Napoli, fikstür yoğunluğu Massimiliano Allegri'nin takımı için artarken McTominay'in gelecek ay geri dönmesini hedefliyor. İskoç oyuncu, Napoli'nin ligdeki ilk iki maçında, Genoa karşısındaki 2-0'lık galibiyet ve Como'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgide forma giydi, ancak cumartesi günü Inter'e karşı 3-2 kaybedilen maçı kaçırdı. Kulüp, soruna sezonun erken bölümünde müdahale etmenin, zorlu kış dönemi öncesinde onun tam formuna ulaşmasını sağlayacağını umuyor.

Sportif Direktör Giovanni Manna, dönüşü için gereken düzenleyici ve fiziksel adımları açıklarken McTominay'in, oynamak için tam tıbbi onay alabilmeden önce 28 gün beklemesi gerektiğini doğruladı. Bu zorunlu bekleme süresi, bu tür prosedürlerde standart protokol olarak uygulanıyor ve yüksek fiziksel yük altında kalp ritminin istikrarını sağlıyor.