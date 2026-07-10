Sekiz günde dört transfer! Heyecan verici yaz transfer dönemi devam ederken, Arsenal, Barcelona’nın yıldızı Ona Batlle ile anlaşmayı tamamladı

Batlle'nin transferiyle ilgili söylentiler bir süredir dolaşıyordu; 27 yaşındaki oyuncunun Barcelona'daki sözleşmesinin son altı ayına girmesiyle birlikte, olası bir anlaşmaya dair haberler ilk olarak Ocak ayında ortaya çıkmıştı. Gazeteci Maria Tikas'a göre Chelsea ve London City Lionesses'in de ilgilendiği iddia ediliyordu, ancak Arsenal her zaman en güçlü aday olarak gösterildi ve sonunda transfer yarışını kazanan da Arsenal oldu. Kulüp, Batlle'nin transferini Cuma günü, yani oyuncunun 27. doğum gününde resmi olarak duyurdu.

Bu transfer, savunma oyuncusunun Barça'daki üç yıllık serüvenine son veriyor. Batlle, Levante ve Manchester United'da geçirdiği sürelerin ardından 2023 yılında çocukluk kulübüne geri dönmüş ve bu süre zarfında iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere 11 büyük kupa kazanmıştı. Şimdi ise İngiltere'ye ve Kadınlar Süper Ligi'ne geri dönen Batlle, "Gunners"ın yedi yıldır süren lig şampiyonluğu hasretine son vermesine yardımcı olmayı umuyor.

Arseblog’un edindiği bilgilere göre Batlle, bir yıl uzatma opsiyonlu dört yıllık bir sözleşme imzaladı.