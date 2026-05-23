Scott McTominay takımda kalıyor! Napoli, yeni sözleşme görüşmeleri sürerken Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdi

İngiltere'den gelen yoğun ilgiye ve Suudi Pro Ligi'nin sunduğu cazip tekliflere rağmen Napoli, McTominay'ın yaz transfer döneminde ayrılmasına ilişkin tüm olasılıkları kesin bir dille reddetti. Tuttosport'un haberine göre, Partenopei, kararlılıklarını sınamak isteyen iki Premier Lig takımı ve bir Suudi kulübünün tekliflerini geri çevirdi.

Eski Manchester United oyuncusu, Serie A'da büyük bir sürpriz oldu ve kulüp yönetimi onu gelecekteki projelerinin temel taşı olarak görüyor. Premier Lig'e geri dönüş ihtimaline dair haberler çıkmış olsa da, İtalyan devi, McTominay'ın geleli sadece iki yıl olmuşken ayrılmasına izin verme niyetinde değil.



