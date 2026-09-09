29 yaşındaki İskoçya milli futbolcu, planlanan ameliyatı geçirmek için salı günü Manchester'a gitti ve Spire Manchester Hospital'da operasyondan geçti. Orta sahanın son kadro tercihlerinde yer almaması sonrası Napoli taraftarları endişelenmişti, ancak kulüp prosedürün tam da planlandığı gibi geçtiği konusunda destekçileri rahatlatmak için hızlı davrandı. Serie A devi, durum ve sahalara dönüş takvimiyle ilgili netlik sağlamak amacıyla resmi bir açıklama yayımladı.

"Scott McTominay, salı sabahı Spire Manchester Hospital'da ablasyon prosedüründen geçti" ifadelerini kullandı Napoli açıklamasında. "Operasyon tamamen başarılı geçti. McTominay iki hafta dinlenecek ve ardından antrenmanlara başlayacak." Oyuncunun kendisi de durumu hakkında açık konuşarak taraftarlara ameliyatın acil bir müdahaleden ziyade önleyici bir adım olduğunu belirtti. Kısa süre önce şu ifadeleri kullandı: "İyiyim, bu prosedür kulüple birlikte bir süredir yapmayı planladığım bir şeydi."