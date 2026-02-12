Getty
Sean Dyche, Nottingham Forest'ın sezonun dördüncü teknik direktörüyle Premier Lig tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, göreve başladıktan 114 gün sonra kovuldu.
Döner kapı: Nottingham Forest'ın 2025-26 sezonundaki üç menajeri
Efsanevi Brian Clough yönetimindeki Forest'ın genç takımında bir dönem forma giyen Dyche, Ekim ayında göreve getirildi. Dyche, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana Reds'in üçüncü teknik direktörü oldu.
Geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandıran Nuno Espirito Santo, 9 Eylül'de görevinden alındı. Tottenham'ın kupa açığını sonlandıran Ange Postecoglou, bu boşluğu doldurdu.
Avustralyalı teknik adam, 39 gün boyunca sekiz maçta galibiyet alamadıktan sonra kendisi de takımdan ayrıldı. Dyche, Forest'ı küme düşme tehlikesinden kurtarmak için sağlam bir seçenek olarak görülüyordu, ancak sadece 25 maçta 10 galibiyet aldı.
- Getty
Next Forest menajeri: Eski Wolves patronu Pereira adaylar arasında
Wolves ile hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik - Forest'ın 35 kez kaleye şut atmasına rağmen gol bulamadığı maç - gizemli Reds sahibi Evangelos Marinakis'in bir kez daha harekete geçmesine neden oldu.
Kısa bir açıklamada şöyle denildi: "Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche'nin baş antrenörlük görevinden alındığını teyit eder. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekte başarılar dileriz. Şu anda başka bir yorumda bulunmayacağız."
Hiçbir Premier League kulübü tek bir sezonda dört kalıcı teknik direktörle çalışmamıştı, bu da Forest'ın tarih kitaplarını yeniden yazabileceği anlamına geliyor. The Athletic, eski Wolves teknik direktörü Pereira'nın bu zorlu görevi üstlenmek için adaylar arasında olduğunu bildirenler arasında.
Pereira, Kasım ayında Molineux'tan ayrıldığından beri kulüpsüz durumda. Mevcut sezonun başlangıcında 10 maçlık galibiyetsiz bir seriye imza attı. Ancak, ilk sezonunda Wolves'u sıkıntılardan uzak tutmayı başardı. 57 yaşındaki Portekizli teknik adam, 2014-15 sezonunda Olympiacos'a Yunanistan ligi ve kupasında çifte zafer kazandırmasıyla Marinakis tarafından da iyi tanınıyor.
Gizemli Marinakis yine baltayı salladı
Dyche, Wolves maçında yuhalanmasının ardından gazetecilere geleceği hakkında konuştu. Forest taraftarları, onun futbol anlayışından giderek daha fazla hayal kırıklığına uğramıştı: "İnsanlar değişiklik talep edebilir, ancak değişiklik yapıp yapmamak her zaman kulüp sahiplerinin kararındadır.
“Ben sadece çok çalışıyorum. Bu kulübü önemsiyorum. Bunu açıkça belirttim. Çok çalışıyorum. Bu arada, oyuncuların çalışmadığını söylemiyorum, ama biz teknik ekip olarak kesinlikle çalışıyoruz, bu bizim işimiz. Bilirsiniz, çok çalışıyoruz. Kulüp sahibi bir değişiklik yapmak isterse, bu ona kalmış, futbol artık böyle, gerçek bu."
Eski Forest forveti Rob Earnshaw, GOAL'a büyük kararlar almaktan asla çekinmeyen karizmatik Marinakis'in futbol için neden iyi olduğunu şöyle anlattı: "Onun dahil olmasını seviyorum. Bence inanılmaz bir şey ve büyük övgüyü hak ediyor çünkü sadece futbol kulübüne yatırım yapmakla kalmadı, kulübü başarıya ulaştırmak için kendini tamamen adadı. Çok zorlu bir yolculuk, çok zorlu birkaç yıl oldu, ama sıkıcı olsaydı ve kişiliklerimiz olmasaydı Forest olmazdı.
"Futbol kişiliklerle ilgilidir, bu yüzden bunu seviyorum. Sadece orada oturup, tribünden seslerini hiç duymamalıyız. Onlar futbol kulübünün bir parçası ve kişilikleri ortaya çıkıyor. Ben bunu tamamen destekliyorum."
- Getty
Nottingham Forest 2025-26 maç programı: Reds'in kaç maçı kaldı?
Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Wrexham takımına üçüncü turda yenilen Forest, bu hafta sonu FA Cup maçına çıkmayacak. 19 Şubat'ta Fenerbahçe ile Avrupa Ligi play-off ilk maçında karşılaşacak olan takım, bu tarihe kadar yeni bir teknik direktör ataması yapmak zorunda.
Reds, Postecoglou ile yollarını ayırırken eski Manchester City ve İtalya teknik direktörü Roberto Mancini ile anılmıştı. Marinakis'i iyi tanıyan bir diğer isim olan Fulham teknik direktörü Marco Silva da Forest ile sıkça anılıyor. Görevi devralan kişi, Premier League'de küme düşme hattının sadece üç puan üzerinde ve 12 maç kala bir kadro devralacak.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam