Sekiz maç, gol yok: Cristiano Ronaldo’nun Portekiz formasıyla Dünya Kupası eleme turlarındaki kötü rekorunu kırma çabası

Ronaldo, Manchester United’daki ikinci döneminin utanç verici ve dağınık bir şekilde sona ermesinin ardından eleştirenlerini susturmakla kalmayıp, elinden kaçan tek kupayı da kazanacağına dair kendine özgü özgüveniyle Katar’a gelmişti. Ancak, Old Trafford'dan ayrılışına çok benzer bir şekilde buradan da ayrıldı; kamuya açık yerlerde sergilediği huysuzluk ve İsviçre ile oynanan son 16 turu maçında kadro dışı bırakılmasının ardından Portekiz kampını terk etmekle tehdit ettiği yönündeki haberler nedeniyle itibarı zedelendi. Fernando Santos'un takımının, Ronaldo'nun yerine geçen Gonçalo Ramos'un attığı üç gol sayesinde İsviçre'yi 6-1 mağlup ettiği bu maçta, Ronaldo kadroda yer almamıştı.
"Sadece herkesin şunu bilmesini istiyorum: Çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok şey spekülasyon konusu oldu, ancak Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile sarsılmadı," diye yazdı Ronaldo, Portekiz'in Fas'a karşı çeyrek finalde yenilmesinin ertesi günü sosyal medyada paylaştığı bir gönderide. "Ben her zaman herkesin hedefi için mücadele eden bir oyuncu oldum ve takım arkadaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmezdim."
"Şimdilik," diye ekledi, "söylenecek pek bir şey yok. Teşekkürler, Portekiz. Teşekkürler, Katar... Şimdi, zamanın iyi bir danışman olmasına izin vermeli ve herkesin kendi sonuçlarını çıkarmasına olanak sağlamalıyız."
Genel kanı, Ronaldo’nun en üst seviyedeki kariyerinin sona erdiği yönündeydi. 2022 Dünya Kupası’ndaki tek golünü, Portekiz’in turnuvaya açılış maçında Gana’yı yendiği karşılaşmada penaltıdan atmıştı ve grup maçlarının son turunda Güney Kore’ye karşı alınan şok mağlubiyette, Fernando Santos’un onu oyundan çıkarma yönündeki tamamen haklı kararına öfkeyle tepki göstermişti.
İsviçre ve Fas maçlarında yedek kulübesinde kalmasının ardından, Portekiz’in Fas’a yenildiği maçın ardından gözleri yaşlarla dolu Ronaldo’nun doğrudan tünele doğru gitmesi de çok anlamlıydı. 37 yaşındaydı ve grup aşamasında iki maçta daha gol atamamıştı. Zamanın akışına karşı koymasıyla tanınan bir adam bile, başlangıçta bir Dünya Kupası daha kazanmanın kendisi için imkansız olduğunu düşünmüştü.
“Portekiz için bir Dünya Kupası kazanmak, kariyerimin en büyük ve en iddialı hayaliydi,” diye yazdı Instagram’da. “16 yıl boyunca katıldığım beş Dünya Kupası’nda, her zaman harika oyuncularla birlikte oynadım ve milyonlarca Portekizli’nin desteğini aldım; elimden gelenin en iyisini yaptım. Sahada sahip olduğum her şeyi ortaya koydum. Hiçbir mücadeleden kaçmadım ve o hayali asla bırakmadım. Ne yazık ki, o hayal dün sona erdi.”