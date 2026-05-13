Sean Dyche gerçeği açıklıyor! Eski Premier Lig teknik direktörü, sağcı siyasi parti Reform’a katıldığı iddialarına yanıt verdi
Dyche, internette hızla yayılan yapay zeka görüntüsüne yanıt verdi
Dyche, internette yayılan siyasi yanlış bilgilerden hızla uzaklaşmak için harekete geçti. 54 yaşındaki teknik direktör, sahte bir görselin yayılmasının ardından takipçilerine doğrudan bir açıklama yapmak üzere resmi Instagram hesabına başvurdu. Spekülasyonları sonlandırırken her zamanki gibi açık sözlüydü. Şöyle yazdı: "Takipçilerime uyarı… Reform'a katıldığımı iddia eden bir yapay zeka görseli dolaşıyor. DOĞRU DEĞİL. Konu kapanmıştır."
Viral olan paylaşımda, resmi bir destek beyanı gibi gösterilmek üzere tasarlanmış sahte bir alıntı yer alıyordu. Alıntı şöyleydi: "Her zaman sıkı çalışmaya, dürüstlüğe ve İngiltere'yi ön planda tutmaya inandım. Bu yüzden Reform UK'yi destekliyorum."
Sosyal medyada dolaşan sahte alıntıların tarihi
Bu son olay, menajerin sözlerinin kendisine haksız yere atfedildiği ilk durum değil. Daha önce de, "tamamen uyanık saçmalık" ifadesini düzenli olarak kullandığı iddia edilen internet memleriyle ilişkilendirilmişti. Bu ifade, onun kişiliğiyle özdeşleşmiş olsa da, aslında bunu hiç söylemedi. Geçen yıl FourFourTwo dergisine verdiği bir röportajda, internette bir mem haline gelmenin tuhaf yönleri üzerine düşüncelerini paylaştı. Şöyle açıkladı: "Bana bunu sürekli soruyorlar. Keşke telif hakkını alsaydım. Aslında bunu hiç söylememiş olmama rağmen, bu söz beni takip ediyor."
Kapsamlı bir yönetim deneyimi
Saha dışı meselelere geçmeden önce, en son görev aldığı yer 114 gün süren Nottingham Forest'tı. Bu dönemde 25 maça çıktı ve tüm turnuvalarda toplam 10 galibiyet elde etti. Bu kısa görev, Everton'daki görevinin ardından geldi; burada 710 gün boyunca 83 maça çıktı ve 26 galibiyet kazandı. Ancak, en çok Burnley'de 3.454 gün süren maraton göreviyle tanınır ve bu süre zarfında 425 maçta 152 galibiyet elde etmiştir. Teknik direktörlük kariyeri Watford'da başlamış ve burada 49 maçın 17'sini kazanmıştır. Ayrılmasının ardından Forest, Vitor Pereira yönetiminde gelişme göstermiş ve son 10 lig maçında dört galibiyet almıştır.
Teknik direktörü neler bekliyor?
West Ham United'ın Arsenal'e yenilmesinin ardından Forest'ın matematiksel olarak küme düşme tehlikesinden kurtulmasıyla, kulüp birinci ligdeki yerini garantiledi. Öte yandan, 54 yaşındaki deneyimli teknik direktörün şu anda herhangi bir takımı yok. Zengin bir teknik direktörlük geçmişine sahip olan teknik direktör, futboldaki bir sonraki fırsatını ararken seçeneklerini dikkatle değerlendirecek.