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Scott McTominay'e kalp ameliyatı güncellemesi: Napoli, eski Man Utd yıldızının Manchester'da operasyon geçirmesinin ardından resmî açıklama yaptı
McTominay başarılı bir ameliyat geçirdi
29 yaşındaki İskoçya milli futbolcu, planlanan ameliyatı geçirmek için salı günü Manchester'a gitti ve Spire Manchester Hospital'da operasyondan geçti. Orta sahanın son kadro tercihlerinde yer almaması sonrası Napoli taraftarları endişelenmişti, ancak kulüp prosedürün tam da planlandığı gibi geçtiği konusunda destekçileri rahatlatmak için hızlı davrandı. Serie A devi, durum ve sahalara dönüş takvimiyle ilgili netlik sağlamak amacıyla resmi bir açıklama yayımladı.
"Scott McTominay, salı sabahı Spire Manchester Hospital'da ablasyon prosedüründen geçti" ifadelerini kullandı Napoli açıklamasında. "Operasyon tamamen başarılı geçti. McTominay iki hafta dinlenecek ve ardından antrenmanlara başlayacak." Oyuncunun kendisi de durumu hakkında açık konuşarak taraftarlara ameliyatın acil bir müdahaleden ziyade önleyici bir adım olduğunu belirtti. Kısa süre önce şu ifadeleri kullandı: "İyiyim, bu prosedür kulüple birlikte bir süredir yapmayı planladığım bir şeydi."
- Getty Images Sport
Napoli ve İskoçya üzerindeki etkisi
Olumlu prognoza rağmen, ameliyatın zamanlaması kısa vadede Massimiliano Allegri’nin takımı için önemli bir darbe anlamına geliyor. McTominay, Napoli’nin geçen cumartesi Serie A şampiyonu Inter’e deplasmanda 3-2’lik dar bir yenilgi yaşamasını kenardan izlemek zorunda kaldı ve çarşamba günü Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması da dahil olmak üzere en az üç maçta daha forma giyemeyecek.
Yurt içi cephenin ötesinde, İskoçya da yaklaşan maçlarını tılsımlı orta saha oyuncusu olmadan oynamak zorunda kalacak. Sebastien Pocognoli, yeni milli takım patronu olarak görevine başlarken, 26 Eylül ile 6 Ekim arasında oynanması planlanan dört kritik Uluslar Ligi maçında McTominay’den yararlanamayacak.
Napoli'de sözleşme belirsizliği
Sağlığı şu anda en acil öncelik olsa da, McTominay'in Stadio Diego Armando Maradona'daki uzun vadeli geleceği de önemli bir gündem maddesi hâline geldi. Şu anda 2028'e kadar sözleşmesi bulunsa da, olası yeni bir anlaşmaya bağlılığıyla ilgili söylentiler dolaşmaya başladı.
Napoli sportif direktörü Giovanni Manna kısa süre önce verdiği bir röportajda bu endişelere değindi ve görüşmelerin karmaşıklığını kabul etti. Manna, "Scott şu anda sözleşme yenileyip yenilemeyeceğini bilmediğini söyledi" dedi. "İki yıllık bir sözleşmesi var, biz bunu yapmak istiyoruz ve o da istiyor. Her şeyi her zaman örtüştürmek kolay olmuyor ama deniyoruz."
- Getty Images Sport
Manchester sonrası yeni bir sayfa
McTominay'nin 2024 yazında İtalya'ya transferi, Manchester United ile akademiden yükselip A takımın düzenli isimlerinden biri haline geldiği iki on yıllık bağını sona erdirdi. Old Trafford'daki döneminde çalışkan orta saha oyuncusu 255 maça çıktı ve kulübün FA Cup ile Carabao Cup zaferlerinde kilit rol oynadı.
Napoli'deki ilk sezonu kelimenin tam anlamıyla muhteşemdi; şehre onlarca yıl sonra ilk kez lig şampiyonluğunu getiren süreçte belirleyici bir rol üstlendi. Bu performansları ona prestijli Serie A'da Sezonun Oyuncusu ödülünü kazandırdı.
Mevcut sezon Napoli için zorlu başladı; takım, Serie A'daki ilk üç maçının ikisini kaybettikten sonra puan tablosunda 12. sırada yer alıyor. Şu anda liderin altı puan gerisindeler ve Allegri, yıldız orta saha oyuncusunun tam temaslı antrenman için onay alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.
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