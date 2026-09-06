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Scott McTominay, Napoli'nin İskoç yıldız için dönüş süresini hesaplamasıyla birlikte Londra'da kalp ameliyatına hazırlanıyor
İskoçya yıldızı için Londra'da ameliyat
McTominay, onu geçici olarak sahalardan uzak tutan kalp rahatsızlığını çözmek için Napoli'nin adım atmasıyla, pazartesi günü Londra'da ameliyat olacak. 2024 yazındaki transferinden bu yana 82 maçta attığı 27 golle etkili bir figür olan eski Manchester United orta saha oyuncusuna, hafif ve iyi huylu bir kalp fibrilasyonu teşhisi kondu.
TuttoMercatoWeb'in haberine göre ameliyat pazartesi günü Londra'da gerçekleşecek. Napoli, iyileşme sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi halinde McTominay'in ekim ayında sahalara dönebileceğinden emin.
- Getty Images Sport
Napoli, ekimde geri dönüşü hedefliyor
Napoli, fikstür yoğunluğu Massimiliano Allegri'nin takımı için artarken McTominay'in gelecek ay geri dönmesini hedefliyor. İskoç oyuncu, Napoli'nin ligdeki ilk iki maçında, Genoa karşısındaki 2-0'lık galibiyet ve Como'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgide forma giydi, ancak cumartesi günü Inter'e karşı 3-2 kaybedilen maçı kaçırdı. Kulüp, soruna sezonun erken bölümünde müdahale etmenin, zorlu kış dönemi öncesinde onun tam formuna ulaşmasını sağlayacağını umuyor.
Sportif Direktör Giovanni Manna, dönüşü için gereken düzenleyici ve fiziksel adımları açıklarken McTominay'in, oynamak için tam tıbbi onay alabilmeden önce 28 gün beklemesi gerektiğini doğruladı. Bu zorunlu bekleme süresi, bu tür prosedürlerde standart protokol olarak uygulanıyor ve yüksek fiziksel yük altında kalp ritminin istikrarını sağlıyor.
Castel Volturno'da dikkatli takip
Napoli, takımdaki öneminin tamamen farkında olarak önümüzdeki haftalarda onun iyileşme sürecini yakından takip edecek. İskoç oyuncu, 2024-25 Serie A şampiyonluğunda kilit rol oynamış, bu performansıyla Serie A'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmıştı; ardından da takımı 2025-26 Supercoppa Italiana zaferine taşıdı.
Onun dönüşü nihayetinde operasyona ve sonraki rehabilitasyon sürecine nasıl yanıt vereceğine bağlı. İngiltere'den döndüğünde kulübün Castel Volturno'daki sağlık ekibi günlük gelişimini takip edecek.
- Getty Images Sport
Napoli, Arsenal ve Bologna karşısında toparlanmak istiyor
Art arda alınan lig yenilgilerinin ardından Napoli, çarşamba günü Arsenal'ı konuk ederek UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kampanyasına başlarken yeniden toparlanmak isteyecek. Allegri'nin ekibi daha sonra pazar günü Stadio Diego Armando Maradona'da Bologna'yı ağırlayarak dikkatini yeniden Serie A görevlerine çevirecek.
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