Schalke 04: Bundesliga'ya yükselme, Dzeko için kötü bir yan etki yaratır mı?

Habere göre Bosnalı oyuncu, kariyerini bir başarıyla – örneğin bir üst lige yükselme gibi – sonlandırmayı planlıyor. Bunun tersinden bakıldığında: Schalke 2026/27 sezonunda ikinci ligde oynarsa, forvetin şu anda sadece sezon sonuna kadar sözleşmesi olsa da Dzeko ile bir sezon daha geçirme şansı artar.

40 yaşındaki oyuncu, kış transfer döneminde Gelsenkirchen ekibine katılmış ve sekiz maçta altı gol ve üç asistle, teknik direktör Miron Muslic'in takımının hücum hattında kısa sürede vazgeçilmez bir isim haline gelmişti.