AFP
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"Seanslarımızdan keyif alıyorum" - Manchester City yıldızı, yeni patron Enzo Maresca yönetimindeki yaşamı anlattı
Maresca, Gonzalez'e yeni bir fırsat veriyor
Gonzalez, normal süresi 1-1 biten maçta City penaltılarda sonunda kaybetse de, Inter karşısında sergilediği etkileyici performansla City orta sahasının merkezindeki temel direklerden biri olma yönündeki büyük potansiyelini ortaya koydu. Şubat 2025'te FC Porto'dan gelen 24 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, daha önce Pep Guardiola yönetiminde düzenli forma süresi bulmakta zorlanmıştı. Maresca'nın göreve gelmesi ise Gonzalez'e, Manchester City'nin ilk 11'inde neler yapabileceğini kanıtlaması için yeni bir sayfa açıyor.
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"Seanslarımızdan keyif alıyorum"
Kulübün resmî internet sitesine konuşan Gonzalez, tüm kadronun Maresca'nın antrenman metodolojisine uyum sağladığını vurguladı. Takımın uyum sürecine değinen Gonzalez, şunları söyledi: "Sezonun ilk haftasından önce, yıl boyunca öğrenebileceğimiz her şeyi bilemeyeceğiz. Ama bir yıl geçmiş olsa bile her zaman öğrenmeye devam edeceğiz.
"Futbol da hayat da böyle. Kolay değil, çünkü bazı oyuncular Community Shield ile aynı hafta gelecek ama ilk günden beri burada olan bizler için o maça hazır olmak daha kolay olacak."
Yeni menajerle ilişkisi hakkında da konuşan Gonzalez, şöyle ekledi: "Enzo ile yaptığımız çalışmalardan keyif alıyorum. Elbette geçen yıla ve Pep'e göre farklılıklar var ama oynama biçimimizde çok fazla benzerlik de bulunuyor. Aynı genel anlayış söz konusu: yüksek baskı, topu mümkün olduğunca çabuk kazanmak ve çok fazla pas yapmak.
"Son yıllarda ortaya koyduğumuz seviyeyi ve o hırsı korumamız önemli. Bence bunlar Enzo'nun fikirleri ve ben buna bayılıyorum. Sezon çok uzun, bu yüzden Enzo'nun bizden istediği yeni şeylere uyum sağlamaya hazır olmaya devam etmeliyiz."
Orta saha oyuncusu üstünlük için iddiasını ortaya koydu
Gonzalez'in ön libero olarak etkileyici performansı, Inter karşısında ikinci yarıda açıkça görüldü; ilk bölümde Tijjani Reijnders ve Mateo Kovacic'in yer aldığı City orta sahası zorlanırken, onun varlığı takıma hayati bir denge sağladı. Altı numara olarak kullanılması, Rico Lewis'in orta sahaya kat edip topun ilerleyişini akıcı şekilde yönlendirmesine olanak tanıdı. Orta sahadaki rekabet ve Rodri'nin geleceğine dair belirsizlik sürerken, Gonzalez'in taktik kavrayışı ve Maresca'nın yüksek pres sistemine uygunluğu, kenarda kalan bir oyuncu olmak yerine kendisini ana seçeneklerden biri olarak kabul ettirmesi için önemli bir fırsat sunuyor.
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Community Shield sınavı yaklaşıyor
City, 16 Ağustos'ta Community Shield'da Arsenal'a karşı oynayacağı ilk resmi maçta Maresca'nın yeni sisteminin ne kadar hazır olduğunu test edecek. Gonzalez'in, kulübün sezon öncesi programının ilk gününden bu yana istikrarlı şekilde yer alması nedeniyle ilk 11'de başlama ihtimali yüksek. Orta saha oyuncusunun Premier League'de düzenli bir yer edinmesi için, teknik direktörün taktik planını istikrarlı biçimde uygulaması ve top dağıtımında keskin olması kritik önem taşıyacak.
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