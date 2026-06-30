Seçime devam mı? Toplamda 367 milli maçta forma giymiş bu beş oyuncuyu bir daha Oranje’de görebilecek miyiz?

Hollanda milli takımı için 2026 Dünya Kupası büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Hedef, yarı finale yükselmek ve dünya şampiyonu olma ambisyonuydu. Ancak Oranje, Fas'ın üstünlüğü karşısında 16'da elenerek turnuvaya veda etti. Ronald Koeman'ın milli takım teknik direktörlüğünden ayrılması ve yeni bir teknik direktörün atanmasıyla kadro revizyonu yapılması bekleniyor. Voetbalzone, Oranje formasıyla muhtemelen son milli maçlarını oynamış olabilecek oyuncuları sıralıyor.

Koeman gerçekten de Hollanda milli takım teknik direktörlüğünden ayrılırsa, uygun bir halefi atamak KNVB’nin Profesyonel Futbol Direktörü Nigel de Jong’a düşecek. Dünya Kupası’ndan elenmenin ertesi günlerinde, olası halefler arasında özellikle bir isim öne çıkıyor: Arne Slot. 47 yaşındaki teknik direktör, Mayıs sonunda Liverpool’dan kovuldu ve şu anda kulüpsüz durumda.

"Ben olsam hemen Arne Slot’u arardım," diyor Hans Kraay junior, Voetbal International dergisindeki köşesinde. Haftalık derginin Oranje gözlemcisi olarak görev yapan Martijn Krabbendam da olası yeni milli takım teknik direktörü olarak Slot’un adını öne sürüyor. Koeman uzun süre çeşitli tecrübeli oyunculara güvenmişti. Bazıları muhtemelen kendi istekleriyle futbolu bırakırken, diğerleri ise yıllarca milli takım kadrosunda yer aldıktan sonra sahneden çekiliyor.



