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Adhe Makayasa
Çeviri:

Schalke'nin yıldızı Soufiane El-Faouzi, Jurgen Klopp ve Almanya'yı geri çevirerek uluslararası geleceğini Fas'a bağladı

S. El-Faouzi
J. Klopp
Schalke 04
Bundesliga
Almanya
UEFA Nations League A
Fas
Africa Cup of Nations Qualification

Schalke orta saha oyuncusu Soufiane El-Faouzi, Fas'ın son resmî kadrosuna seçilmesiyle milli takım tercihi hakkındaki spekülasyonlara son verdi. 24 yaşındaki oyuncunun, Jurgen Klopp'un yenilenen Almanya kadrosuna sürpriz bir davet alacağı yönünde güçlü beklenti vardı ancak yaklaşan eleme maçları öncesinde uzun vadeli geleceğini Fas'a bağlamayı tercih etti.

  • Siegen yeteneği Fas'ı seçti

    Siegen doğumlu Schalke orta saha oyuncusu, çifte Alman vatandaşlığına sahip olmasına rağmen yaklaşan milli maçlar penceresi için Fas'ın 29 kişilik kadrosuna resmen dahil edildi. Bulinews'e göre 24 yaşındaki oyuncu, Klopp'un Almanya Milli Takımı'ndaki ilk kadrosuna sürpriz bir dahil edilme adayı olarak görülüyordu. Mayısta Burundi'ye karşı 5-0 kazanılan maçtaki önceki görünümü yalnızca bir hazırlık maçı olduğu için, doğduğu ülkeyi temsil etmesinin yolu tamamen açık kalmıştı.


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  • FC Augsburg v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Resmî maçlardaki millî maçlar bağlılığı kesinleştirir

    Bu rekabetçi milli davet, 2025 yazında gelişinden bu yana Schalke'nin kilit isimlerinden biri hâline gelen oyuncu için Almanya'nın yürüttüğü girişimi fiilen sona erdiriyor. İddialara göre Klopp'un teknik ekibi, orta saha seçeneklerini güçlendirmek amacıyla onun gelişimini ciddi bir ilgiyle takip ediyordu. Yaklaşan eleme maçlarında rekabetçi bir milli maçta forma giymesi, FIFA'nın uygunluk kilidini resmen devreye sokacak ve uluslararası geleceğini kalıcı olarak Fas'a bağlayacak.

  • Ouahbi, çifte vatandaşlık tercihleriyle ilgili konuştu

    Fas Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, geçen sezondan bu yana Atlas Aslanları tarafından izlenen Eintracht Frankfurt forveti Younes Ebnoutalib'in, Klopp ve Almanya'dan gelen daveti kabul ederek seçtiği farklı yolu değerlendirdi.

    Forvet oyuncusuyla yaptığı görüşmeleri anlatan teknik adam, şunları söyledi: "Younes ile konuştum ve ona Fas Milli Takımı projesini değerlendirmesini tavsiye ettim, ancak ona hiçbir söz vermedim. Nihai karar onun kişisel tercihiydi."

    Federasyonun diaspora oyuncu kazanımına ilişkin felsefesinin altını çizen Ouahbi, şöyle ekledi: "Fas Milli Takımı'nın oyuncuları herhangi bir şekilde ikna etmeye ihtiyacı yok; bir oyuncunun projeye kendisinin ikna olması gerekir."

    23 yaşındaki oyuncunun kararına saygı duyduğunu belirten Ouahbi, sözlerini şöyle tamamladı: "Younes, kendisi için en iyi olduğunu düşündüğü yolu seçti ve biz çalışmaya devam edeceğiz."

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  • Mohamed OuahbiGetty Images

    Eleme maçları odaklanma gerektiriyor

    Fas, Afrika Uluslar Kupası eleme kampanyasında 25 Eylül'de Gabon ile karşılaşacak, dört gün sonra ise deplasmanda Lesotho'ya konuk olacak. Sonbahar takvimi, 4 Ekim'de Gana'ya karşı oynanacak hazırlık maçıyla tamamlanacak. Bu iki rekabetçi karşılaşma, Schalke'nin oyun kurucusuna kulüp görevlerine dönmeden önce düzenli bir ilk 11 rolünü sağlamlaştırması için ideal bir fırsat sunuyor.