Görünüşe göre FC Schalke 04, bu sezon da hedeflediği yükselmeyi başaramazsa bir teselli ödülü kazanacak gibi görünüyor. Zira Sport Bild’in haberine göre, Schalke kulübü, Edin Dzeko’nun 2. Bundesliga’da kalması halinde kariyerini bir yıl daha uzatabileceğine inanıyor.
Schalke 04: Bundesliga'ya yükselme, Dzeko için kötü bir yan etki yaratır mı?
Habere göre Bosnalı oyuncu, kariyerini bir başarıyla – örneğin bir üst lige yükselme gibi – sonlandırmayı planlıyor. Bunun tersinden bakıldığında: Schalke 2026/27 sezonunda ikinci ligde oynarsa, forvetin şu anda sadece sezon sonuna kadar sözleşmesi olsa da Dzeko ile bir sezon daha geçirme şansı artar.
40 yaşındaki oyuncu, kış transfer döneminde Gelsenkirchen ekibine katılmış ve sekiz maçta altı gol ve üç asistle, teknik direktör Miron Muslic'in takımının hücum hattında kısa sürede vazgeçilmez bir isim haline gelmişti.
Yükselme yarışı başa baş gidiyor
Bu arada, Schalke'nin ligde yükseleceği hiç de kesin değil. Schalke, 27 maçta topladığı 52 puanla ligin zirvesinde yer alsa da, ikinci sıradaki SV Elversberg ile arasındaki fark sadece bir puan. Onların arkasında ise aynı puana sahip SC Paderborn üçüncü sırada bekliyor. Ayrıca en azından SV Darmstadt 98 (4./50 puan) ve Hannover 96 (5./49 puan) da söz sahibi olacak.
Dzeko ise Schalke ile yükselme başarısı olmasa da hareketli ve özellikle de başarılı bir kariyere sahip. VfL Wolfsburg'da çıkış yakaladıktan sonra 2011'de 37 milyon euroya Manchester City'ye transfer oldu. 2015 yılında önce kiralık, daha sonra da kalıcı olarak AS Roma'ya transfer oldu ve 2021 yılına kadar burada gol avcılığı yaptı. Roma'dan ayrıldıktan sonra Inter Milan'a transfer oldu, ardından 2023 yılında Fenerbahçe'nin çağrısına uyarak Türkiye'ye gitti. Geçtiğimiz yaz, İtalya'da AC Floransa ile yeniden sözleşme imzaladı.
Kariyeri boyunca toplam 864 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 377 gol attı, 156 asist yaptı. En fazla puanını (173) AS Roma formasıyla oynadığı 260 maçta topladı.
Bir Almanya şampiyonluğu ve iki İngiltere şampiyonluğunun yanı sıra, birer kez FA Cup ve League Cup şampiyonluğu, iki kez de Coppa Italia şampiyonluğu kazandı.
Edin Dzeko'nun Schalke'deki istatistikleri
Oyunlar
8
Gol
6
Asist
3
Sarı kart
0
Kırmızı kart
1