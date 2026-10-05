AFP
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Scamacca vurdu, Esposito fişi çekti! İtalya, Uluslar Ligi umutlarını artırmak için Türkiye'yi 3-1 mağlup etti
Scamacca, Bologna karşısında kilidi açtı
Roberto Mancini, Bologna'da Fransa ile berabere kalan kadroya göre dokuz değişiklik yaparak denemelere yöneldi. Yoğun rotasyon, ilk etapta dağınık bir performansa yol açtı ve maçın açılış bölümünde daha tehlikeli görünen taraf Türkiye oldu.
Sarsıntılı başlangıca rağmen ev sahibi ekip, 26. dakikada bitiriciliğini konuşturdu. Sağ kanatta Vergara ile Giovanni Di Lorenzo'nun yer aldığı iyi organize edilmiş atakta Napoli kaptanı, ceza sahasının merkezine tehlikeli bir orta yaptı. Daha önce bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Gianluca Scamacca, bu kez hata yapmadı. Atalanta forveti, sekerek gelen topu kontrol etti ve üst direğin altına çarpan sert bir voleyle İtalya'yı öne geçirdi.
İlk yarının kalan bölümünde İtalya orta saha üzerinden kontrolü ele almaya çalıştı, ancak kontra ataklarda kırılgan kalmayı sürdürdü. Türkiye'nin topsuz alandaki hareketliliği, İtalyan savunma hattına sürekli sorun çıkardı; özellikle Aral Simsir oldukça etkiliydi. Ancak İtalya devre arasına kadar direndi ve ev sahibi ekip farkı ikiye çıkarmaya çalışırken Scamacca da uzaktan bir kez daha gole yaklaştı.
- AFP
Türkiye, Calafiori'nin yanıtından önce karşılık verdi
Türkiye ikinci yarıya yeniden artan bir tempoyla başladı ve Simsir, Donnarumma ile Di Lorenzo arasındaki anlaşmazlığı değerlendirince skor neredeyse eşitlendi. Hücum oyuncusu kaleciyi geçti ancak genişe sürüklendi ve Bastoni, son vuruşu bloke etmek için tam zamanında araya girdi. İtalya, Riccardo Calafiori ile Francesco Pio Esposito'yu oyuna alarak karşılık verdi ancak kısa süre sonra üstünlüğünü koruyamadı. 61. dakikada Yunus Akgun, Zeki Celik'i buldu; onun ortasını Eren Elmali aşırdı ve Simsir uzak direkte yaptığı dokunuşla hak edilen beraberlik golünü attı.
Eşitlik yalnızca dört dakika sürdü; İtalya büyük karakter ortaya koyarak neredeyse hemen yeniden öne geçti. Nicolo Barella tehlikeli bir noktada serbest vuruş kazandı ve topun başına da kendisi geçti. Inter orta sahası, arka direğe isabetli bir orta gönderdi ve burada en yükseğe çıkan Calafiori, yaptığı kafa vuruşuyla topu Ugurcan Cakir'in üzerinden ağlara yolladı. Türkiye oyuncuları pozisyonun başlangıcında faul itirazında bulunsa da gol geçerli sayıldı; bu gol, Arsenal savunmacısının milli takım formasıyla attığı ilk gol olurken ivmeyi de yeniden ev sahibi ekibe kazandırdı.
Esposito skoru tartışmasız hâle getirdi
Maç son bölümlerine girerken Türkiye, bir eşitlik golü daha arayarak öne yüklendi ve Donnarumma'yı Salih Özcan'ın vuruşunda müthiş bir kurtarış yapmaya zorladı. Baskı artarken İtalya kaptanı, sağ ayağıyla çekilen sert şutu çelmek için en iyi performansını ortaya koymak zorunda kaldı. İtalya ayrıca, Barış Alper Yılmaz ofsayt tuzağını bozup öne çıkan Donnarumma'nın üzerinden aşırtma denediğinde büyük bir tehlike daha atlattı, ancak top şans eseri kaleyi bulmadı. Bu kıl payı atlatılan pozisyonlar, Mancini'nin ekibi için maçı bitirme konusunda bir uyarı niteliği taşıdı.
İtalya, 87. dakikada etkili bir kontra atakla puanları sonunda garantiledi. Issa Doumbia, taç çizgisi yakınında girdiği ikili mücadeleyi büyük bir güç göstererek kazandıktan sonra ceza sahasına yöneldi ve şutunun engellendiğini gördü. Boşta kalan topa Alessandro Romano yetişti ve kale önüne alçak, sert bir orta-şut gönderdi. Yedek kulübesinden gelen Francesco Pio Esposito da yakın mesafeden yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi.
Bu gol tribünlerde büyük sevinç yarattı, İtalya'nın bu eşleşmedeki üstünlüğünü perçinledi ve Türkiye karşısındaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.
- Getty Images Sport
Uluslar Ligi puan durumu ve geleceğe dair görünüm
Bu galibiyet, İtalya'yı A1 Grubu'nda güçlü bir konuma taşıdı ve dört maç sonunda puanını yediye yükseltti. Belçika'ya mağlubiyetin de yer aldığı zorlu bir başlangıcın ardından Mancini'nin ekibi iyi toparlandı ve şimdi grup lideri Fransa'nın hemen arkasında yer alıyor. Bologna'daki sonuç, kasım ayındaki milli arada Belçika ve Fransa'ya karşı oynanacak kritik maçlar öncesinde İtalya'nın Uluslar Ligi çeyrek finallerine kalma yarışında sağlam şekilde yer aldığını gösteriyor.
Türkiye açısından ise bu yenilgi, puansız şekilde takımını tablonun dibinde bıraktı ve B Ligi'ne düşme ihtimalini gündeme getirdi. Kalite anlamında zaman zaman iyi sinyaller vermesine ve skoru eşitlemek için geri dönmesine rağmen Montella'nın ekibi, sonunda İtalya'nın daha geniş kadro derinliği ve duran toplardaki etkinliğine engel olamadı.
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