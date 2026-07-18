Scaloni ve De La Fuente: Hoca ile öğrencinin finali… Kim kime son dersi verecek?

2026 Dünya Kupası finali, yarın Pazar günü Arjantin ve İspanya milli takımlarını bir araya getirecek. Bu karşılaşma, sadece şampiyonluk mücadelesinin ötesine geçen, teknik direktörler Lionel Scaloni ile Luis de la Fuente arasında yıllar önce öğretmen-öğrenci ilişkisi kuran nadir bir insani hikâyeyi de barındırıyor.

Arjantinli La Nación gazetesi, Scaloni’nin 2017 ile 2019 yılları arasında İspanya Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen bir kurs kapsamında “UEFA Pro” profesyonel antrenörlük lisansını aldığını ve bu kursta, daha sonra İspanya Milli Takımı’nın teknik direktörü olacak De la Fuente’nin baş eğitmenlerden biri olduğunu ortaya çıkardı.

Yaklaşık on yıl sonra, iki teknik direktör kendilerini New Jersey eyaletindeki “MetLife” Stadyumu’nda oynanacak Dünya Kupası finalinde karşı karşıya buluyor. Bu maç, akıllara şu meşhur soruyu getiriyor: Öğrenci, hocasını geçebilecek mi?

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