı gösterdiğini gördüm ve bence bu davranış tamamen yersizdi," dedi Three Lions'ın orta saha oyuncusu Steven Gerrard. "Eğer o benim takım arkadaşlarımdan biri olsaydı, ondan kesinlikle tiksinirdim. Wayne oyundan atıldıktan sonra [Ronaldo] yedek kulübesine ve takım arkadaşlarına göz kırptı; bu da onun kişiliğini gayet iyi özetliyor."

Frank Lampard iseşunları ekledi: "O, Manchester United'da Wayne'in takım arkadaşı olması gerekirken böyle bir şey yapıyor. Hiç hoş değil, değil mi? Bize, bir başkasına sarı ya da kırmızı kart kestirmeye çalışan herkesin sarı kart alacağı söylenmişti ama bu hiç gerçekleşmedi."

İngiltere’yi penaltı atışlarında mağlup eden maçta belirleyici penaltıyı gole çeviren Ronaldo, yanlış bir şey yapmadığını ısrarla savundu; ancak FIFA Teknik İnceleme Grubu aynı görüşte değildi ve sportmenlik ilkeleri gereği, Portekizli oyuncunun yerine Lukas Podolski’yi turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçti.

"Düzgün bir davranış sergilemek istiyoruz ve bu konuda eleştirel davrandığımızı kabul ediyorum," dedi grubun başkanı Holger Osieck. "Oyuncular rol model olmalı ve fair play de dikkate alınması gereken bir unsurdur."