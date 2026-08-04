"Seanslarımızdan keyif alıyorum"

Kulübün resmî internet sitesine konuşan Gonzalez, tüm kadronun Maresca'nın antrenman metodolojisine uyum sağladığını vurguladı. Takımın uyum sürecine değinen Gonzalez, şunları söyledi: "Sezonun ilk haftasından önce, yıl boyunca öğrenebileceğimiz her şeyi bilemeyeceğiz. Ama bir yıl geçmiş olsa bile her zaman öğrenmeye devam edeceğiz.

"Futbol da hayat da böyle. Kolay değil, çünkü bazı oyuncular Community Shield ile aynı hafta gelecek ama ilk günden beri burada olan bizler için o maça hazır olmak daha kolay olacak."

Yeni menajerle ilişkisi hakkında da konuşan Gonzalez, şöyle ekledi: "Enzo ile yaptığımız çalışmalardan keyif alıyorum. Elbette geçen yıla ve Pep'e göre farklılıklar var ama oynama biçimimizde çok fazla benzerlik de bulunuyor. Aynı genel anlayış söz konusu: yüksek baskı, topu mümkün olduğunca çabuk kazanmak ve çok fazla pas yapmak.

"Son yıllarda ortaya koyduğumuz seviyeyi ve o hırsı korumamız önemli. Bence bunlar Enzo'nun fikirleri ve ben buna bayılıyorum. Sezon çok uzun, bu yüzden Enzo'nun bizden istediği yeni şeylere uyum sağlamaya hazır olmaya devam etmeliyiz."