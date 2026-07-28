Merseyside'daki o ağır yenilginin ardından Iraola, hedeflediği oyun tarzının sonuç getirmesinin pek olası olmadığını kısa sürede fark etti. Sonrasında ligde kalmayı garantilemek için yaklaşımında dramatik bir değişikliğe gitti. Bunun sonucunda Bournemouth, ligde Burnley'yi 2-1 mağlup etti. Dyche, Iraola'nın bu uyum yeteneğini överken, onun temelde daha doğrudan bir oyun tarzını benimsediğini ancak bunu daha üstün atletlerle uyguladığını belirtti.

"Iraola temelde alt lig futbolu oynatıyor ama bunu üst düzeyde yapıyor," diye açıkladı Dyche. "Sizi sürekli geriye itiyorlar, sürekli geriye itiyorlar ve sonunda boyun eğmeye zorluyorlar. Yüksek kaliteye ve yüksek enerjiye sahip bir versiyon."