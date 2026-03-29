Scott McTominay'ın Napoli'deki yıldızlaşmasının ardından Suudi Pro Ligi'ne transfer olmasının ardındaki gerçek ortaya çıktı
Suudi teklifini orta saha yıldızı reddetti
Körfez ülkesinde sunulacak devasa maaş teklifinin cazibesine rağmen, İskoç milli oyuncunun ismi açıklanmayan bir Suudi Pro Ligi kulübünün resmi teklifini reddettiği bildiriliyor. Eski Manchester United oyuncusunun değeri İtalya'ya transfer olduktan sonra hızla yükseldi, ancak önceliği hâlâ Stadio Diego Armando Maradona'da Conte yönetiminde kariyerine devam etmek.
Transfer uzmanı Nicolo Schira'ya göre, "Bir Suudi kulübü, Scott McTominay'ı ikna etmek için çok yüksek bir maaş teklif etti, ancak oyuncu bu teklifi reddetti." Bu tutum, Fabrizio Romano tarafından da bir ölçüde desteklendi. Romano, potansiyel bir ayrılıkla ilgili söylentilere rağmen, oyuncunun şu anda "Suudi Pro Ligi" kulüpleriyle görüşmediğini belirtti.
Masada yeni bir uzun vadeli sözleşme var
Napoli, 29 yaşındaki oyuncunun takıma katıldığından bu yana yaptığı olağanüstü katkılarından dolayı onu ödüllendirmek için hızlı adımlar atıyor. Kulüp, oyuncuyu en az 2030 yılına kadar Napoli'de tutacak devasa bir sözleşme uzatması üzerinde çalışıyor. Schira ise şunları ekledi: "2030 yılına kadar sözleşme uzatması ve 2031 için opsiyon konusunda görüşmeler sürüyor. Napoli, oyuncunun maaşında bir artış planlıyor."
Manchester'ın yedek oyuncusundan Napoli'nin yıldızına
McTominay'ın Güney İtalya'da adeta bir tanrı gibi görülmesi göz önüne alındığında, kalma kararı hiç de şaşırtıcı değil. Old Trafford'da kenara itildikten sonra, Napolili taraftarlar tarafından kucaklandı. Etkisi o kadar büyük oldu ki, Diego Maradona Jr. kısa süre önce ona en büyük övgüyü yağdırarak şöyle dedi: "Babamdan sonra, McTominay Napoli tarihinin en etkili oyuncusu." Maradona Jr., dini benzetmelerinde daha da ileri giderek Televomero'ya şunları söyledi: "Napoli'de Tanrı vardı; benim için McTominay, İsa'dır. O, çok önemli bir oyuncu."
Premier Lig'e dönüş söylentileri sona erdi
Suudi Arabistan'dan gelen ilgi, McTominay'ın başa çıkmak zorunda kaldığı tek dikkat dağıtıcı unsur değil. Son haberlerde, oyuncunun İngiltere'ye dönme arzusu olduğu öne sürülürken, bazı kaynaklar ailesinin Premier Lig'e geri dönmeyi çok istediğini iddia etti. Ancak orta saha oyuncusu, İtalya'da ne kadar mutlu olduğunu açıkça dile getirdi.
McTominay daha önce Corriere dello Sport'a, "Menajerim geleceğimle ilgili kimseyle görüşmedi" demişti. "O sadece benimle ve kulüple konuşuyor. Gazetelere hiçbir şey söylemedi. Burada son derece mutluyum ve benim için önemli olan tek şey, bir Napoli oyuncusu olduğum; tek düşündüğüm şey bu."