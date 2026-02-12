Sean Dyche, Nottingham Forest'ın sezonun dördüncü teknik direktörüyle Premier Lig tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, göreve başladıktan 114 gün sonra kovuldu.

Wolves ile hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik - Forest'ın 35 kez kaleye şut atmasına rağmen gol bulamadığı maç - gizemli Reds sahibi Evangelos Marinakis'in bir kez daha harekete geçmesine neden oldu.

Kısa bir açıklamada şöyle denildi: "Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche'nin baş antrenörlük görevinden alındığını teyit eder. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekte başarılar dileriz. Şu anda başka bir yorumda bulunmayacağız."

Hiçbir Premier League kulübü tek bir sezonda dört kalıcı teknik direktörle çalışmamıştı, bu da Forest'ın tarih kitaplarını yeniden yazabileceği anlamına geliyor. The Athletic, eski Wolves teknik direktörü Pereira'nın bu zorlu görevi üstlenmek için adaylar arasında olduğunu bildirenler arasında.

Pereira, Kasım ayında Molineux'tan ayrıldığından beri kulüpsüz durumda. Mevcut sezonun başlangıcında 10 maçlık galibiyetsiz bir seriye imza attı. Ancak, ilk sezonunda Wolves'u sıkıntılardan uzak tutmayı başardı. 57 yaşındaki Portekizli teknik adam, 2014-15 sezonunda Olympiacos'a Yunanistan ligi ve kupasında çifte zafer kazandırmasıyla Marinakis tarafından da iyi tanınıyor.