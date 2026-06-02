Scott McTominay, “İtalya’nın Kraliçesi” lakaplı kız arkadaşı Cam Reading ile güneşli bir turnuva öncesi tatilin ardından Dünya Kupası’na hazır

2024 yazında Manchester'dan Güney İtalya'ya transfer olan McTominay, olağanüstü bir dönüşüm geçirdi. Artık Old Trafford'da yedek kulübesinde oturan bir isim olmayan orta saha oyuncusu, Serie A'nın dev kulübünün kalbini oluşturarak takımı tarihi bir lig şampiyonluğuna taşıdı. Etkisi o kadar büyük oldu ki, yerel taraftarlar onu tam anlamıyla kucakladı; sevgilisi Cam Reading ise tutkulu Napoli taraftarları tarafından "İtalya Kraliçesi" olarak anılmaya başladı.

Şimdi 2026 Dünya Kupası'nda İskoçya'yı temsil etmeye hazırlanan McTominay, turnuva öncesinde kız arkadaşı Cam Reading ile rahatlatıcı bir tatilde güneşin tadını çıkarmayı tercih etti. Partneri, Instagram'da çiftin fotoğraflarını paylaşarak tatillerinden kesitler yayınladı.



