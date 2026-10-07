2024'te Manchester United'dan 25,7 milyon £ karşılığında geldikten sonra McTominay, İtalya'da ceza sahasına etkili koşular atan vazgeçilmez bir orta saha oyuncusu olarak kendini kabul ettirdi. Napoli'nin 2024-25 Serie A şampiyonluğuna ulaşmasında belirleyici bir rol oynadı, ligde attığı 12 golün ardından organizasyonun MVP ödülünü kazandı ve sonrasında 2025-26 Supercoppa Italiana'yı kaldırdı.

Tüm kulvarlarda çıktığı 82 maçta 27 gol ve 10 asist üreten İskoç yıldız, 2025 Ballon d'Or sıralamasında 18. basamakta yer aldı. Onun forma giyebilecek durumda olması, zorlu iç saha kampanyasında yol almaya çalışan kadroya teknik açıdan çok büyük bir katkı sağlıyor.