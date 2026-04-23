Bild gazetesinin haberine göre, Tonda Eckert (FC Southampton), Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion), Vincent Wagner (SV Elversberg) ve şu anda kulüpsüz olan Jacob Neestrup (en son FC Kopenhag'da forma giydi) olmak üzere dört adayın "yedek listede" olduğu belirtiliyor. VfB'nin baş antrenörü görevinden erken ayrılırsa bu isimler devreye girecek.
Sebastian Hoeneß'in erken ayrılığı üzerine: VfB Stuttgart'un dört teknik direktör adayı üzerinde durduğu söyleniyor
Ancak henüz koçlardan herhangi biriyle temas kurulmamış; sonuçta, DFB Kupası'nın son şampiyonu, Hoeneß ile planlar yapıyor ve onun önümüzdeki sezon Stuttgart'ın saha kenarında yer alacağına kesin olarak inanıyor.
Sport Bild gazetesi, Real Madrid'in Hoeneß ile ilgilendiğini bildirmişti. Buna göre 43 yaşındaki teknik adam, sezon sonu itibariyle Real Madrid'in teknik direktörlüğünden ayrılacak olan Alvaro Arbeloa'nın yerine gelecek yaz geçecek potansiyel bir aday.
Madridlilerin yetkilileri, Hoeneß'i çoktan mercek altına almış. Bu süreçte, özellikle Stuttgart'ın cesur oyun stili ve Hoeneß'in hazır yıldızlar transfer etmeden işleyen bir takım oluşturma becerisi, Real Madrid yöneticilerini etkilemiş.
Ancak Madrid'den Hoeneß'e yönelik somut bir teklif henüz gelmemiş. Bayern patronu Uli Hoeneß'in yeğeni, VfB ile 2028 yılına kadar sözleşmeli ve sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor. Dolayısıyla, İspanyollar ciddi bir teklifte bulunursa Real Madrid'in Stuttgart ile transfer ücreti konusunda anlaşması gerekecek.
Hoeneß, VfB Stuttgart'ı uluslararası arenaya taşıyor
Hoeneß, 2023 ilkbaharında VfB'yi küme düşme mücadelesinde zor bir durumda devralmış ve ilk etapta play-off'ları geçerek ligde kalmayı başarmıştı. Bir sonraki sezonda Stuttgart'ı lig ikinciliğine ve Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı; sonraki sezonlarda da takımı uluslararası turnuvalara katılma adayı olarak konumlandırdı.
Geçen yıl ayrıca DFB Kupası'nı kazandılar; bu sezon da yine bu kupayı kazanmayı hayal edebilirler ve Perşembe günü yarı finalde SC Freiburg ile karşılaşacaklar. Şu anda ligde dördüncü sırada yer alan Hoeneß ve ekibi, ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılmayı hedefliyor.
Freiburg ile oynanacak kupa maçı öncesinde Hoeneß, geleceğiyle ilgili söylentilerin dikkatini dağıtmasına izin vermeyeceğini, bunun yerine tamamen VfB ile oynayacağı maçlara odaklanacağını açıkladı. Çarşamba günkü basın toplantısında "Bu beni pek etkilemiyor" dedi.