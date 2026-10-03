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Sebastien Pocognoli, Kuzey Makedonya maçı öncesinde güven aşılamak için İskoçya karşısında ilk galibiyetini hedefliyor
Belçikalı teknik direktör kritik dönüm noktası arıyor
Pocognoli'nin dönemi, Slovenya'da golsüz beraberlikle başladı ve iç sahadaki ilk maçında Jack Hendry'nin erken gördüğü kırmızı kartın ardından İsviçre'ye 3-0 mağlup oldu. Tartan Army, tarihinde yalnızca ikinci kez üst üste dört maçta gol atamadı ve en son Mayıs 1971'de görülen bir suskunluğu tekrarladı. Cumartesi günü Üsküp'e yapılacak deplasman, hayal kırıklığı daha da artmadan önce bu gidişatı durdurmak için anında bir fırsat sunuyor.
- Focus Images
Belçikalı teknik direktör baskı söylemini reddetti
Pocognoli, İskoçya'nın Kuzey Makedonya'yı yenmek zorunda olduğu yönündeki iddiaları reddetse de takımının er ya da geç bir galibiyete ihtiyaç duyduğunu biliyor. Ancak BBC Scotland'ın, o zor bulunan sonucu alma konusunda baskı hissedip hissetmediğini sorması üzerine Belçikalı teknik adam buna net bir şekilde karşı çıktı: "Hayır, çünkü bu meydan okuma bu kamptan daha uzun, biliyorsun, bunu parça parça yapmalıyız."
İlk galibiyet, özgüven için kritik
Teknik direktör, soyunma odasına ancak bir galibiyetin sağlayabileceği moral desteği olmadan taktik fikirlerin pek anlam ifade etmediğinin fazlasıyla farkında. "Kesinlikle, sahada ilk gerçekten olumlu [galibiyeti] almak istiyoruz" diye ekledi. "Sıralama açısından bunu istiyoruz ama bence oyuncuların ilk galibiyeti alması önemli; her şeyin anlam kazanması gerekiyor çünkü galibiyet sevinci getirir ve sevinç de sahada karar almak ve süreci hızlandırmak için özgürlük sağlar. Slovenya'da üç puanı alsak, ki bunu hak ettiğimizi düşünüyorum, belki biraz farklı konuşuyor olurduk ama durum böyle."
Galibiyet alınamaması halinde Pocognoli, ilk üç maçında galibiyet yüzü göremeyen tek İskoçya teknik direktörleri olan John Prentice, Berti Vogts ve George Burley'e katılacak. Yine de İskoçlar, deplasmandaki son yedi maçlarının yalnızca birini kaybetmiş olmalarından ve Eylül 2008'den bu yana Kuzey Makedonya ile oynadıkları son üç karşılaşmada yenilgi yüzü görmemelerinden teselli bulabilir.
- Focus Images
Tarihi gol rekoru gündemde
İskoçya, tarihinde ilk kez üst üste beş maçta gol atamama durumundan kaçınmak için Kuzey Makedonya savunmasını aşmanın bir yolunu bulmak zorunda. Cezalı Hendry olmadan zorlu bir deplasman maçına çıkmak, konuk ekibin savunma direncini ciddi şekilde test edecek. Deplasmanda üç puan almak, 6 Ekim Salı günü sahasında Slovenya'yı ağırlamadan önce moral verici bir sonuç olacaktır.
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