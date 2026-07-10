Getty Images/GOAL
Çeviri:
Sekiz günde dört transfer! Heyecan verici yaz transfer dönemi devam ederken, Arsenal, Barcelona’nın yıldızı Ona Batlle ile anlaşmayı tamamladı
Resmi: Arsenal, Barcelona’nın yıldızı Ona Batlle’yi kadrosuna kattı
Batlle'nin transferiyle ilgili söylentiler bir süredir dolaşıyordu; 27 yaşındaki oyuncunun Barcelona'daki sözleşmesinin son altı ayına girmesiyle birlikte, olası bir anlaşmaya dair haberler ilk olarak Ocak ayında ortaya çıkmıştı. Gazeteci Maria Tikas'a göre Chelsea ve London City Lionesses'in de ilgilendiği iddia ediliyordu, ancak Arsenal her zaman en güçlü aday olarak gösterildi ve sonunda transfer yarışını kazanan da Arsenal oldu. Kulüp, Batlle'nin transferini Cuma günü, yani oyuncunun 27. doğum gününde resmi olarak duyurdu.
Bu transfer, savunma oyuncusunun Barça'daki üç yıllık serüvenine son veriyor. Batlle, Levante ve Manchester United'da geçirdiği sürelerin ardından 2023 yılında çocukluk kulübüne geri dönmüş ve bu süre zarfında iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere 11 büyük kupa kazanmıştı. Şimdi ise İngiltere'ye ve Kadınlar Süper Ligi'ne geri dönen Batlle, "Gunners"ın yedi yıldır süren lig şampiyonluğu hasretine son vermesine yardımcı olmayı umuyor.
Arseblog’un edindiği bilgilere göre Batlle, bir yıl uzatma opsiyonlu dört yıllık bir sözleşme imzaladı.
- Getty Images
Batlle’nin Arsenal oyuncusu olarak söylediği ilk sözler
Tanıtım töreninde konuşan ve 22 numaralı formayı giyecek olan Batlle, şunları söyledi: "Başlamaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Arsenal, dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve Emirates Stadyumu’nda pek çok harika oyuncuyla birlikte taraftarlarımızın önünde oynamanın keyfini yaşamak için sabırsızlanıyorum. Kupa kazanmak istiyorum ve bunu başarabileceğim yerin burası olduğunu düşünüyorum."
Gunners'ın teknik direktörü Renee Slegers ise şunları ekledi: "Ona'yı kulübümüze kazandırabildiğimiz için çok memnunum. O, güçlü hücum güdüsüne ve harika fiziksel özelliklere sahip, son derece deneyimli bir bek. O bir kazanan ve birlikte daha fazla galibiyet elde etmek istiyoruz."
Arsenal Kadın Futbol Direktörü Clare Wheatley ise şöyle konuştu: "Ona’nın hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki başarıları ortada; o, daha fazla kupa kazanma hırsına sahip, kendini kanıtlamış bir şampiyon. Dünyanın en iyi savunma oyuncularından birini Arsenal’e kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve taraftarlarımızın onu hemen aralarına kabul edeceğinden eminim."
McCabe’in ayrılmasının ardından dünya çapında bir oyuncu olan Batlle, Arsenal’in savunmasını güçlendiriyor
Batlle gibi bir oyuncuyu bedelsiz transfer etmek, Arsenal için muazzam bir başarıdır. İspanya milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonu olan ve Barça’da iki kez Avrupa şampiyonu olan 27 yaşındaki oyuncu, dünya klasında bir futbolcu ve dünyanın en iyi beklerinden biridir. Tercih ettiği sağ bek pozisyonunda oynayabilmesinin yanı sıra sol bekte de etkili bir şekilde içe dönerek rakiplere yeni sorunlar yaratma yeteneğine sahiptir.
Bu yaz McCabe’in Chelsea’ye transfer olmasının ardından, Batlle’nin ağırlıklı olarak sol kanatta forma giymesi de muhtemel görünüyor. İrlanda milli takım kaptanı, kuzey Londra’da geçirdiği 11 yıllık kariyerinin büyük bir bölümünde bu pozisyonda takımın bel kemiği olmuştu ve ABD’li yıldız Emily Fox’un sağ bek pozisyonunu sağlam bir şekilde doldurmasıyla birlikte, Batlle muhtemelen McCabe’in bıraktığı boşluğu dolduracak.
Onun gelişi, İsveç milli takım oyuncusu Smilla Holmberg ve İngiltere'den Taylor Hinds'in kaliteli bir yedek gücü oluşturmasıyla birlikte, Arsenal kadrosunda bek pozisyonlarının en güçlü alanlar arasında kalmaya devam edeceği anlamına geliyor.
- Getty Images
Arsenal, sekiz günde dört transfer yaptı – beşincisi de gelecek mi?
Batlle’nin transferi, Arsenal’in yaz transfer dönemine yaptığı gerçekten etkileyici başlangıcı da sürdürüyor. McCabe, Mead, Victoria Pelova, Laia Codina ve Manuela Zinsberger’in takımdan ayrılması, geçen sezon tek kupasını ilk kez düzenlenen FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda kazanan Gunners için yoğun bir ara sezonun yaşanacağına işaret ediyordu. Ancak gerçekleştirilen transferler son derece dikkat çekici oldu.
Stanway, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak takıma katılıyor ve orta sahada Kim Little ile Mariona Caldentey’e olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı olacak; İsviçre milli takımı oyuncusu Geraldine Reuteler’in transferi de bu konuda destek sağlayacak.
Öte yandan Cerci, forvet hattına derinlik katıyor; bu da geçen sezon hem 9 numara hem de 10 numara pozisyonlarında iyi performans gösteren Alessia Russo’nun pozisyonunda daha fazla esneklik sağlanacağı anlamına geliyor. Görünüşe göre RB Leipzig’de forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Lisa Baum da yakında takıma katılarak hücum hattını daha da güçlendirecek; Arseblog’un geçen ay bildirdiğine göre, bu genç oyuncu için transfer ücreti ödenecek bir anlaşma imzalanmasına çok az kaldı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun