Scalvini: “Türkiye’de gücümüzün farkına vardık, Fransa karşısında hangi noktada olduğumuzu göreceğiz. Biz pozitif ve cesuruz”

Giorgio Scalvini henüz 22 yaşında ama şimdiden bir veteran gibi görünüyor. Belki de artık dört yıldır İtalya Milli Takımı havuzunda olduğu için, belki de yaşından daha olgun bir genç olduğu için. Kesin olan şu ki, İtalya ile hikâyesi - altyapı kategorilerinin tamamından geçerek başlayan bu serüven - şimdiye kadar epey çalkantılı geçti; iki yıl önce Almanya’ya hareketten sadece birkaç gün önce ön çapraz bağını kopardığı için kaçırdığı Avrupa Şampiyonası’ndan, Dünya Kupası’na katılamamanın yaşandığı o acı Zenica gecesine kadar. O geceyi tribünden yaşamıştı: “Bence bu, değişim yılı - basın toplantısında yaptığı açıklamada böyle dedi - ve aynı zamanda çok şey öğrenebileceğim bir dönem. Kulübüm ve Milli Takım için her şeyimi verebilmek adına her açıdan yüzde 100 olmak isterim.”