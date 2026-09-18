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Schalke'nin yıldızı Soufiane El-Faouzi, Jurgen Klopp ve Almanya'yı geri çevirerek uluslararası geleceğini Fas'a bağladı
Siegen yeteneği Fas'ı seçti
Siegen doğumlu Schalke orta saha oyuncusu, çifte Alman vatandaşlığına sahip olmasına rağmen yaklaşan milli maçlar penceresi için Fas'ın 29 kişilik kadrosuna resmen dahil edildi. Bulinews'e göre 24 yaşındaki oyuncu, Klopp'un Almanya Milli Takımı'ndaki ilk kadrosuna sürpriz bir dahil edilme adayı olarak görülüyordu. Mayısta Burundi'ye karşı 5-0 kazanılan maçtaki önceki görünümü yalnızca bir hazırlık maçı olduğu için, doğduğu ülkeyi temsil etmesinin yolu tamamen açık kalmıştı.
- Getty Images Sport
Resmî maçlardaki millî maçlar bağlılığı kesinleştirir
Bu rekabetçi milli davet, 2025 yazında gelişinden bu yana Schalke'nin kilit isimlerinden biri hâline gelen oyuncu için Almanya'nın yürüttüğü girişimi fiilen sona erdiriyor. İddialara göre Klopp'un teknik ekibi, orta saha seçeneklerini güçlendirmek amacıyla onun gelişimini ciddi bir ilgiyle takip ediyordu. Yaklaşan eleme maçlarında rekabetçi bir milli maçta forma giymesi, FIFA'nın uygunluk kilidini resmen devreye sokacak ve uluslararası geleceğini kalıcı olarak Fas'a bağlayacak.
Ouahbi, çifte vatandaşlık tercihleriyle ilgili konuştu
Fas Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, geçen sezondan bu yana Atlas Aslanları tarafından izlenen Eintracht Frankfurt forveti Younes Ebnoutalib'in, Klopp ve Almanya'dan gelen daveti kabul ederek seçtiği farklı yolu değerlendirdi.
Forvet oyuncusuyla yaptığı görüşmeleri anlatan teknik adam, şunları söyledi: "Younes ile konuştum ve ona Fas Milli Takımı projesini değerlendirmesini tavsiye ettim, ancak ona hiçbir söz vermedim. Nihai karar onun kişisel tercihiydi."
Federasyonun diaspora oyuncu kazanımına ilişkin felsefesinin altını çizen Ouahbi, şöyle ekledi: "Fas Milli Takımı'nın oyuncuları herhangi bir şekilde ikna etmeye ihtiyacı yok; bir oyuncunun projeye kendisinin ikna olması gerekir."
23 yaşındaki oyuncunun kararına saygı duyduğunu belirten Ouahbi, sözlerini şöyle tamamladı: "Younes, kendisi için en iyi olduğunu düşündüğü yolu seçti ve biz çalışmaya devam edeceğiz."
- Getty Images
Eleme maçları odaklanma gerektiriyor
Fas, Afrika Uluslar Kupası eleme kampanyasında 25 Eylül'de Gabon ile karşılaşacak, dört gün sonra ise deplasmanda Lesotho'ya konuk olacak. Sonbahar takvimi, 4 Ekim'de Gana'ya karşı oynanacak hazırlık maçıyla tamamlanacak. Bu iki rekabetçi karşılaşma, Schalke'nin oyun kurucusuna kulüp görevlerine dönmeden önce düzenli bir ilk 11 rolünü sağlamlaştırması için ideal bir fırsat sunuyor.
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