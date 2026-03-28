Sean Dyche, bir barda Guinness içerken bir taraftarın kendisine Igor Tudor'un yerine geçip geçmeyeceğini sorduğunu anlatırken, Tottenham'daki teknik direktörlük görevine ilişkin söylentileri gülerek geçiştirdi

talkSPORT'ta konuşan Dyche, futbol dedikodularının ne kadar çabuk kontrolden çıkabileceğini mükemmel bir şekilde gösteren, bir taraftarla yaşadığı komik bir anıyı anlattı. 54 yaşındaki teknik direktör Cuma günü bir barda bulunuyordu; bu durum, pek çok kişinin onun Spurs ile anlaşmayı sonuçlandırmak için başkentte olduğunu düşünmesine neden oldu. Ancak gerçek, internet dedektiflerinin öne sürdüğünden çok daha sıradan bir durumdu. Dedikodulara gülerek yanıt veren Dyche şöyle dedi: "Bu harika. Dürüst olmak gerekirse, evimin yakınındaki bir pub'daydım. Bir adam bana 'Oh, Spurs ile görüşüyormuşsunuz' dedi. Ben de dedim ki: ‘Şu anda yanında oturmuş bir bardak Guinness içiyorum – bu pek olası değil. Dedim ki: ‘Spurs için çalışmıyorsan ve onlar da The Seven Stars Pub’da bir bardak Guinness içiyorlarsa, bu çok olası değil! Hayır, değilim. Seninleyim dostum. Ve talkSPORT’tayım. Yaptığım şey bu’.”