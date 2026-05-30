"Sebebi ne?" - Thomas Müller, Anthony Gordon'un Bayern'i reddedip 80 milyon avroluk Barcelona transferini tercih etmesinin nedenini açıklamasını istiyor
Katalanlar Münih'teki kovalamacayı ele geçirdi
Barcelona, Newcastle’ın kanat oyuncusu Gordon için 80 milyon avroluk (69,3 milyon sterlin) bir anlaşma imzalayarak, Bayern’in yaz transfer dönemi için belirlediği ana hedefinin önünü kesti. Katalan kulübü, 70 milyon avroyu peşin ödeyecek ve ek 10 milyon avroyu da ek ödemeler olarak ödeyecek. Böylece 25 yaşındaki forvet ile 2031 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Belgelerle ilgili son anda ortaya çıkan sorunlar nedeniyle dört saatlik bir gecikmenin ardından, İspanyol devi nihayet transferi onayladı ve Cuma öğleden sonra duyurdu.
Eberl ilk etapta iyimser olduğunu açıkladı
Transferin suya düşmesinden önce, Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, forvet oyuncusu için sürdürdükleri çabalar konusunda açıkça iyimser bir tavır sergilemişti: “Uygun bir fiyata bir forvet oyuncusu transfer edeceğimiz konusunda hemfikiriz. Çok verimli bir görüşme yaptık ve ilerleme kaydedebileceğimizi umuyoruz.”
Kulüp yönetimi, Gordon'u yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek için ideal bir transfer olarak görüyordu. Ancak Newcastle'ın yüksek fiyat talebini karşılamaya isteksiz olmaları, sonuçta Barcelona'nın devreye girmesine yol açtı.
Muller, görmezden gelinmesine şaşkın
Ancak, oyuncunun İspanya'ya kesin olarak transfer olmasının ardından BILD'in "Bayern Insider" adlı podcast'inde konuşan Müller, bu karara ilişkin şaşkınlığını açıkça dile getirdi: “Hem Barcelona hem de Bayern teklifte bulunmuşken, Gordon'un Münih'e gelmemesinin belirleyici faktörü ne oldu? Hansi Flick'i elbette çok iyi tanıyorum. Hem liderliği hem de oyun stili açısından onun altında oynamak çok keyifli. Ama ben FC Bayern'e giderdim.”
Bayern, hücumda alternatifler arıyor
Bayern, zorlu bir iç saha sezonu öncesinde ideal transferini kaçırmasının ardından, bir an önce toparlanmalı ve hücumda alternatif takviyeler aramalıdır. Stuttgart’u yenerek DFB-Pokal finalinde sezonu tamamlayan kulüp yönetimi, Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz gibi oyuncuların üzerindeki yükü hafifletmek için kadro derinliğini artıracak uygun isimler bulmak zorundadır.