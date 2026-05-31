Scott McTominay, dostluk maçındaki galibiyetin ardından 'acımasız' bir sakatlık geçiren Billy Gilmour'un Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasını görünce 'derinden üzüldü'
İskoçya için büyük bir darbe
İskoçya Futbol Federasyonu, milli takımın Curacao'yu mağlup etmesinin ardından Cumartesi akşamı bu yürek burkan haberi doğruladı. Steve Clarke'ın takımına turnuva öncesinde kutlama niteliğinde bir veda olması beklenen bu maç, turnuvanın başlamasına sadece birkaç gün kala en etkili oyuncularından birini kaybetmenin gölgesinde kaldı.
McTominay ile birlikte İskoçya orta sahasının odak noktası haline gelen Gilmour, hazırlık maçının ikinci yarısında sakatlandı. Tıbbi değerlendirmelerin ardından, Napoli yıldızının grup aşamalarına yetişemeyeceği belirlendi ve bu durum onu kadrodan tamamen çekilmeye zorladı.
McTominay ve takım arkadaşları 'tamamen yıkılmış durumda'
Gilmour'un yokluğunun gerçekliği yavaş yavaş hissedilmeye başlarken, soyunma odasındaki atmosferin heyecandan hüzünlü bir düşünce havasına dönüştüğü bildiriliyor. Napoli'de takım arkadaşı olan McTominay'ın, orta saha partneri için "tamamen yıkılmış" olduğu söyleniyor; ikili, Clarke yönetiminde İskoçya'nın yükselişi sırasında müthiş bir uyum geliştirmişti.
McTominay, Instagram'da şöyle yazdı: "Senin için kesinlikle yıkıldım kardeşim, futbol acımasız bir oyun ve sen bunu hak etmiyorsun, başını dik tut. Oyuncular, teknik ekip ve ülke seni seviyor."
Steve Clarke, 'zalimce' zamanlamaya tepki gösterdi
Clarke, eski Chelsea ve Brighton oyuncusunun sakatlığı hakkında konuşurken hayal kırıklığını gizlemedi. Teknik direktör, Gilmour’un eleme sürecinde ne kadar önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, bu sakatlığın zamanlamasının tüm takım için kabul etmesi özellikle zor olduğunu belirtti.
Clarke şunları söyledi: "Billy için çok üzgünüm çünkü o, Dünya Kupası elemelerindeki kampanyamızın ayrılmaz bir parçasıydı. Bu sakatlığın zamanlaması çok, çok acımasız ve hepimiz onun için üzülüyoruz. O, bir futbolcu ve bir insan olarak hepimizin onun hakkında ne düşündüğünü biliyor ve bu gece hiçbir söz onu teselli edemez olsa da, Billy'nin gelecekte önünde birçok büyük turnuva olacağından eminim."
İtalya'da odak noktası rehabilitasyona kayıyor
Gilmour, turnuva süresince kadroda kalmayacak; bunun yerine İtalya'ya dönerek iyileşme sürecine başlayacak. Napoli, oyun kurucuyu bir sonraki lig sezonunun başlangıcında sahalara döndürmeyi hedefleyerek rehabilitasyon sürecini üstlenecek. İskoçya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şunlar yer aldı: "İskoçya Erkek Milli Takımı'nın tüm üyeleri, Billy'ye acil şifalar diliyor. Oyuncu şimdi rehabilitasyona başlamak üzere kulübü SSC Napoli'ye dönecek."
İskoçya'nın Dünya Kupası öncesinde bir hazırlık maçı daha var. Takım, önümüzdeki Cumartesi günü New Jersey'de Bolivya ile son hazırlık maçını oynayacak. İskoçya, turnuvada C Grubu'nda yer alıyor ve Boston'da Haiti ve Fas ile karşılaşacak, ardından Miami'ye geçerek Brezilya ile oynayacak.