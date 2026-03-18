2016 yılında İngiltere şampiyonu olan Leicester City'nin 39 yaşındaki eski kalecisi ve şu anda İskoçya'nın Celtic takımında forma giyen Kasper Schmeichel, 22 Şubat'ta "son futbol maçını" oynamış olabilir; Kendisinin de belirttiği gibi, omzundan geçireceği iki ameliyat nedeniyle, Danimarka'nın Kuzey Makedonya ile yarı finalde karşılaşacağı Dünya Kupası play-off'larını kaçıracak.
Schmeichel: "Bu, benim son futbol maçım olabilir." Danimarkalı kalecinin sakatlığı çok ciddi
KARİYER SONA MI ERDİ?
"Doğduğumdan beri futbolcuyum. Bu yıkıcı bir durum. Şu anda olanları kafamda tam olarak oturtmakta gerçekten zorlanıyorum," dedi Golazo programında, kendisi de eski kaleci ve programın yorumcusu olan babası Peter'ın huzurunda CBS Sports'a.
"Salı günü, bunun kariyerimin sonu olabileceği haberini aldım. Formuma kavuşabildiğimde, 40 yaşın üzerinde olabilirim." İyileşme süresinin 11-12 ay olduğu tahmin ediliyor. "Geri dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Böyle bir sakatlıktan kurtulabilirsem, bu muhtemelen kariyerimin en büyük başarılarından biri olur. Mücadele edeceğim, elimden gelen her şeyi deneyeceğim. Rehabilitasyona gireceğim." Peki, bu sakatlık ne?
DÖRT SORUN BİRLİKTE
"Biseps kasımı yırttım, rotator manşetimi zedeledim, omzum çıktı ve glenoid dudakta hasar oluştu. Her şeyi kaybettim. Daha anlaşılır bir şekilde açıklamak gerekirse, bu durum bir beyzbol oyuncusunun ön çapraz bağını ve Aşil tendonunu aynı anda koparması gibi bir şey."