24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Galatasaray Championship CelebrationGetty Images Sport
Alvino Hanafi

Çeviri:

Seedorf, Honda, Kalou... şimdi de Ziyech! Botafogo, eski Chelsea kanadı için sansasyonel bir hamle yaptı

Transfers
H. Ziyech
Botafogo RJ
Serie A

Botafogo, eski Ajax ve Chelsea kanat oyuncusu Hakim Ziyech'i 2027'ye kadar kadrosuna katmak için görüşmelerde ileri aşamaya geçti. Faslı yıldızın, transfer görüşmeleri durma noktasına geldikten sonra takım kadrosundaki isimlerin sürecin yeniden canlanmasına yardımcı olmasının ardından, Amerikalı olmayan ikonlar Clarence Seedorf, Keisuke Honda ve Salomon Kalou'nun izinden gitmesi bekleniyor.

  • Botafogo, Ziyech transferini tamamlamak için bastırıyor

    Lance'a göre Botafogo, Faslı milli kanat oyuncusu Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydetti. Şu anda Wydad Casablanca'da forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, Brezilya kulübüne transfer olmaya çok yakın.

    Botafogo'daki SAF yönetim yapısı temkinli ilerliyor, ancak anlaşmanın ileri bir aşamada olduğunu düşünüyor.

    Botafogo, eski Ajax ve Chelsea yıldızını gelecek haftanın başında sağlık kontrolleri için Rio de Janeiro'ya getirmeyi ve Aralık 2027'ye kadar sürecek bir sözleşme imzalamayı umuyor.


    • Reklam
  • imago-sport-46570820.jpgANP

    Oyuncunun devreye girmesi tıkanan görüşmeleri kurtardı

    Ziyech'in Botafogo'nun teklifini kabul etmesi ve resmi tanıtımı için tanıtım materyalleri çekmesi sonrası transferin tamamlanmaya yakın olduğu görüldü. Ziyech'in ilk planlamaya göre pazar günü Nilton Santos Stadı'nda Palmeiras ile oynanacak maçı izlemesi bekleniyordu.

    Ancak sportif vizyon konusundaki bir anlaşmazlık, Ziyech'in cumartesi günü görüşmeleri geçici olarak durdurmasına neden oldu.

    Sorunun çözülmesi için mevcut Botafogo oyuncuları devreye girdi. Ajax'tan Ziyech'in eski takım arkadaşı olan orta saha oyuncusu Danilo Pereira, kanat oyuncusuna güven vererek son onayını vermesinde kilit rol oynadı.

  • Ziyech, Amerika kıtaları dışından gelen küresel yıldızlar listesine katıldı

    Ziyech, geçen sezon Wydad Casablanca formasıyla 16 maçta dokuz gol atarak Brezilya'ya kanıtlanmış bir kalite getiriyor. Ayrıca Fas'ın 2022 Dünya Kupası'ndaki tarihi yarı final yürüyüşünde de yıldızlaştı; ülkesi adına 64 kez forma giyip 25 gol attı.

    Onun gelişi, Botafogo'nun Amerika kıtası dışından yüksek profilli dünya yıldızlarını kadrosuna katma yönündeki belirgin geleneğini sürdürüyor.

    Faslı oyuncu, Hollandalı efsane Clarence Seedorf, Japon ikon Keisuke Honda ve Fildişi Sahilli forvet Salomon Kalou'nun izinden gidiyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-48029852.jpgFotoarena

    Sağlık kontrolleri Rio'da planlandı

    Görüşmeler yeniden rayına girerken, Botafogo transferin kalan idari detaylarını sonuçlandırmak için hızlı hareket ediyor.

    Ziyech'in, resmi imzayı atmadan önce sağlık kontrollerinden geçmek üzere gelecek haftanın başında uçması bekleniyor.

    Onay alması halinde kanat oyuncusu, Botafogo'nun devam eden sezon için hücum seçeneklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda kadroya dahil edilecek.

Serie A
Botafogo RJ crest
Botafogo RJ
BRJ
Red Bull Bragantino crest
Red Bull Bragantino
BGT