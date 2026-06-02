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Scott McTominay, “İtalya’nın Kraliçesi” lakaplı kız arkadaşı Cam Reading ile güneşli bir turnuva öncesi tatilin ardından Dünya Kupası’na hazır
Napoli Kralı Olarak Yaşam
2024 yazında Manchester'dan Güney İtalya'ya transfer olan McTominay, olağanüstü bir dönüşüm geçirdi. Artık Old Trafford'da yedek kulübesinde oturan bir isim olmayan orta saha oyuncusu, Serie A'nın dev kulübünün kalbini oluşturarak takımı tarihi bir lig şampiyonluğuna taşıdı. Etkisi o kadar büyük oldu ki, yerel taraftarlar onu tam anlamıyla kucakladı; sevgilisi Cam Reading ise tutkulu Napoli taraftarları tarafından "İtalya Kraliçesi" olarak anılmaya başladı.
Şimdi 2026 Dünya Kupası'nda İskoçya'yı temsil etmeye hazırlanan McTominay, turnuva öncesinde kız arkadaşı Cam Reading ile rahatlatıcı bir tatilde güneşin tadını çıkarmayı tercih etti. Partneri, Instagram'da çiftin fotoğraflarını paylaşarak tatillerinden kesitler yayınladı.
Bir "kurtarma meraklısı"nın eseri
2024-25 sezonunda McTominay, Premier Lig'den ayrıldığında pek kimsenin beklemediği bir başarıya imza attı. Serie A'da Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi ve Erling Haaland ve Jude Bellingham gibi dünya çapındaki süperstarları geride bırakarak Ballon d’Or adaylığıyla herkesi şaşırttı. Bu formdaki yükseliş tesadüf değil; en yüksek performansı sağlamak için kırmızı ışık terapisi ve mavi ışığı engelleyen gözlükler kullanmasını sağlayan "iyileşme meraklısı" zihniyetinin bir sonucu.
Bireysel başarılarına rağmen, McTominay gençlik yıllarında kendisine aşılanan çalışma ahlakına sadık kalmaya devam ediyor. O, Sir Alex Ferguson döneminde Manchester United'ın akademi sisteminde yetişen son futbolculardan biri olan, nadir bulunan bir futbolcu. Yüksek standartlara olan bu tavizsiz takıntısı, tam da bu yaz uluslararası sahneye taşımayı planladığı şey.
Yüksek performansa olan saplantı
McTominay’in Dünya Kupası hazırlıkları, Conte yönetimindeki taktik antrenmanları kadar titiz. “Her zaman son derece formda olmakla ve mümkün olduğunca uzun süre sahada kalmak istememle gurur duymuşumdur,” diyor. “Bunun temel bir unsur olduğunu düşünüyorum.” Orta saha oyuncusu, izin günlerinde bile kendisini dünya futbolunun en etkili ‘box-to-box’ oyuncularından biri haline getiren küçük iyileştirmelere odaklanıyor.
Yakın zamanda verdiği bir röportajda, 30 dakika erken geldi; bu, oynadığı her teknik direktörün gözdesi olmasını sağlayan disiplininin bir kanıtı. "Bugünkü antrenman bitti, şimdi bir sonraki maçımızdan önce dinleniyorum," diye açıkladı. McTominay için her dinlenme anı, 90 dakika boyunca orta sahayı domine edebilmesini sağlamak için hesaplanmış bir adımdır.
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Yeni bir kültüre uyum sağlamak
McTominay sadece sahada başarılı olmakla kalmadı; İtalyan yaşam tarzına da tam anlamıyla uyum sağladı. Antonio Conte antrenman sahasında oldukça titiz bir teknik direktör olsa da, orta saha oyuncusunun kültürel eğitiminde de önemli bir rol oynadı. McTominay, dili öğrenmenin zorlu bir süreç olduğunu kabul etse de, bu zorluğun üstesinden spor salonundaki antrenmanlarına gösterdiği aynı azimle geldiğini belirtti.
Dil engelinden bahseden McTominay, "İtalyanca kolay değil, çünkü ben hızlı konuşuyorum. Ama İtalyanca konuşan insanları dinlediğimde, onların da çok hızlı konuştuğunu görüyorum! Antrenmanlarda, otelde ve şehirde ufak tefek şeyler öğrendim." dedi. Dünya Kupası yaklaşırken, Napoli'de sık sık "yeni lider" olarak anılan bu oyuncu, en büyük sahnede de aynı otoriteyi sergileyebileceğini kanıtlamaya hazır.