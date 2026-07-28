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Sean Dyche'tan yeni Liverpool menajeri Andoni Iraola için dürüst değerlendirme: 'Alt lig futbolu oynatıyor'
Premier League'e uyum sağlamak
Dyche, Liverpool'un yeni teknik direktörü Iraola'nın taktiksel esnekliğini övdü. The Good, the Bad and The Football podcast'inde konuşan eski Everton teknik direktörü, Iraola'nın teknik direktörlük becerileri hakkında samimi bir değerlendirmede bulundu.
Iraola, Bournemouth'ta geçirdiği etkileyici üç sezonun ardından Anfield'a yüksek profilli transferini yaptı. Ancak İngiliz futboluna ilk adımı hiç de sorunsuz olmadı. İspanyol teknik adam, Bournemouth'un başında çıktığı ilk dokuz Premier League maçının hiçbirini kazanamayarak dikkat çekmişti. Bu zorlu başlangıç serisinde, Ekim 2023'te Dyche'ın Everton'ına karşı alınan ağır 3-0'lık yenilgi de vardı.
- Getty
Pragmatik bir taktik değişim
Merseyside'daki o ağır yenilginin ardından Iraola, hedeflediği oyun tarzının sonuç getirmesinin pek olası olmadığını kısa sürede fark etti. Sonrasında ligde kalmayı garantilemek için yaklaşımında dramatik bir değişikliğe gitti. Bunun sonucunda Bournemouth, ligde Burnley'yi 2-1 mağlup etti. Dyche, Iraola'nın bu uyum yeteneğini överken, onun temelde daha doğrudan bir oyun tarzını benimsediğini ancak bunu daha üstün atletlerle uyguladığını belirtti.
"Iraola temelde alt lig futbolu oynatıyor ama bunu üst düzeyde yapıyor," diye açıkladı Dyche. "Sizi sürekli geriye itiyorlar, sürekli geriye itiyorlar ve sonunda boyun eğmeye zorluyorlar. Yüksek kaliteye ve yüksek enerjiye sahip bir versiyon."
İspanyol tarzından vazgeçmek
Iraola'nın ilk maçlarıyla sonrasında başarı getiren formülü arasındaki keskin fark, Dyche üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Tecrübeli teknik adam, İspanyol çalıştırıcının başlangıçtaki futbol felsefesinden tamamen vazgeçme konusundaki istekliliği karşısında hayrete düştüğünü itiraf etti.
"Buna hayran kaldım çünkü Everton'dayken, o İspanyol usulü diye düşüneceğiniz tarzda oynamaya çalıştığında sahada onların üzerinden geçtik" diye ekledi. "Bence teknik direktörlük konusunda harika biri, çünkü 'bu işe yaramayacak' dediğini anlayabiliyordunuz.
"Bir sonraki maçta ise topu sürekli üzerimize gönderdiler, bizi arkaya koşturdular, bekler sürekli dönüp kendi kalelerine doğru koşmak zorunda kaldı, stoperler de hiç nefes alamadıklarını düşündü. Tamamen farklı bir takım gibi görünüyorlardı ve o da harika bir iş çıkardı."
- Getty Images
Enerjiyi Anfield'a taşımak
O durmak bilmeyen taktiksel evrim, Bournemouth'u bambaşka bir takıma dönüştürdü. Şimdi Iraola, aynı kazandıran formülü dünya futbolunun en büyük kulüplerinden birine taşımakla görevlendirildi. Anfield tribünleri, onun yüksek tempolu ve baskılı oyun anlayışının üst düzey yeteneklerle dolu bir kadroya nasıl yansıyacağını görmek için sabırsızlanacak. Teknik adam, Merseyside'da otoritesini kurmaya çalışırken yoğun bir baskı ve yakın takiple karşı karşıya kalacak.
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