Şehre yeni bir 7 numara geldi! Atlético Madrid, PSG’nin yıldızı Kang-in Lee’yi 35 milyon avroya transfer ederek şaşırtıcı bir hamle yaptı

İspanyol devi, bu çok ses getiren transferden duyduğu memnuniyeti gecikmeden dile getirdi. Kulüp, yaptığı resmi açıklamada, bu oyun kurucuyu öncelikli hedef haline getiren çok yönlülüğüne ve teknik yeteneğine vurgu yaptı.

Açıklamada, “Atlético de Madrid ve Paris Saint-Germain, Kang In Lee’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Lee, 30 Haziran 2031 tarihine kadar kulübümüzle sözleşme imzaladı” denildi.

"Yetenekli bir sol ayaklı orta saha oyuncusu olan 25 yaşındaki futbolcu, hücum orta saha pozisyonunda veya her iki kanatta da görev alabilir ve oyun görüşü, mükemmel top kontrolü, pas ve şut yeteneği ile öne çıkıyor. Kang In Lee, Atlético de Madrid'in yeni '7' numarasıdır."







