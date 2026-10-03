Sebastien Pocognoli, Kuzey Makedonya maçı öncesinde güven aşılamak için İskoçya karşısında ilk galibiyetini hedefliyor

Teknik direktör, soyunma odasına ancak bir galibiyetin sağlayabileceği moral desteği olmadan taktik fikirlerin pek anlam ifade etmediğinin fazlasıyla farkında. "Kesinlikle, sahada ilk gerçekten olumlu [galibiyeti] almak istiyoruz" diye ekledi. "Sıralama açısından bunu istiyoruz ama bence oyuncuların ilk galibiyeti alması önemli; her şeyin anlam kazanması gerekiyor çünkü galibiyet sevinci getirir ve sevinç de sahada karar almak ve süreci hızlandırmak için özgürlük sağlar. Slovenya'da üç puanı alsak, ki bunu hak ettiğimizi düşünüyorum, belki biraz farklı konuşuyor olurduk ama durum böyle."

Galibiyet alınamaması halinde Pocognoli, ilk üç maçında galibiyet yüzü göremeyen tek İskoçya teknik direktörleri olan John Prentice, Berti Vogts ve George Burley'e katılacak. Yine de İskoçlar, deplasmandaki son yedi maçlarının yalnızca birini kaybetmiş olmalarından ve Eylül 2008'den bu yana Kuzey Makedonya ile oynadıkları son üç karşılaşmada yenilgi yüzü görmemelerinden teselli bulabilir.