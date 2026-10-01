Scott McTominay, kalp ameliyatı geçirdikten sadece haftalar sonra Napoli antrenmanlarına geri döndü

Napoli, orta saha oyuncusunun antrenman çalışmalarına katıldığını gösteren fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayımlayarak haberi doğruladı. Düzensiz kalp atışı, maçlar ve antrenmanlar sırasında kullanılan giyilebilir teknoloji tarafından tespit edilmişti ve özellikle 30 Ağustos'taki Como maçının ardından belirlenmişti. Durum hafif olduğu ve sporcularda yaygın görüldüğü için, küçük operasyonun ardından kademeli olarak aktivitelere dönmesine onay verildi.