Giorgio Scalvini henüz 22 yaşında ama şimdiden bir veteran gibi görünüyor. Belki de artık dört yıldır İtalya Milli Takımı havuzunda olduğu için, belki de yaşından daha olgun bir genç olduğu için. Kesin olan şu ki, İtalya ile hikâyesi - altyapı kategorilerinin tamamından geçerek başlayan bu serüven - şimdiye kadar epey çalkantılı geçti; iki yıl önce Almanya’ya hareketten sadece birkaç gün önce ön çapraz bağını kopardığı için kaçırdığı Avrupa Şampiyonası’ndan, Dünya Kupası’na katılamamanın yaşandığı o acı Zenica gecesine kadar. O geceyi tribünden yaşamıştı: “Bence bu, değişim yılı - basın toplantısında yaptığı açıklamada böyle dedi - ve aynı zamanda çok şey öğrenebileceğim bir dönem. Kulübüm ve Milli Takım için her şeyimi verebilmek adına her açıdan yüzde 100 olmak isterim.”
Scalvini: “Türkiye’de gücümüzün farkına vardık, Fransa karşısında hangi noktada olduğumuzu göreceğiz. Biz pozitif ve cesuruz”
İtalya formasıyla serüveni de tam olarak Mancini ile başladı. Mancini, Haziran 2022’de Mönchengladbach’ta onu 18 buçuk yaşındayken Almanya’ya 5-2 kaybedilen Nations League maçında ilk kez sahaya sürdü: “Hocayla her zaman çok iyi anlaştım, bana bir şeyleri söyleme biçimindeki şeffaflığı ve sahip olduğu futbol birikimini seviyorum. İlk kez forma giydiğimde çok gençtim, beni nelerin beklediğini tam olarak bilmiyordum. Şimdi gördüğüm şey, her ne kadar daha yolun başında olsak da, bir kimlik oluşturmaya çalıştığımız. Mancini, maça hükmetmeye çalışan bir takım istiyor ve bize keyif almamızı söylüyor”.
Bursa’da İtalya, Uluslar Ligi’ndeki Belçika maçındaki ilk sınavın yarattığı belirsizlikleri silip attı; Mancini yönetimindeki ilk İtalya’yı öne çıkaran pas bağlantılarını ve ilişkisel oyunu ortaya koydu: “Türkiye karşısında aldığımız galibiyet bize güçlü bir takım olduğumuzun, iyi futbol oynayıp kazanabilecek kapasiteye sahip olduğumuzun farkındalığını verdi. Tecrübeli isimler biz gençlere çok yardımcı oluyor ve bu çok önemli, İtalya’nın ve Milli Takım’ın gerçek ruhunu anlamamızı sağlıyor. Grup harika, birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz.” Bastoni ile birlikte, kendisi gibi Atalanta altyapısından yetişen ve sık sık onunla kıyaslanan savunmacı, La Dea ile yeni sözleşme imzalamasının ardından dikkatli ve hatasız bir maç çıkardı: “Sarri ile dörtlü savunma hattında oynamak bana yardımcı oluyor, ne kadar çok öğrenirsem o kadar iyi”. Chiellini ve Bonucci gibi isimlerden çok şey öğrendiğini de söyledi: “Onlar futbolun efsaneleri, onlarla antrenman yapmış olduğum ve Bonucci’nin hâlâ teknik ekipte yer alıyor olması nedeniyle kendimi şanslı hissediyorum.”
Cuma günü Paris’te seviye yükselecek, İtalya savunması ekstra mesai yapmak zorunda kalacak: “Fransa çok güçlü bir takım, dünyanın en iyileri arasında ve özellikle hücumda herkesten üstün bir kaliteye ve hıza sahipler. Biz pozitif ve cesuruz. Biz İtalya’yız ve açık oynayarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Böyle güçlü bir takımla karşılaşmak, hangi noktada olduğumuzu anlamak için de çok iyi bir yol”.
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