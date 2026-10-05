Roberto Mancini, Bologna'da Fransa ile berabere kalan kadroya göre dokuz değişiklik yaparak denemelere yöneldi. Yoğun rotasyon, ilk etapta dağınık bir performansa yol açtı ve maçın açılış bölümünde daha tehlikeli görünen taraf Türkiye oldu.

Sarsıntılı başlangıca rağmen ev sahibi ekip, 26. dakikada bitiriciliğini konuşturdu. Sağ kanatta Vergara ile Giovanni Di Lorenzo'nun yer aldığı iyi organize edilmiş atakta Napoli kaptanı, ceza sahasının merkezine tehlikeli bir orta yaptı. Daha önce bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Gianluca Scamacca, bu kez hata yapmadı. Atalanta forveti, sekerek gelen topu kontrol etti ve üst direğin altına çarpan sert bir voleyle İtalya'yı öne geçirdi.

İlk yarının kalan bölümünde İtalya orta saha üzerinden kontrolü ele almaya çalıştı, ancak kontra ataklarda kırılgan kalmayı sürdürdü. Türkiye'nin topsuz alandaki hareketliliği, İtalyan savunma hattına sürekli sorun çıkardı; özellikle Aral Simsir oldukça etkiliydi. Ancak İtalya devre arasına kadar direndi ve ev sahibi ekip farkı ikiye çıkarmaya çalışırken Scamacca da uzaktan bir kez daha gole yaklaştı.



