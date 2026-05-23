Getty Images Sport
Çeviri:
Scott McTominay takımda kalıyor! Napoli, yeni sözleşme görüşmeleri sürerken Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdi
McTominay, Napoli'de dokunulmaz kabul ediliyor
İngiltere'den gelen yoğun ilgiye ve Suudi Pro Ligi'nin sunduğu cazip tekliflere rağmen Napoli, McTominay'ın yaz transfer döneminde ayrılmasına ilişkin tüm olasılıkları kesin bir dille reddetti. Tuttosport'un haberine göre, Partenopei, kararlılıklarını sınamak isteyen iki Premier Lig takımı ve bir Suudi kulübünün tekliflerini geri çevirdi.
Eski Manchester United oyuncusu, Serie A'da büyük bir sürpriz oldu ve kulüp yönetimi onu gelecekteki projelerinin temel taşı olarak görüyor. Premier Lig'e geri dönüş ihtimaline dair haberler çıkmış olsa da, İtalyan devi, McTominay'ın geleli sadece iki yıl olmuşken ayrılmasına izin verme niyetinde değil.
- Getty Images Sport
Masada yeni bir uzun vadeli sözleşme var
Diğer kulüplerin ilgisini uzak tutmak için Napoli, McTominay'i devasa bir yeni sözleşmeyle kulübe bağlamak üzere hızlı adımlar atıyor. Şu anda, oyuncunun sözleşmesini 2030'a kadar uzatmak ve 2031 için de bir uzatma opsiyonu eklemek üzere görüşmeler hızla devam ediyor. Bu anlaşma, 29 yaşındaki oyuncunun kariyerinin zirvesindeki kalan yıllarını Azzurri'ye adamasını sağlayacak ve ligin en iyi oyuncularından biri olarak statüsünü yansıtacak önemli bir maaş artışı da içerecek.
McTominay daha önce İtalya'daki mutluluğundan bahsetmiş ve şöyle demişti: "Menajerim geleceğimle ilgili kimseyle görüşmedi. Sadece benimle ve kulüple konuşuyor. Gazetelere hiçbir şey söylemedi. Burada son derece mutluyum ve benim için önemli olan tek şey, bir Napoli oyuncusu olduğum; tek düşündüğüm şey bu. Gelecek çok önemli ve kendimi uzun süre Napoli'de görebiliyorum."
Italiano, yedek kulübesinde ilk sırayı aldı
Kadro istikrarlı seyrederken, teknik kadroda büyük bir değişiklik yaşanacak. Haberde, Udinese ile oynanacak son lig maçının ardından veda etmesi beklenen Antonio Conte'nin yerine geçecek isimler arasında Vincenzo Italiano'nun en güçlü aday olarak öne çıktığı belirtiliyor. Kulüp Başkanı Aurelio De Laurentiis, 2021 ve 2024 yıllarında iki kez bu isimle anlaşma fırsatını kaçırmış olsa da, mevcut Bologna teknik direktörünün uzun süredir hayranı.
Napoli, Italiano ile üçüncü sezon opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme hazırlarken, "üçüncü seferde şans" kuralı geçerli gibi görünüyor. Taktiksel değişim önemli olacak, ancak kulüp çekirdek kadrosuna bağlı kalmaya devam ediyor ve sportif direktör Giovanni Manna, Roma'nın ilgisine rağmen görevinde kalacak. Tuttosport ayrıca, eski Napoli teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Napoli'ye dönmek yerine Atalanta'ya gideceğini öne sürüyor.
- Getty Images
Premier Lig devleri Vergara'yı gözüne kestirdi
McTominay kulüpte kalırken, Napoli’nin bir başka yeteneği İngiltere’den yoğun ilgi görüyor. Antonio Vergara’nın, Premier Lig’in önde gelen kulüplerinden birinden 25 ila 30 milyon avro değerinde resmi bir teklif aldığı bildiriliyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, iki büyük Serie A kulübünün de dikkatini çekmiş durumda ve yaz transfer dönemi yaklaşırken potansiyel bir teklif savaşı yaşanabilir.
Napoli, genç oyuncu konusunda zor bir karar vermek zorunda, zira önemli bir sermaye kazancı, Italiano'nun ilk transfer piyasasını finanse etmeye yardımcı olabilir. Ancak şimdilik kulübün önceliği, ilk 11'in çekirdek kadrosunu bir arada tutmak ve bir sonraki teknik direktörün bir kez daha Scudetto için rekabet edebilmesi için gerekli araçlara sahip olmasını sağlamak.