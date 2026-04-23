Sebastian Hoeneß'in erken ayrılığı üzerine: VfB Stuttgart'un dört teknik direktör adayı üzerinde durduğu söyleniyor

Ancak henüz koçlardan herhangi biriyle temas kurulmamış; sonuçta, DFB Kupası'nın son şampiyonu, Hoeneß ile planlar yapıyor ve onun önümüzdeki sezon Stuttgart'ın saha kenarında yer alacağına kesin olarak inanıyor.

Sport Bild gazetesi, Real Madrid'in Hoeneß ile ilgilendiğini bildirmişti. Buna göre 43 yaşındaki teknik adam, sezon sonu itibariyle Real Madrid'in teknik direktörlüğünden ayrılacak olan Alvaro Arbeloa'nın yerine gelecek yaz geçecek potansiyel bir aday.

Madridlilerin yetkilileri, Hoeneß'i çoktan mercek altına almış. Bu süreçte, özellikle Stuttgart'ın cesur oyun stili ve Hoeneß'in hazır yıldızlar transfer etmeden işleyen bir takım oluşturma becerisi, Real Madrid yöneticilerini etkilemiş.

Ancak Madrid'den Hoeneß'e yönelik somut bir teklif henüz gelmemiş. Bayern patronu Uli Hoeneß'in yeğeni, VfB ile 2028 yılına kadar sözleşmeli ve sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor. Dolayısıyla, İspanyollar ciddi bir teklifte bulunursa Real Madrid'in Stuttgart ile transfer ücreti konusunda anlaşması gerekecek.