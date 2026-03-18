Schmeichel: "Bu, benim son futbol maçım olabilir." Danimarkalı kalecinin sakatlığı çok ciddi

"Doğduğumdan beri futbolcuyum. Bu yıkıcı bir durum. Şu anda olanları kafamda tam olarak oturtmakta gerçekten zorlanıyorum," dedi Golazo programında, kendisi de eski kaleci ve programın yorumcusu olan babası Peter'ın huzurunda CBS Sports'a.





"Salı günü, bunun kariyerimin sonu olabileceği haberini aldım. Formuma kavuşabildiğimde, 40 yaşın üzerinde olabilirim." İyileşme süresinin 11-12 ay olduğu tahmin ediliyor. "Geri dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Böyle bir sakatlıktan kurtulabilirsem, bu muhtemelen kariyerimin en büyük başarılarından biri olur. Mücadele edeceğim, elimden gelen her şeyi deneyeceğim. Rehabilitasyona gireceğim." Peki, bu sakatlık ne?