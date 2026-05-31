Scott McTominay, dostluk maçındaki galibiyetin ardından 'acımasız' bir sakatlık geçiren Billy Gilmour'un Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasını görünce 'derinden üzüldü'

İskoçya Futbol Federasyonu, milli takımın Curacao'yu mağlup etmesinin ardından Cumartesi akşamı bu yürek burkan haberi doğruladı. Steve Clarke'ın takımına turnuva öncesinde kutlama niteliğinde bir veda olması beklenen bu maç, turnuvanın başlamasına sadece birkaç gün kala en etkili oyuncularından birini kaybetmenin gölgesinde kaldı.

McTominay ile birlikte İskoçya orta sahasının odak noktası haline gelen Gilmour, hazırlık maçının ikinci yarısında sakatlandı. Tıbbi değerlendirmelerin ardından, Napoli yıldızının grup aşamalarına yetişemeyeceği belirlendi ve bu durum onu kadrodan tamamen çekilmeye zorladı.