Gidiş maçında alınan 6-1'lik yenilginin ardından bu geri dönüş imkansız gibi görünüyor, ancak Atalanta, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayern Münih'e karşı bu mücadeleden en iyi şekilde çıkmak istiyor. Amazon Prime Video'da maçı sunmak için, futbol efsanesi ve Milan, Real Madrid ve Inter'in (diğerlerinin yanı sıra) eski oyuncusu Clarence Seedorf görev aldı. Seedorf, Almanya'da Allianz Arena'nın yeşil çimlerinde oynanacak maçla ilgili kendi yorumlarını paylaştı.
Çeviri:
Seedorf kendinden emin: "Bazen dayak yersin. Atalanta, Şampiyonluk kupasını kazanmayı hedeflemeli"
KİMLİK DEĞİŞMEZ
Seedorf, belirleyici mağlubiyetlerin bir takımın kimliğini değiştiremeyeceğini vurgulayarak sözlerine başladı: "Bazen ağır yenilgiler alırsın, ama bu senin kimliğini, yaptıklarını ya da formunu değiştiremez. Bazen formun zirvede olurken inanılmaz maçlar kaybedersin. Kulüp, oyuncular, Atalanta ortamı; hepsi çok somut bir şekilde yerleşik şeyler. Ve bunların özelliği, sayfayı çevirmektir, çünkü ilerlemek gerekir: Milan'la Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiğimiz zamanı hatırlıyorum, bir ay sonra yeniden başlıyorduk. Üzerinde durmadan. Ve bence bu, yıllar içinde kazanılmış olan bu kulübün bir gücü."
HEDEFLER
Seedorf'un mesajı, ileriye bakmak; aynı zamanda Atalanta'nın gelecekteki hedeflerinin gerçekçi olarak ne olması gerektiğini belirliyor ve çıtayı oldukça yükseğe koyuyor: "Artık Atalanta'nın hedefi, Serie A'yı kazanmak ve her şeyin ötesine geçmek olmalı. Artık aramızda olmayan Gasperini için bile. Sezonu şampiyonluğu hedefleyerek başlamalılar, biraz da Chelsea'nin izinden giderek."