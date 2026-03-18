Seedorf kendinden emin: "Bazen dayak yersin. Atalanta, Şampiyonluk kupasını kazanmayı hedeflemeli"

Seedorf, belirleyici mağlubiyetlerin bir takımın kimliğini değiştiremeyeceğini vurgulayarak sözlerine başladı: "Bazen ağır yenilgiler alırsın, ama bu senin kimliğini, yaptıklarını ya da formunu değiştiremez. Bazen formun zirvede olurken inanılmaz maçlar kaybedersin. Kulüp, oyuncular, Atalanta ortamı; hepsi çok somut bir şekilde yerleşik şeyler. Ve bunların özelliği, sayfayı çevirmektir, çünkü ilerlemek gerekir: Milan'la Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiğimiz zamanı hatırlıyorum, bir ay sonra yeniden başlıyorduk. Üzerinde durmadan. Ve bence bu, yıllar içinde kazanılmış olan bu kulübün bir gücü."