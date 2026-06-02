Scott McTominay, Manchester United'dan ayrılıp Napoli'deki heyecan verici maceraya atıldığından beri kazandığı yeni moda anlayışı ve uzun saçlara olan sevgisini anlatıyor
İtalyan yaşam tarzını ve modasını benimsemek
Napoli'de yaşamak, McTominay'i saha dışında da açıkça etkilemiş; orta saha oyuncusu daha şık bir tarza bürünmüş ve saçlarını uzatmış. "Buradaki kıyafetlere bayılıyorum dostum. Kıyafetler, insanların giyim tarzı ve kullandıkları kumaşlar. Kendini gerçekten çok iyi sergileme tarzındaki bu yaşama alışmak hoşuma gitti," diye GQ dergisine verdiği röportajda açıkladı.
İskoçyalı yıldız, lüks İtalyan stilinin dünyasında yolunu bulmak için bir terziye bile başvurdu ve logoların daha az olduğu sade bir estetiği tercih etti.
Akdeniz'de yeni bir görünüm
McTominay'ın saç stilinde de bir değişiklik yaşandı; dünya çapındaki taraftarların dikkatini çeken daha uzun bir saç stilini sürdürmeye devam ediyor. "Aslında orada ne oldu bilmiyorum. Hiçbir zaman 'Bunu belirli bir uzunluğa kadar uzatacağım' diye düşünmemiştim."
"Manchester'dayken saçımı sık sık değiştirirdim, ama şimdi kendimi rahat hissettiğim bir stil buldum ve aslında uzun saçlı olmaktan keyif alıyorum. Dürüst olmak gerekirse, çok daha kolay," diye itiraf eden McTominay, Akdeniz ortamının kendisine daha rahat hissetmesini sağladığını ima etti.
İskoçya ile tarihin izinde
McTominay 30. yaş gününe yaklaşırken, baskının kendisini ezmesine izin vermek yerine Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın tadını çıkarmaya kararlı. “Hazırlık aşamasında bile olsa, istediğim şey her dakikanın tadını çıkarmak,” dedi. “40 ya da 50 yaşına geldiğimde geriye bakıp ‘Çok endişeliydim, çok gergindim’ diye düşünmek istemiyorum. Yaşlandıkça kariyerin kısa olduğunu fark ettim. Bundan zevk almalısın."
İskoçya için hedef basit ama iddialı: ülke tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmek.
Hojlund'a sataşmak ve ters vuruş mirası
McTominay şu anda İskoçya'yı 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na taşımaya hazırlanıyor; bu başarı, eleme maçlarında Danimarka'ya karşı attığı efsanevi ters vuruş sayesinde mümkün oldu. Bu gol o kadar efsanevi oldu ki, o ve Billy Gilmour, Napoli'deki takım arkadaşları Rasmus Hojlund'a Danimarka'nın elenmesini hatırlatmak için o maçtan çekilen tüm fotoğrafları onun dolabına yapıştırdılar. McTominay, antrenman sahasında bitmek bilmeyen şakalaşmaların ardından forvetin "artık o ters vuruşu izleyemediğini" söyleyerek espri yaptı.
Bu gol, İskoçya'da o kadar büyük bir kültürel fenomen haline geldi ki, bir banknotta bile anıldı. Hampden Park'ın dışında da golün bir duvar resmi bulunuyor, ancak McTominay bu takdir karşısında mütevazı davranıyor. "Bunun için son derece minnettarım, ama neredeyse biraz... utanç değil de, antrenman sırasında tüm oyuncuların görebileceği o yüksekte durduğunda... bir binanın yan tarafında kocaman kafamın olması bana biraz gerçek dışı geliyor," dedi.