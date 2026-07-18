Ancak bu kararının arkasında sağlıkla ilgili bir neden yok. Kişisel bir isteksizlik de söz konusu değil. 55 yaşındaki sporcunun açıkladığı üzere, batıl inancı nedeniyle Pazar günü (21:00 MESZ) New York’un hemen dışında oynanacak final maçına gitmesi kesinlikle mümkün değil.
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Sebep oldukça ilginç! Arjantin Cumhurbaşkanı, Dünya Kupası finali için “hiçbir koşulda” ülkeye girmek istemiyor
Milei, Arjantinli radyo istasyonu El Observador’a “hiçbir koşulda” uçağa binmeyeceğini açıkladı. Bunun yerine, final maçını Buenos Aires’teki başkanlık konutu’ndan izleyeceğini belirtti. Tıpkı Lionel Messi ve takım arkadaşlarının Dünya Kupası’ndaki önceki maçlarını izlediği gibi.
Bir başka ritüel: Milei, Arjantin’de kış gelmiş olmasına rağmen ısıtmayı açmıyor. Bunun yerine, İsviçre ile oynanan çeyrek final maçında (3-1) giydiği kalın bir ceket giyiyor. “Ceketi çıkardığımda bir gol yedik, bu yüzden tekrar giydim ve o günden beri hiç çıkarmadım,” dedi.
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Dünya Kupası finalinde siyasi isimler: Sheinbaum da geliyor
Futbol delisi Güney Amerikalılar arasında batıl inançlar hiç de nadir bir durum değildir. Arjantin’de “Cablas” olarak adlandırılan bu tür ritüeller, neredeyse bir gelenek haline gelmiştir. Bunlar, bir futbol maçı gibi kişinin kendi kontrolü dışında gelişen olayların yol açtığı korku ve belirsizliği hafifletmeye yarar. Üstelik dini inançlar ile bu tür ritüeller genellikle birbiriyle iç içe geçmiştir. Örneğin, Messi Dünya Kupası öncesinde Tanrı’dan koruma diledi; bir gazeteci ise futbol ayakkabılarını kutsatmak için Arjantin’in en önemli Katolik hac merkezlerinden biri olan Basílica de Luján’a götürdü.
Ancak Dünya Kupası finali, siyasi şahsiyetlerden tamamen yoksun kalmayacak. Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum da orada olacak. Sheinbaum, Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine ziyaretini duyurdu. Oysa Sheinbaum, Meksika’nın Kanada ile birlikte turnuvanın üç ortak ev sahibi ülkesinden biri olmasına rağmen, Meksika’da oynanan maçları izlemekten daha önce kaçınmıştı. Trump ve Sheinbaum’un yanı sıra İspanya Kralı VI. Felipe ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Pazar günü için katılımlarını bildirmişlerdir.
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