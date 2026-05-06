Borussia Dortmund, Kenneth Eichhorn konusunda cazibe saldırısını sürdürüyor ve görünüşe göre yaz transfer döneminde Hertha BSC'nin henüz 16 yaşındaki genç orta saha yıldızını mutlaka kadrosuna katmak istiyor.
Çeviri:
Sebastian Kehl büyük bir hata yapmış olabilir: BVB, Ole Book'u kadrosuna katmak için yoğun bir şekilde çalışıyor
Sport Bild'in haberine göre, eski sportif direktör Sebastian Kehl, Eichhorn'un transferine oldukça eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşırken, Ole Book için bu oyuncu önümüzdeki yazın en çok istenen transferi gibi görünüyor.
Book, Eichhorn'un büyük bir hayranı ve orta saha oyuncusunu Dortmund'a transfer olmaya ikna etmek istiyor. Bu nedenle Nisan ayında Book ve Eichhorn arasında kişisel bir görüşme gerçekleşti ve bu görüşme sonucunda BVB'nin bu çok aranan yeteneği Dortmund'a transfer etme şansı oldukça arttı.
Bild gazetesi birkaç gün önce Eichhorn'un, teknik direktör Niko Kovac yönetimindeki BVB'nin sonuç odaklı ve yaratıcılıktan uzak oyun stilinden pek hoşlanmadığını yazmış olsa da, Eichhorn'un Book ile yaptığı görüşmenin ardından BVB'yi oldukça cazip bir seçenek olarak gördüğü belirtiliyor.
- IMAGO / Maximilian Koch
BVB transferleri: Book, Kehl'in yaptığı büyük hatayı tekrarlamak istemiyor
Sport Bild’in haberine göre, Book bu yüz yüze görüşmeyle, selefi Kehl’in kurum içinde yaptığı bir hatayı da düzeltmiş oldu. Zira Kehl, örneğin geçen yaz Wolverhampton Wanderers’tan yaklaşık 23 milyon avroya transfer edilen Fabio Silva ile hiçbir zaman şahsen görüşmemişti; Silva ise sağlık kontrolüne yeni ameliyat geçirmiş bir adduktör kasıyla gelmiş ve BVB’de tam anlamıyla şok etkisi yaratmıştı.
Transfer yine de gerçekleşti ve ara sıra iyi performanslar sergilemesine rağmen, Silva ilk 11'de yer alma şanslarını sürekli kaçırdığı için hala yedek oyuncu rolünden öteye geçemiyor. Ayrıca, Silva'nın Serhou Guirassy'yi geçemediği ve sezonun ilk yarısında genellikle çok az oynadığı için birkaç ay sonra BVB'den ayrılmak istediğine dair söylentiler dolaşıyordu.
- Getty
Eichhorn, çıkış maddesi uyarınca Hertha BSC'den ayrılabilir - BVB'nin önünde zorlu bir rekabet var
Aslında Berlin’deki Eichhorn için sezon başından beri durum hiç de böyle değil. U17 Milli Takımı kaptanı, sadece ciddi bir sindesmoz bağ yaralanması nedeniyle yaklaşık üç ay sahalardan uzak kaldı ve ardından da kırmızı kart cezasından dolayı forma giyemedi. Bunun dışında teknik direktör Stefan Leitl yönetiminde başkent ekibinin orta sahasında ilk 11’in değişmez ismi oldu ve bir kez daha kaçırılan yükselme şansına rağmen takımın parlayan yıldızıydı.
Eichhorn'un 2029'a kadar süren sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanacağı neredeyse kesin. Bu yaz, bu genç yetenek 12 milyon euro karşılığında başkentten ayrılabilir.
Geçen hafta Sport Bild'de yayınlanan bir habere göre, genç oyuncunun ve ailesinin planı dikkate değer bir olgunlukla şekilleniyor. Buna göre Eichhorn, bir ara adım atmak istemiyor. Yaz aylarında transfer olursa, sadece Şampiyonlar Ligi'nin müdavimi olan ve kendisine hemen gerçekçi bir forma giyme şansı sunan bir kulübe gidecek. Berlin'e geri kiralanması veya orta sınıf bir kulüpte bir yıl geçirme ihtimali ise söz konusu değil.
Brexit düzenlemesi nedeniyle, İngiltere'deki finansal gücü yüksek kulüpler zaten yarışın dışında, çünkü oyuncuları ancak 18 yaşından itibaren transfer edebiliyorlar. Ancak Eichhorn, reşit olacağı tarihi Temmuz 2027'ye kadar bekleyecek.
Böylece Alman elit kulüplerinin önü açıldı: Duyumlara göre Bayern, BVB, Leipzig ve Leverkusen arasında doğrudan bir rekabet yaşanıyor. Uzun süredir gizli favori olarak gösterilen Eintracht Frankfurt'un ise bu yarışta artık şansı kalmamış gibi görünüyor.
- Getty Images
FC Bayern, Eichhorn için süren rekabette hâlâ söz sahibi gibi görünüyor
Uzun bir süre Leverkusen, transferin favorisi olarak görülüyordu. Karar verici bir faktör: Ibrahim Maza. O da eski bir Hertha oyuncusu olan Maza, geçen yaz Bayer'e transfer oldu ve o zamandan beri gelişimi planlandığı gibi ilerliyor. Eichhorn ve Maza'nın yakın temas halinde olduğu söyleniyor. Ayrıca 16 yaşındaki oyuncu, Werkself'in hakimiyet kuran top hakimiyeti stilinden oldukça etkilenmiş durumda.
FC Bayern Münih ise Avrupa'nın ağır topları arasındaki statüsünü kullanabilir. Isar'da yetenekli oyuncuların zorlandıkları argümanı, Vincent Kompany tarafından son iki yılda çürütülmüştür. Belçikalı teknik adamın yönetimindeki takımın hücum gücü, uzun zamandır görülmemiş bir seviyededir.
Ayrıca son zamanlarda Eichhorn'un yeni sezon için olası transferler listesinde "hala Bayern'in listesinde" olduğu söyleniyor. Eichhorn'u "kesinlikle" istiyorlar ve onu "geleceğin adamı" olarak görüyorlar.
Kennet Eichhorn: Hertha BSC'nin performans verileri
Maçlar 18 90 dakikadan uzun süreli görevler 2 Gol 1 Asist 0 Sarı kart 7 Kırmızı kart 1