Sebastian Kehl büyük bir hata yapmış olabilir: BVB, Ole Book'u kadrosuna katmak için yoğun bir şekilde çalışıyor

Sport Bild'in haberine göre, eski sportif direktör Sebastian Kehl, Eichhorn'un transferine oldukça eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşırken, Ole Book için bu oyuncu önümüzdeki yazın en çok istenen transferi gibi görünüyor.

Book, Eichhorn'un büyük bir hayranı ve orta saha oyuncusunu Dortmund'a transfer olmaya ikna etmek istiyor. Bu nedenle Nisan ayında Book ve Eichhorn arasında kişisel bir görüşme gerçekleşti ve bu görüşme sonucunda BVB'nin bu çok aranan yeteneği Dortmund'a transfer etme şansı oldukça arttı.

Bild gazetesi birkaç gün önce Eichhorn'un, teknik direktör Niko Kovac yönetimindeki BVB'nin sonuç odaklı ve yaratıcılıktan uzak oyun stilinden pek hoşlanmadığını yazmış olsa da, Eichhorn'un Book ile yaptığı görüşmenin ardından BVB'yi oldukça cazip bir seçenek olarak gördüğü belirtiliyor.