Sean Dyche gerçeği açıklıyor! Eski Premier Lig teknik direktörü, sağcı siyasi parti Reform’a katıldığı iddialarına yanıt verdi

Dyche, internette yayılan siyasi yanlış bilgilerden hızla uzaklaşmak için harekete geçti. 54 yaşındaki teknik direktör, sahte bir görselin yayılmasının ardından takipçilerine doğrudan bir açıklama yapmak üzere resmi Instagram hesabına başvurdu. Spekülasyonları sonlandırırken her zamanki gibi açık sözlüydü. Şöyle yazdı: "Takipçilerime uyarı… Reform'a katıldığımı iddia eden bir yapay zeka görseli dolaşıyor. DOĞRU DEĞİL. Konu kapanmıştır."

Viral olan paylaşımda, resmi bir destek beyanı gibi gösterilmek üzere tasarlanmış sahte bir alıntı yer alıyordu. Alıntı şöyleydi: "Her zaman sıkı çalışmaya, dürüstlüğe ve İngiltere'yi ön planda tutmaya inandım. Bu yüzden Reform UK'yi destekliyorum."