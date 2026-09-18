Fas Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, geçen sezondan bu yana Atlas Aslanları tarafından izlenen Eintracht Frankfurt forveti Younes Ebnoutalib'in, Klopp ve Almanya'dan gelen daveti kabul ederek seçtiği farklı yolu değerlendirdi.

Forvet oyuncusuyla yaptığı görüşmeleri anlatan teknik adam, şunları söyledi: "Younes ile konuştum ve ona Fas Milli Takımı projesini değerlendirmesini tavsiye ettim, ancak ona hiçbir söz vermedim. Nihai karar onun kişisel tercihiydi."

Federasyonun diaspora oyuncu kazanımına ilişkin felsefesinin altını çizen Ouahbi, şöyle ekledi: "Fas Milli Takımı'nın oyuncuları herhangi bir şekilde ikna etmeye ihtiyacı yok; bir oyuncunun projeye kendisinin ikna olması gerekir."

23 yaşındaki oyuncunun kararına saygı duyduğunu belirten Ouahbi, sözlerini şöyle tamamladı: "Younes, kendisi için en iyi olduğunu düşündüğü yolu seçti ve biz çalışmaya devam edeceğiz."