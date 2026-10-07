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Moataz Elgammal
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Scott McTominay, kalp ameliyatının ardından resmi sağlık onayı alarak Napoli'nin tam kadro antrenmanlarına geri döndü

S. McTominay
SSC Napoli
Serie A

Scott McTominay, Manchester'da geçirdiği kalp ameliyatının ardından yeniden forma giyebilmesi için onay aldıktan sonra Napoli'de resmen A takımın tam antrenmanlarına döndü. İskoçya milli oyuncusu, hafif seyirli iyi huylu aritmi teşhisi konulmasının ardından sahalardan uzak kalmıştı ancak yapılan ileri tetkikler, cumartesi günü Frosinone ile oynanacak maç öncesinde rekabetçi karşılaşmalara dönmeye hazır olduğunu doğruladı.

  • Resmi sağlık onayı doğrulandı

    ESPN'in doğruladığı üzere McTominay, geçen ay geçirdiği başarılı düzeltici ablasyon ameliyatının ardından tam antrenmanlara geri döndü. 29 yaşındaki oyuncuya, bu sezonun başlarında Napoli'nin Como ile oynadığı maçta 56. dakikada oyundan alındıktan sonra hafif ve iyi huylu bir aritmi teşhisi konmuştu.

    Napoli, oyuncuyu Spire Manchester Hospital'a göndermeden önce gelişmiş giyilebilir teknoloji kullanarak yaşamsal değerlerini takip etti. Kulüp, resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Scott McTominay çarşamba günü, oynamaya uygun olduğunu gösteren ileri tanı testlerinden geçti. Bu nedenle, ayrı çalışarak geçirdiği sürenin ardından takımın geri kalanıyla birlikte antrenmanlara yeniden başladı."

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    İyileşme yolunda ve taraftarlara güvence

    Uygulanan prosedür, McTominay'nin temassız kondisyon çalışmalarına yeniden başlayabilmesi için iki haftalık tam dinlenmeyi gerektirdi. Sahalara dönmeden önce sosyal medyadan taraftarlara güven veren bir paylaşım yapan oyuncu, "Yakında görüşürüz Napoli, uzun sürmeyecek." ifadelerini kullandı.

    Nişanlısı Cam Reading de kamuoyuyla duygusal bir mesaj paylaştı ve "Her zaman yanındayım, seninle hep gurur duyuyorum." dedi. İtalya'daki spor faaliyetlerini düzenleyen sıkı kondisyon ve güvenlik protokollerini karşılayan McTominay, kalıcı bir endişe olmadığını hızla vurgulayarak muhabirlere, "İyiyim. Bu prosedür, kulüple birlikte bir süredir yapmayı planladığım bir şeydi." açıklamasında bulundu.

  • Serie A'da kritik orta saha etkisi

    2024'te Manchester United'dan 25,7 milyon £ karşılığında geldikten sonra McTominay, İtalya'da ceza sahasına etkili koşular atan vazgeçilmez bir orta saha oyuncusu olarak kendini kabul ettirdi. Napoli'nin 2024-25 Serie A şampiyonluğuna ulaşmasında belirleyici bir rol oynadı, ligde attığı 12 golün ardından organizasyonun MVP ödülünü kazandı ve sonrasında 2025-26 Supercoppa Italiana'yı kaldırdı.

    Tüm kulvarlarda çıktığı 82 maçta 27 gol ve 10 asist üreten İskoç yıldız, 2025 Ballon d'Or sıralamasında 18. basamakta yer aldı. Onun forma giyebilecek durumda olması, zorlu iç saha kampanyasında yol almaya çalışan kadroya teknik açıdan çok büyük bir katkı sağlıyor.

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    Napoli'yi şimdi ne bekliyor?

    Napoli'nin son üç maçını ve İskoçya ile oynanan son milli arayı kaçıran McTominay, şimdi bu hafta sonu resmi maçlara geri dönmeye hazırlanıyor. Şu anda Serie A'da yedi puanla dokuzuncu sırada yer alan Max Allegri'nin takımı, cumartesi günü Frosinone ile karşılaşacak; orta sahanın maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

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