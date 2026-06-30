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Memphis Depay, Nigel de Jong, Ronald KoemanIMAGO/Voetbalzone

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Seçime devam mı? Toplamda 367 milli maçta forma giymiş bu beş oyuncuyu bir daha Oranje’de görebilecek miyiz?

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Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Dünya Kupası

Hollanda milli takımı için 2026 Dünya Kupası büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Hedef, yarı finale yükselmek ve dünya şampiyonu olma ambisyonuydu. Ancak Oranje, Fas'ın üstünlüğü karşısında 16'da elenerek turnuvaya veda etti. Ronald Koeman'ın milli takım teknik direktörlüğünden ayrılması ve yeni bir teknik direktörün atanmasıyla kadro revizyonu yapılması bekleniyor. Voetbalzone, Oranje formasıyla muhtemelen son milli maçlarını oynamış olabilecek oyuncuları sıralıyor.

Koeman gerçekten de Hollanda milli takım teknik direktörlüğünden ayrılırsa, uygun bir halefi atamak KNVB’nin Profesyonel Futbol Direktörü Nigel de Jong’a düşecek. Dünya Kupası’ndan elenmenin ertesi günlerinde, olası halefler arasında özellikle bir isim öne çıkıyor: Arne Slot. 47 yaşındaki teknik direktör, Mayıs sonunda Liverpool’dan kovuldu ve şu anda kulüpsüz durumda.

"Ben olsam hemen Arne Slot’u arardım," diyor Hans Kraay junior, Voetbal International dergisindeki köşesinde. Haftalık derginin Oranje gözlemcisi olarak görev yapan Martijn Krabbendam da olası yeni milli takım teknik direktörü olarak Slot’un adını öne sürüyor. Koeman uzun süre çeşitli tecrübeli oyunculara güvenmişti. Bazıları muhtemelen kendi istekleriyle futbolu bırakırken, diğerleri ise yıllarca milli takım kadrosunda yer aldıktan sonra sahneden çekiliyor.


  • Marten de RoonGetty

    Marten de Roon (44 uluslararası maç)

    Koeman, Dünya Kupası kadrosunu açıklarken Marten de Roon’u tekrar kadroya alarak sürpriz yarattı. İki yılı aşkın süredir Hollanda Milli Takımı'nda forma giymemiş olan orta saha oyuncusu, Jerdy Schouten'in ciddi diz sakatlığı nedeniyle milli takım teknik direktörünün dikkatini yeniden çekti. De Roon, Fas'a karşı kaybedilen maçta son on dakikada oyuna girdi ve maçın ardından muhtemelen Hollanda için son Dünya Kupası'nı oynadığının farkına vardı.

    "Bu benim son dansım olmalıydı. Ama büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Bunu kabullenip çocuklarla biraz konuşursam, belki yine küçük bir gülümseme belirir." Son Dünya Kupası maçını oynayıp oynamadığı sorusuna ise net bir yanıt verdi. "Öyle görünüyor, evet." Yeni milli takım teknik direktörünün uzun vadeli bir plan izleyeceği ihtimali yüksek ve bu durumda De Roon yeniden kadro dışı kalacak.


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  • Wout WeghorstImago

    Wout Weghorst (53 milli maç)

    Wout Weghorst’un, Ajax’ta geçirdiği hayal kırıklığı yaratan sezona rağmen Koeman’ın Dünya Kupası kadrosunda yerinin erkenden garanti altına alınması, pek çok kişinin kaşlarını çatmasına neden oldu. Dünya Kupası’nda forvet oyuncusu yedek rolüyle yetinmek zorunda kaldı, ancak Fas karşısında yine oyuna sonradan girerek paha biçilmez bir değer olduğunu kanıtladı.

    Weghorst sahaya girer girmez Bart Verbruggen’in uzun pasını kafasıyla Crysencio Summerville’e uzattı. Yerdeyken sağ kanat oyuncusu, içeri doğru koşan Cody Gakpo’ya pas verdi ve Gakpo sert bir vuruşla skoru 1-0’a getirdi. Ancak bu gol yeterli olmadı. Fas, maçın son dakikalarında skoru eşitledi ve çılgın bir penaltı atışları serisinin ardından galip geldi.

    Maçtan sonra Weghorst, gözyaşları içinde SBS6 muhabiri Noa Vahle’ye konuştu. “Bu yaz 34 yaşına gireceğim, bu yüzden sanırım bu kupa için son şansımdı. Ülkemizin daha önce başaramadığı bir şeyi başarmayı çok istiyorduk. Yine başaramamış olmamız çok yazık.”

    Weghorst, 2028 Avrupa Şampiyonası’nda yedek oyuncu olarak Oranje için hâlâ değerli olabilir. Ancak o turnuva başladığında neredeyse 36 yaşında olacak. Üstelik bu arada daha genç ve daha iyi alternatiflerin ortaya çıkması da gayet olası.


  • Nathan AkéIMAGO

    Nathan Aké (62 milli maç)

    Nathan Aké, Koeman yönetiminde yıllarca tartışmasız bir ilk 11 oyuncusuydu; ancak bu stoper, Manchester City’de giderek daha az süre almaya başladıkça Hollanda milli takımındaki konumu da değişti. Micky van de Ven sol bek pozisyonunda ilk tercih haline gelirken, büyük bir yetenek olan Jorrel Hato’nun önünde parlak bir gelecek var. Bu nedenle, Aké’nin 2028 Avrupa Şampiyonası’na kadar Oranje’de yine önemli bir rol oynayıp oynamayacağı soru işareti olarak duruyor. Çok yönlülüğü onun lehine bir faktör olsa da, önümüzdeki sezon (başka bir kulüpte) daha fazla süre alıp alamayacağı ve rakiplerinin olası sakatlıkları büyük ölçüde belirleyici olacaktır.


  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Virgil van Dijk (96 milli maç)

    Virgil van Dijk, sekiz yılı aşkın bir süredir Hollanda milli takımının kaptanlığını yürütüyor. Bu da onun neredeyse her zaman mercek altında olduğu anlamına geliyor. Japonya ile oynanan grup maçında, savunma oyuncusu açılış golünü kafayla atarak büyük katkı sağladı, ancak turnuvanın ilerleyen aşamalarında zaman zaman pek de ikna edici olmayan bir performans sergiledi.

    Van Dijk, Temmuz başında 35 yaşına girecek ve önümüzdeki haftalarda milli takım kariyerine son vermesi oldukça olası. En azından Martijn Krabbendam’ın beklentisi bu yönde. VIdergisinin muhabiri, bir köşe yazısında “Kaptan, vasat bir Dünya Kupası’nı geride bırakıyor ve muhtemelen Hollanda milli takımına bir daha dönmeyecek” diye yazıyor.

  • Memphis DepayImago

    Memphis Depay (112 milli maç)

    55 golle Memphis Depay, Hollanda milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusudur. Dünya Kupası öncesinde, Corinthians’ın forvetinin fiziksel durumu hakkında çok fazla tartışma yaşandı. Memphis maç ritmini kaybetmişti, ancak buna rağmen Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası kadrosunda yer almayı başardı.

    Daha önceki turnuvalarda Oranje’ye damgasını vurmayı başarmış olsa da, bu seferki katkısı grup aşamasında üç kısa süreli oyuna girmeyle sınırlı kaldı. Forvet, hiyerarşide Brian Brobbey ve Donyell Malen’in gerisinde kalırken, Emmanuel Emegha ise önümüzdeki sezon Oranje kadrosunda düzenli bir yer edinmeyi umuyor. Özellikle Memphis sakatlıklarla boğuşmaya devam ederse, Oranje formasıyla son milli maçını çoktan oynamış olma ihtimali oldukça yüksek.

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