Sean Dyche, bir barda Guinness içerken bir taraftarın kendisine Igor Tudor'un yerine geçip geçmeyeceğini sorduğunu anlatırken, Tottenham'daki teknik direktörlük görevine ilişkin söylentileri gülerek geçiştirdi
Tottenham'ın yeni teknik direktör arayışına girme olasılığı
Dyche, Şubat ayında Premier Lig'in son sırasındaki Wolves ile evinde golsüz berabere kaldıkları maçın ardından Nottingham Forest tarafından kovulduktan sonra şu anda işsiz durumda. Ancak üst ligde takımları küme düşmekten kurtarma konusundaki başarısı, onu şu anda küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunan bir takım için cazip bir seçenek haline getiriyor. Kulübün yakında bir değişiklik yapmayı düşündüğü bildiriliyor; zira Tudor göreve geldiğinden beri Spurs oyuncularından en iyi verimi almakta zorlanıyor.
Dyche bir barda çıkan söylentileri yalanladı
talkSPORT'ta konuşan Dyche, futbol dedikodularının ne kadar çabuk kontrolden çıkabileceğini mükemmel bir şekilde gösteren, bir taraftarla yaşadığı komik bir anıyı anlattı. 54 yaşındaki teknik direktör Cuma günü bir barda bulunuyordu; bu durum, pek çok kişinin onun Spurs ile anlaşmayı sonuçlandırmak için başkentte olduğunu düşünmesine neden oldu. Ancak gerçek, internet dedektiflerinin öne sürdüğünden çok daha sıradan bir durumdu. Dedikodulara gülerek yanıt veren Dyche şöyle dedi: "Bu harika. Dürüst olmak gerekirse, evimin yakınındaki bir pub'daydım. Bir adam bana 'Oh, Spurs ile görüşüyormuşsunuz' dedi. Ben de dedim ki: ‘Şu anda yanında oturmuş bir bardak Guinness içiyorum – bu pek olası değil. Dedim ki: ‘Spurs için çalışmıyorsan ve onlar da The Seven Stars Pub’da bir bardak Guinness içiyorlarsa, bu çok olası değil! Hayır, değilim. Seninleyim dostum. Ve talkSPORT’tayım. Yaptığım şey bu’.”
Söylentiler arasında yolunu bulmak
Mizahi bir şekilde reddetmesine rağmen, Dyche'nin Spurs gibi büyük bir kulübü yönetme görevine açık olduğu anlaşılıyor. Ancak, adı bu tür yüksek profilli görevlerle anılmasının kamuoyu önünde idare etmesi "zor bir durum" olduğunu kabul etti. Sürekli gündemde olmanın üstesinden nasıl geldiği sorulduğunda Dyche, “Tıklama tuzağına düşüp duruyorsunuz, değil mi?” diye açıkladı. “Yani ne yaparsanız yapın, bu çok zor bir durum. İçeriden bir bakış açısı istemeniz doğru. Menajer olduğunuzda, kariyerinizin hangi aşamasında olursanız olun, işlerinizi iyi yapıyorsanız bir noktada bu [soruların] sorulacağını bilirsiniz. Sorulduğunda da saygılı davranmaya çalışırsınız, çünkü açıkçası, Tottenham'ı örnek olarak alalım - muhteşem bir kulüp, devasa bir kulüp ve diğer her şey.”
Spurs için alternatif seçenekler
Dyche, kısa vadeli bir kurtarma görevi için hala popüler bir aday olsa da, bu zorlu göreve aday gösterilen tek isim o değil. Avusturyalı teknik direktör Adi Hutter'in aday listesinin üst sıralarında olduğu düşünülürken, eski Spurs oyuncuları Chris Hughton ve Robbie Keane'in de adı geçiyor. Taraftarlar ayrıca Roberto De Zerbi'yi de yakından takip ediyor, ancak eski Brighton teknik direktörünün sezon ortasında küme düşme mücadelesi veren bir takımı devralmak konusunda isteksiz olduğu bildiriliyor.