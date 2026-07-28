Merseyside'daki o ağır yenilginin ardından Iraola, planladığı oyun tarzının sonuç vermesinin pek olası olmadığını hızla fark etti. Ardından ligde kalmayı garantilemek için yaklaşımında dramatik bir değişikliğe gitti. Bunun sonucunda Bournemouth, ligde Burnley'yi hemen 2-1 mağlup etti. Dyche, bu uyum yeteneğini överken, Iraola'nın daha doğrudan bir tarzı benimsediğini ancak bunu daha üstün atletlerle uyguladığını belirtti.

"Iraola temelde alt lig futbolu oynatıyor ama üst düzeyde," diye açıkladı Dyche. "Sizi sürekli arkaya koşturuyorlar ve sizi teslim olmaya zorluyorlar. Yüksek kalite ve yüksek enerjiye sahip bir versiyon."