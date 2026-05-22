Guardiola, City'den ayrıldığını resmen açıkladı ve İngiliz futbolunun yapısını kökten değiştiren on yıllık dönemine son verdi. Temmuz 2016'da göreve geldiğinden bu yana, eski Barcelona ve Bayern Münih teknik direktörü kulübü benzeri görülmemiş bir başarı dönemine taşıdı; 20 büyük kupa kazandı ve kulüp tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörü olarak adını yazdırdı. Son maçı Pazar günü Aston Villa ile oynanacak ve bu, onun takımın başında çıktığı 593. maç olacak.

Kararını değerlendiren Guardiola, taraftarlara duygusal bir veda mesajı vererek şunları söyledi: "Geldiğimde ilk röportajım Noel Gallagher ile oldu. Oradan çıkarken 'Tamam... Noel burada mı? Bu eğlenceli olacak' diye düşündüm.

"Ve ne harika zamanlar geçirdik birlikte. Neden ayrıldığımı sorma. Bir nedeni yok, ama içten içe biliyorum ki, benim zamanım geldi. Hiçbir şey sonsuz değildir, olsaydı, burada olurdum. Sonsuz olan, hislerim, insanlar, anılarım ve Manchester City'ye olan sevgim olacak.

“Bu şehir emekle inşa edildi. Sıkı çalışmayla. Bunu tuğlaların renginde görebilirsiniz. Erken gelip geç saatlere kadar kalan insanlarda. Fabrikalarda. Pankhurst’larda. Sendikalarda. Müzikte. Basitçe Sanayi Devrimi’nde ve bunun dünyayı nasıl değiştirdiğinde. Ve sanırım bunu anlamaya başladım, takımlarım da öyle. Çalıştık. Acı çektik. Savaştık. Ve işleri kendi yöntemimizle yaptık. Kendi yolumuzda. Sıkı çalışma birçok şekilde ortaya çıkar. Premier Lig’i kaybettiğimizde Bournemouth’a yaptığımız seyahatler, siz de oradaydınız. İstanbul’a yaptığımız seyahatler, siz de oradaydınız.”

