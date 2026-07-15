Scaloni: O kadar da kötü değiliz… Ve İngiltere’ye karşı bu taktikle sahaya çıkarsam deli olurdum

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Çarşamba günü oynanacak İngiltere maçı öncesinde, 2026 Dünya Kupası’ndaki takımının performansını savundu; son şampiyonun performansına yöneltilen eleştirileri reddetti ve yarı finale yükselmenin tesadüf olmadığını vurguladı.
Arjantin Milli Takımı, Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ü yenerek grubunu birinci sırada tamamladıktan sonra, eleme turlarında Yeşil Burun Adaları, Mısır ve İsviçre'yi geçerek yarı finale yükseldi.
Ancak “Tango Dansçıları”nın yolu kolay olmadı; takım, Kap Verde ve İsviçre’yi geçmek için iki uzatma devresine ihtiyaç duydu. Ayrıca, kaptanı Lionel Messi’nin liderliğinde Mısır karşısında 2 gol geriden gelerek 16 turunda heyecan verici bir galibiyet elde etti. Messi, kariyerinde ilk kez İngiltere milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor.
Arjantin milli takımı, 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında bu aşamaya ulaştıktan sonra, Katar’da şampiyonluğa ulaştığı 2022 turnuvasının ardından dördüncü kez üst üste yarı finale yükselecek. Takım, 2021 ve 2024 yıllarında kazandığı Copa América şampiyonluklarının da verdiği güvenle maça çıkacak.