Milan stadyumu konusunda yeni bir gelişme. 'Motore Italia - Milano Olimpiyatları Uluslararası 2026' etkinliği sırasında konuşan Rossoneri kulübünün Başkanı Paolo Scaroni şunları söyledi: "Bu, kulübün büyümesi için hayati öneme sahip bir proje. Son yıllarda Milano büyük bir çekicilik sergiledi, bugün giderek daha fazla bir spor başkenti haline geliyor; Milano-Cortina 2026 Olimpiyatları önemli bir adımdır. Assolombarda'nın yakın zamanda yapılan bir toplantısında, Olimpiyatların Milano bölgesinde yaklaşık 2,5 milyar avro üretim ve 1 milyar avrodan fazla katma değer yaratabileceği hatırlatıldı."
Çeviri:
Scaroni, yeni San Siro stadyumu hakkında: "Milan 100 milyon euro daha fazla gelir elde edebilir; proje, yeşil ve modern bir semtte yer alıyor"
MİLANO ŞEHRİ İÇİN SPORUN ÖNEMİ
Scaroni konuşması sırasında Milano şehri için sporun ve futbolun önemini de ele aldı: "Spor, şehrin ekonomisine somut bir katkı sağlıyor; bu katkıda, dünya çapında tanınan iki takımı olan Milan ve Inter’in yanı sıra futbolun da payı büyük. Milan, maç başına stadyuma 72 binden fazla seyirci çekiyor; bu, İtalya’daki en yüksek ortalama ve Avrupa’daki en yüksek ortalamalardan biri. Bu hareket, şehrin tüm ekonomisi için değer yaratıyor. Yeni San Siro, Roma'dan Palermo'ya kadar çeşitli şehirlerde şekillenmekte olan yeni projelerin de gösterdiği gibi, futbol, ülke ve tüm İtalyan spor sistemi için bir itici güç oluşturabilir. Bu, Milano ve ülkemiz için önemli bir perspektiftir."
MILAN NE KADAR GELİR ELDE EDEBİLİR?
Yeni stadyumla ilgili olarak şunları ekledi: "Bu bağlamda, RedBird ve Gerry Cardinale’nin stratejik vizyonu tarafından yönlendirilen ve desteklenen yeni stadyum projesi büyük önem taşıyor. Şehir ve bölge için yaklaşık 1,5 milyar avroluk bir özel yatırımdan bahsediyoruz: yeni, modern ve yeşil bir mahalleye yerleştirilmiş, alanın %50'sinden fazlası parklar ve kamusal alanlara ayrılmış, 365 gün boyunca yaşanmak üzere tasarlanmış bir altyapı. Proje, inşaat aşamasında 4,5 milyar avrodan fazla ekonomik etki yaratabilir ve tam kapasiteye ulaştığında yılda 3 milyar avrodan fazla gelir getirebilir. Bu, Milan için stadyumdan 100 milyon avroluk ek gelir anlamına geliyor; bu da kulübün rekabet gücünü artırmak ve taraftarlara modern bir deneyim sunmak için hayati bir adım. Stadyum geliştirme konusunda uluslararası uzmanlığı olan RedBird sahipliğimiz tarafından desteklenen bu proje, sportif rekabetçilik ve mali disipline dayanan Milan'ın erdemli modeliyle uyumludur.