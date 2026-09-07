Seedorf, Honda, Kalou... şimdi de Ziyech! Botafogo, eski Chelsea kanadı için sansasyonel bir hamle yaptı

Ziyech'in Botafogo'nun teklifini kabul etmesi ve resmi tanıtımı için tanıtım materyalleri çekmesi sonrası transferin tamamlanmaya yakın olduğu görüldü. Ziyech'in ilk planlamaya göre pazar günü Nilton Santos Stadı'nda Palmeiras ile oynanacak maçı izlemesi bekleniyordu.

Ancak sportif vizyon konusundaki bir anlaşmazlık, Ziyech'in cumartesi günü görüşmeleri geçici olarak durdurmasına neden oldu.

Sorunun çözülmesi için mevcut Botafogo oyuncuları devreye girdi. Ajax'tan Ziyech'in eski takım arkadaşı olan orta saha oyuncusu Danilo Pereira, kanat oyuncusuna güven vererek son onayını vermesinde kilit rol oynadı.