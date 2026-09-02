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Scott McTominay, Napoli'nin eski Man Utd yıldızı hakkında resmi açıklama yayımlamasının ardından kalp ameliyatı olacak
İskoç yıldız kalp rahatsızlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı
McTominay, tıbbi bir prosedürden geçmek için İtalya'da kulüp görevlerinden geçici olarak uzak kalmaya hazırlanıyor. Napoli, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde "hafif iyi huylu aritmi"yi düzeltmek için ameliyat olması gerektiğini açıkladı.
Eski United oyuncusu, 2024'teki 25 milyon sterlinlik transferinden bu yana kendisini kilit bir figür olarak kabul ettirdi ve İtalya'daki son derece başarılı döneminde bir Serie A şampiyonluğu kazandı. Tıp uzmanları, mevcut sorunun uzun vadeli ciddiyetine ilişkin endişeleri hafifletti ve bu rahatsızlığın sporcular arasında nispeten yaygın olduğunu, profesyonel kariyerini tehdit etmeyeceğini belirtti.
Son iç saha maçı, hafta sonunda Como karşısında alınan sürpriz yenilgi oldu. İskoç milli oyuncu, İtalyan devinde şimdiden 82 maça çıkıp 27 gol atarken, ülkesi adına da 73 kez forma giyip 15 gol kaydetti.
- Getty Images Sport
Napoli, McTominay'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yayımladı
İtalyan ekip, orta saha oyuncusunun yokluğunun nedenini netleştirmek için hızlı davrandı ve kısa süre içinde tedavi göreceğini, yaklaşan maçları kaçırmasının beklendiğini doğruladı.
Salı günü yayımlanan resmî kulüp açıklamasında Napoli şöyle dedi: "Hafif iyi huylu bir aritminin başlamasının ardından Scott McTominay, önümüzdeki günlerde kardiyak aritmi ablasyonu (PFA) yöntemiyle düzeltici bir operasyon geçirecek. Milli aranın ardından yeniden forma giyebilecek."
Kalp rahatsızlığı kamuoyuna açıklanmadan önce Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Como yenilgisinin ardından oyuncunun fiziksel durumuna değinmişti. İtalyan teknik adam, orta sahadaki sert oyuncusunun zaten küçük bir fiziksel sorunla idare ettiğini açıkladı.
Allegri, "McTominay'nin su toplamasıyla ilgili bazı sorunları vardı, bu yüzden sınırlı şekilde antrenman yapıyordu. Umarım onu mümkün olan en kısa sürede mümkün olan en iyi duruma getirebiliriz" dedi.
Napoli'de bir geçiş dönemi
McTominay'yi kaybetmek, teknik direktörlük dönemine çalkantılı bir başlangıç yapan Allegri için önemli bir darbe. Napoli, geçen sezon ligi ikinci sırada bitirerek şampiyonluğunu koruyamadı ve ardından Antonio Conte'yi görevden aldı. Bu da yaz aylarında hem kenar yönetimde hem de oyuncu kadrosunda dramatik bir değişim sürecini beraberinde getirdi.
Romelu Lukaku, Giovanni Simeone ve Miguel Gutierrez dahil olmak üzere birçok yüksek profilli isim takımdan ayrıldı. Buna karşılık Serie A ekibi, United'dan Rasmus Hojlund'u bonservisiyle kadrosuna kattı ve Chelsea savunmacısı Benoit Badiashile'i bir sezonluk kiralık olarak transfer etti.
Yoğun transfer hareketliliğine rağmen Allegri'nin ekibi erken dönemde istikrar yakalamakta zorlandı. İtalya Serie A'da şu anda 10. sırada yer alıyorlar; ligin ilk iki maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldılar.
- Getty Images Sport
Aradan önce kritik maçlar bekliyor
Napoli, yaklaşan milli ara öncesinde dört maçlık zorlu bir fikstürle karşı karşıya ve artık bu süreci orta sahadaki kilit oyuncusu olmadan geçirmek zorunda. Bu cumartesi günü Serie A şampiyonu Inter'e karşı zorlu bir iç saha mücadelesi onları bekliyor; bunun hemen ardından ise Arsenal ile yüksek öneme sahip bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması var.
Bologna ve Fiorentina'ya karşı oynanacak sonraki lig sınavlarının ardından Allegri, orta sahadaki yıldızını yeniden kadroya katmayı umacak. İyileşme süreci planlandığı gibi giderse McTominay, 10 Ekim'de Frosinone karşısında uzun süredir beklenen dönüşünü yapabilir.
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