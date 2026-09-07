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Seedorf, Honda, Kalou... şimdi de Ziyech! Botafogo, eski Chelsea kanadı için sansasyonel bir hamle yaptı
Botafogo, Ziyech transferini tamamlamak için bastırıyor
Lance'a göre Botafogo, Faslı milli kanat oyuncusu Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydetti. Şu anda Wydad Casablanca'da forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, Brezilya kulübüne transfer olmaya çok yakın.
Botafogo'daki SAF yönetim yapısı temkinli ilerliyor, ancak anlaşmanın ileri bir aşamada olduğunu düşünüyor.
Botafogo, eski Ajax ve Chelsea yıldızını gelecek haftanın başında sağlık kontrolleri için Rio de Janeiro'ya getirmeyi ve Aralık 2027'ye kadar sürecek bir sözleşme imzalamayı umuyor.
- ANP
Oyuncunun devreye girmesi tıkanan görüşmeleri kurtardı
Ziyech'in Botafogo'nun teklifini kabul etmesi ve resmi tanıtımı için tanıtım materyalleri çekmesi sonrası transferin tamamlanmaya yakın olduğu görüldü. Ziyech'in ilk planlamaya göre pazar günü Nilton Santos Stadı'nda Palmeiras ile oynanacak maçı izlemesi bekleniyordu.
Ancak sportif vizyon konusundaki bir anlaşmazlık, Ziyech'in cumartesi günü görüşmeleri geçici olarak durdurmasına neden oldu.
Sorunun çözülmesi için mevcut Botafogo oyuncuları devreye girdi. Ajax'tan Ziyech'in eski takım arkadaşı olan orta saha oyuncusu Danilo Pereira, kanat oyuncusuna güven vererek son onayını vermesinde kilit rol oynadı.
Ziyech, Amerika kıtaları dışından gelen küresel yıldızlar listesine katıldı
Ziyech, geçen sezon Wydad Casablanca formasıyla 16 maçta dokuz gol atarak Brezilya'ya kanıtlanmış bir kalite getiriyor. Ayrıca Fas'ın 2022 Dünya Kupası'ndaki tarihi yarı final yürüyüşünde de yıldızlaştı; ülkesi adına 64 kez forma giyip 25 gol attı.
Onun gelişi, Botafogo'nun Amerika kıtası dışından yüksek profilli dünya yıldızlarını kadrosuna katma yönündeki belirgin geleneğini sürdürüyor.
Faslı oyuncu, Hollandalı efsane Clarence Seedorf, Japon ikon Keisuke Honda ve Fildişi Sahilli forvet Salomon Kalou'nun izinden gidiyor.
- Fotoarena
Sağlık kontrolleri Rio'da planlandı
Görüşmeler yeniden rayına girerken, Botafogo transferin kalan idari detaylarını sonuçlandırmak için hızlı hareket ediyor.
Ziyech'in, resmi imzayı atmadan önce sağlık kontrollerinden geçmek üzere gelecek haftanın başında uçması bekleniyor.
Onay alması halinde kanat oyuncusu, Botafogo'nun devam eden sezon için hücum seçeneklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda kadroya dahil edilecek.
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