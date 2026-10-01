Fotoagenzia
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Scott McTominay, kalp ameliyatı geçirdikten sadece haftalar sonra Napoli antrenmanlarına geri döndü
Orta saha oyuncusu, A takım antrenmanlarına yeniden başladı
İskoçya millî takım oyuncusu, millî görevde olmayan takım arkadaşlarıyla birlikte yeniden sahaya çıktı. Castel Volturno'daki varlığı, 8 Eylül'de Spire Manchester Hospital'da geçirdiği kateter ablasyonu prosedürünün ardından zorunlu iki haftalık dinlenme sürecini tamamlamasının sonrasında geldi. Minimal invaziv operasyon, hafif ve iyi huylu bir kalp ritim bozukluğunu düzeltmek için gerçekleştirildi.
- sportphoto24
Giyilebilir teknoloji kalp sorununu tespit etti
Napoli, orta saha oyuncusunun antrenman çalışmalarına katıldığını gösteren fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayımlayarak haberi doğruladı. Düzensiz kalp atışı, maçlar ve antrenmanlar sırasında kullanılan giyilebilir teknoloji tarafından tespit edilmişti ve özellikle 30 Ağustos'taki Como maçının ardından belirlenmişti. Durum hafif olduğu ve sporcularda yaygın görüldüğü için, küçük operasyonun ardından kademeli olarak aktivitelere dönmesine onay verildi.
Geri dönüşü sıkı tıbbi protokoller yönetiyor
Resmi maçlarda oynamasına izin verilmeden önce orta saha oyuncusunun, kalp rahatsızlıkları konusunda katı kurallar uygulayan İtalyan yetkililer nezdinde ek muayenelerden geçmesi gerekiyor. Rekabetçi futbola tam olarak dönebilmesi için resmî onayın alınması zorunluluğunu koruyor.
Bu sezonki katkısı Serie A'da iki maçla sınırlı kaldı: Genoa deplasmanında 2-0 kazanılan maçta 90 dakika oynadı, ardından Como karşısında 2-1 kaybedilen mücadelede 56 dakika sahada kaldı.
- Getty Images Sport
Napoli, zorlu sonbahar fikstürüne hazırlanıyor
Napoli, 10 Ekim Cumartesi günü Serie A'nın altıncı haftasında Frosinone'u ağırlayarak ligde yeniden sahaya çıkacak. Bundan sadece üç gün sonra, Allegri'nin ekibi Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci maçında Villarreal deplasmanına gidecek. Orta sahanın antrenman sahalarına dönüşü, takım zorlu maç fikstürüne hazırlanırken zamanında gelen bir moral oldu.
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