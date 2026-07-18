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Scaloni ve De La Fuente: Hoca ile öğrencinin finali… Kim kime son dersi verecek?

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. de la Fuente
L. Scaloni
İspanya
Arjantin
ABD

Şampiyonluk mücadelesinin sınırlarını aşan bir karşılaşma

2026 Dünya Kupası finali, yarın Pazar günü Arjantin ve İspanya milli takımlarını bir araya getirecek. Bu karşılaşma, sadece şampiyonluk mücadelesinin ötesine geçen, teknik direktörler Lionel Scaloni ile Luis de la Fuente arasında yıllar önce öğretmen-öğrenci ilişkisi kuran nadir bir insani hikâyeyi de barındırıyor.

Arjantinli La Nación gazetesi, Scaloni’nin 2017 ile 2019 yılları arasında İspanya Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen bir kurs kapsamında “UEFA Pro” profesyonel antrenörlük lisansını aldığını ve bu kursta, daha sonra İspanya Milli Takımı’nın teknik direktörü olacak De la Fuente’nin baş eğitmenlerden biri olduğunu ortaya çıkardı.

Yaklaşık on yıl sonra, iki teknik direktör kendilerini New Jersey eyaletindeki “MetLife” Stadyumu’nda oynanacak Dünya Kupası finalinde karşı karşıya buluyor. Bu maç, akıllara şu meşhur soruyu getiriyor: Öğrenci, hocasını geçebilecek mi?

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    İki teknik direktörün kariyerleri birçok açıdan benzerlik gösteriyor; her ikisi de bek olarak oynadı, oyuncu olarak İspanya Ligi şampiyonluğu kazandı ve genç milli takımlardaki başarılarından yararlanarak, selefinin Dünya Kupası’ndaki başarısızlığının ardından A Milli Takım’ın başına geçti.

    Scaloni, Arjantin’i Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa taşıdı ve iki kez Copa América şampiyonluğu kazandı; Di La Fuente ise İspanya ile Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğunu ve ardından “Euro 2024” Avrupa Şampiyonası’nı kazandı.

    İki teknik direktörün geçtiğimiz Mart ayında “Finalesima” maçında karşılaşması planlanıyordu, ancak yoğun maç programı nedeniyle karşılaşma iptal edildi; böylece Dünya Kupası finali, ikilinin teknik direktör koltuklarında ilk kez karşı karşıya gelmeleri oldu.

    Eğitim programı sırasında De la Fuente, “Futbolun Gelişimi” ve “Takım Oluşturma” derslerini verdi. Bu derslerde taktiksel planların gelişimi, oyuncuların rolleri ve farklı antrenman okullarının etkisi ele alınırken, takımın potansiyeline göre oyun stilinin nasıl tasarlanacağı ve uygun sistemin nasıl seçileceği de işlendi.

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  • Scaloni’nin kadrosu: Raúl, Alonso, Xavi ve diğer önemli isimler

    Bu kadroda, Raul Gonzalez, Xavi Hernandez, Xabi Alonso, Javier Saviola, Fernando Redondo, Viktor Valdés, Mauro Silva ve Walter Pandiani'nin yanı sıra, daha sonra İspanya Kadın Milli Takımı'nın ilk kadın teknik direktörü olan Montse Tomi de yer aldı.

    De la Fuente o dönemi şöyle anımsadı: “Okul gibiydi; çalışkanlar ön sıralarda, yaramazlar ise arkada otururdu.”

    Scaloni’nin her zaman en önde oturmaya özen gösteren, dikkatle dinleyen, not alan ve tüm ödevleri yapan öğrencilerden biri olduğunu, ancak bir fikirden ikna olmadığında itiraz etmekten çekinmediğini, tartışma ortamı yaratarak ortak bir ikna noktasına ulaşmaya çalıştığını da ekledi.

    De la Fuente, Scaloni’nin derslerdeki diyaloglarda kendine özgü bir üslubu olduğunu açıkladı; belirli bir görüşe ikna olmadığında açıkça “Ben bu şekilde görmüyorum” derdi ve ardından herkesi zenginleştiren tartışmalar başlardı; bu da aralarında dostluk ve karşılıklı saygı ilişkisi kurulmasına katkıda bulunmuştu.

    Saha dışındaki bu ilişkinin sağlamlığına rağmen, Arjantinli gazete, iki teknik direktörün maçın sonuna kadar birbirleriyle iletişim kurmamak konusunda anlaştıklarını, ancak Dünya Kupası finali sona erdikten sonra dostluklarına yeniden devam edeceklerini vurguladı.

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  • Aradaki fark ritimde yatıyor

    Bu ince farklar, her iki takımın kadrosuna da yansıyor. Her ikisi de hücum ağırlıklı bir oyun sergiliyor ve top hakimiyetini ele geçirmeyi hedefliyor; güçlü bir takım ruhuna sahipler ve 4-3-3 ile 4-4-2 arasında, bazen de 4-2-3-1 dizilişine geçebiliyorlar.

    Aradaki fark, oyunun temposunda yatıyor. İspanya genellikle ceza sahasına ulaşana kadar saldırılarını daha sabırlı bir şekilde kuruyor; Arjantin ise pas oyununu hızlandırıyor, daha hızlı paslar yapıyor ve daha dikey bir şekilde saldırıyor. İkisi de aynı fikri paylaşıyor, ancak bunu farklı şekillerde yorumluyor.

    Bu da finali daha çekici hale getiriyor: Karşı karşıya gelecek olan takımlar, Dünya Kupası’nda en çok gol atan takım olan Arjantin (19 gol) ile şu ana kadar en iyi savunmaya sahip olan İspanya (sadece açılış maçında Yeşil Burun Adaları’ndan yediği tek gol) olacak.

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  • Tamamlanmamış bir söz… Scaloni ile De La Fuente’nin ortak özelliği

    Bu farklılıkların ötesinde, Saloni ve De La Fuente’nin ortak bir özelliği daha var. İkisi de kulüp düzeyinde bir itibar kazanmadan milli takıma gelmedi.

    Scaloni, Rusya Dünya Kupası'nın ardından geçici olarak görevi devraldı ve sonunda milli takım tarihinin en başarılı dönemini yaşattı.

    İspanyol teknik direktör de, 21 yıl boyunca bölgesel liglerdeki takımlarda çalıştıktan ve “La Roja”nın yedek takımları ile genç milli takımlarını yetiştirdikten sonra, Luis Enrique’nin ayrılmasının ardından şüpheyle karşılandı.

    Scaloni şöyle konuştu: “Luis, antrenman kampına katılan herkese büyük bir yardımda bulundu. Harika bir insan. Kendini ifade edişi, işleri yönetişi ve oyuncuların onun için ne kadar çaba gösterdiği çok keyif verici. Mükemmel bir iş çıkarıyor.”

    Scaloni, İngiltere ile oynanan yarı final maçı öncesinde İspanyol teknik adamı kamuoyu önünde övmüştü. Hatta Arjantin’in turnuvadan elenmesi durumunda onu arayarak İngiliz milli takımının bazı sırlarını paylaşacağını ve final maçında ona yardımcı olacağını taahhüt etmişti. Ancak milli takımın finale kalması halinde bu konuşmanın erteleneceğini de belirtmişti.

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  • Onur sıralaması… Skaloni’nin bu noktaya geleceğini kimse tahmin edememişti

    Scaloni o dönemi onur derecesiyle tamamladı. İspanya Futbol Federasyonu’nun merkezi olan Las Rozas’taki “Futbol Şehri”nde anlattığına göre, okul tarihindeki en yüksek beş not ortalamasından birine sahipti. Bu nedenle, başarısı kimseyi şaşırtmadı. O dönemin kurum müdürü Genis Meléndez onu çok iyi hatırlıyor: "20 öğrenci vardı, hepsi de harika bir kuşağa aitti. Onlara rehberlik etme sırası geldiğinde, bunu kusursuz bir şekilde yerine getirirdi. Kimse onun Arjantin’de bu kadar erken bir aşamada sorumluluk üstlenip anında sonuçlar elde edeceğini tahmin etmiyordu, ancak ben onun için büyük bir gelecek öngörüyordum. O, aralarında en öne çıkanlardan biriydi."


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