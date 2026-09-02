McTominay, tıbbi bir prosedürden geçmek için İtalya'da kulüp görevlerinden geçici olarak uzak kalmaya hazırlanıyor. Napoli, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde "hafif iyi huylu aritmi"yi düzeltmek için ameliyat olması gerektiğini açıkladı.

Eski United oyuncusu, 2024'teki 25 milyon sterlinlik transferinden bu yana kendisini kilit bir figür olarak kabul ettirdi ve İtalya'daki son derece başarılı döneminde bir Serie A şampiyonluğu kazandı. Tıp uzmanları, mevcut sorunun uzun vadeli ciddiyetine ilişkin endişeleri hafifletti ve bu rahatsızlığın sporcular arasında nispeten yaygın olduğunu, profesyonel kariyerini tehdit etmeyeceğini belirtti.

Son iç saha maçı, hafta sonunda Como karşısında alınan sürpriz yenilgi oldu. İskoç milli oyuncu, İtalyan devinde şimdiden 82 maça çıkıp 27 gol atarken, ülkesi adına da 73 kez forma giyip 15 gol kaydetti.



