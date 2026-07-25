AFP
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Şehre yeni bir 7 numara geldi! Atlético Madrid, PSG’nin yıldızı Kang-in Lee’yi 35 milyon avroya transfer ederek şaşırtıcı bir hamle yaptı
İspanya’ya muhteşem bir dönüş
Atleti, Kang-in’in PSG’den 35 milyon avro bedelle transfer edildiğini duyurdu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 2031 yazına kadar İspanya’nın başkentinde tutacak uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Fransa’da büyük başarılar elde eden Lee, kariyerinin zirvesindeyken La Liga’ya geri dönüyor.
Oyuncu, Kuzey Amerika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda Güney Kore milli takımını temsil ettiği etkileyici bir yaz döneminin hemen ardından kulübe katıldı. Kulüp, bu önemli transferi vurgulamak amacıyla ona prestijli 7 numaralı formayı verdi.
Kanıtlanmış kalite ve kökeni bir araya getirmek
İspanyol devi, bu çok ses getiren transferden duyduğu memnuniyeti gecikmeden dile getirdi. Kulüp, yaptığı resmi açıklamada, bu oyun kurucuyu öncelikli hedef haline getiren çok yönlülüğüne ve teknik yeteneğine vurgu yaptı.
Açıklamada, “Atlético de Madrid ve Paris Saint-Germain, Kang In Lee’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Lee, 30 Haziran 2031 tarihine kadar kulübümüzle sözleşme imzaladı” denildi.
"Yetenekli bir sol ayaklı orta saha oyuncusu olan 25 yaşındaki futbolcu, hücum orta saha pozisyonunda veya her iki kanatta da görev alabilir ve oyun görüşü, mükemmel top kontrolü, pas ve şut yeteneği ile öne çıkıyor. Kang In Lee, Atlético de Madrid'in yeni '7' numarasıdır."
İspanyol futboluna aşina
Lee, Paris’te dünya çapında bir süperstar haline gelmiş olsa da İspanyol futboluna hiç de yabancı değildir. Incheon doğumlu yıldız, henüz on yaşındayken Valencia’nın ünlü akademisine katılmak üzere İspanya’ya taşındı. Daha sonra A takıma yükseldi, 2019’da Copa del Rey’i kazandı ve A takımda 62 maça çıktı.
Daha düzenli forma şansı bulmak amacıyla daha sonra Real Mallorca’ya transfer oldu. Luis Garcia Plaza ve Javier Aguirre’nin rehberliğinde Lee büyük bir gelişme gösterdi, 73 maça çıktı ve La Liga’nın en heyecan verici yaratıcı oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Balear Adaları’ndaki bu muhteşem performansı, nihayetinde PSG’yi 2023 yılında onu kadrosuna katmaya ikna etti.
Milli takımda ise 2019 U-20 Dünya Kupası’nda Altın Top ödülünü kazandığından bu yana yükselişi aynı derecede hızlı oldu. 2023 Asya Oyunları’nda altın madalya kazandıktan sonra, şu ana kadar milli takımda 50 maça çıktı.
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Yeni bir dönemin başlangıcı
Formaliteler tamamlandıktan sonra Lee, artık yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek bu yeni sayfa açacak. Orta sahada oyun kurucu olarak görev alabilmesi ya da kanatlardan içeriye doğru kayabilmesi gibi taktiksel esnekliği, yeni takımına rakip savunmaları aşmada hayati önem taşıyan seçenekler sunacak.
Atlético taraftarları, yeni 7 numaralarının o meşhur kırmızı-beyaz formayı giymesini sabırsızlıkla bekliyor. Kulüp en üst düzey başarılar için mücadele ederken, Lee’nin yaratıcılığı ve üst düzey tecrübesi, takım için çok önemli bir katkı sağlayabilir.
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