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Sean Dyche'tan yeni Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola için dürüst değerlendirme: "Alt lig futbolu oynatıyor"
Premier League'e uyum sağlamak
Dyche, Liverpool'un yeni menajeri Iraola'nın taktik esnekliğini övdü. The Good, The Bad & The Football programında, Midnite iş birliğiyle konuşan eski Everton teknik direktörü, Iraola'nın teknik adamlık becerilerine dair samimi bir değerlendirmede bulundu.
Iraola, Bournemouth'un başında geçirdiği üç etkileyici sezonun ardından Anfield'a yüksek profilli transferini yaptı. Ancak İngiliz futboluna ilk adımı hiç de sorunsuz olmadı. İspanyol teknik adam, Bournemouth'un başında Premier League'deki ilk dokuz maçının hiçbirini kazanamayarak hafızalara kazındı. Zorlu geçen bu ilk süreçte, Ekim 2023'te Dyche'ın Everton'ına karşı alınan ağır 3-0'lık yenilgi de yer aldı.
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Pragmatik bir taktik değişiklik
Merseyside'daki o ağır yenilginin ardından Iraola, planladığı oyun tarzının sonuç vermesinin pek olası olmadığını hızla fark etti. Ardından ligde kalmayı garantilemek için yaklaşımında dramatik bir değişikliğe gitti. Bunun sonucunda Bournemouth, ligde Burnley'yi hemen 2-1 mağlup etti. Dyche, bu uyum yeteneğini överken, Iraola'nın daha doğrudan bir tarzı benimsediğini ancak bunu daha üstün atletlerle uyguladığını belirtti.
"Iraola temelde alt lig futbolu oynatıyor ama üst düzeyde," diye açıkladı Dyche. "Sizi sürekli arkaya koşturuyorlar ve sizi teslim olmaya zorluyorlar. Yüksek kalite ve yüksek enerjiye sahip bir versiyon."
İspanyol tarzından vazgeçmek
Iraola'nın ilk maçlarıyla daha sonra başarı getiren formülü arasındaki keskin fark, Dyche üzerinde kalıcı bir iz bıraktı. Dyche, İspanyol teknik adamın başlangıçtaki futbol felsefesini tamamen terk etme konusundaki istekliliğinin kendisini hayrete düşürdüğünü kabul etti.
"Buna hayran kaldım çünkü o, İspanyol usulü diye düşüneceğiniz şekilde oynamaya çalışırken biz Everton'da onların üzerinden geçtik," diye ekledi. "Bence teknik direktörlük konusunda harika, çünkü 'bu işe yaramayacak' dediğini anlayabiliyordunuz.
"Bir sonraki oynadığımızda ise topu durmadan üzerimize gönderdiler, bizi sürekli arkaya koşturdular, beklerimiz hep dönüp kendi kalelerine doğru koşmak zorunda kaldı, stoperler de hiç nefes alamadıklarını düşündü. Tamamen farklı bir takım gibi görünüyorlardı ve harika bir iş çıkardı."
- Getty Images
Anfield'a enerjiyi getirmek
O bitmek bilmeyen taktiksel evrim, Bournemouth'u tamamen farklı bir takıma dönüştürdü. Şimdi Iraola, aynı kazandıran formülü dünya futbolunun en büyük kulüplerinden birine taşımakla görevlendirildi. Anfield taraftarı, onun yoğun ve baskılı tarzının üst düzey yeteneklerle dolu bir kadroya nasıl yansıyacağını görmek için sabırsızlanacaktır. Teknik adam, Merseyside'da otoritesini kurmaya çalışırken yoğun bir inceleme altında olacak.
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