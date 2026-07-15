Scaloni: O kadar da kötü değiliz… Ve İngiltere’ye karşı bu taktikle sahaya çıkarsam deli olurdum

Ve şöyle devam etti: "Şu anki durumumuzun ne olduğu ya da yorgun olup olmadığımız umurumda değil. Dünya Kupası yarı finalindeyiz ve bu tek başına bize motivasyon veriyor. Herkes mutlu ve maça çıkmaya hazırız."

Arjantinli teknik direktör, maçı ülkesiyle İngiltere arasındaki tarihsel ve siyasi anlaşmazlıklarla, özellikle de 1982 Malvinas (Falkland) Savaşı ile ilişkilendirmeyi reddetti.

Şöyle konuştu: “Gerçek şu ki bu bir futbol maçı. Yıllar önce yaşananlara saygı duyduğum için bu konuları birbirine karıştıramam. Tarihimizde üzücü bir dönemdi ve bunu değiştiremeyiz.”

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın başka yerlerinde yaşananlar, savaşları reddetmemize neden oluyor; bu nedenle bu maçı bir futbol karşılaşmasından öte bir şey olarak görmek delilik olur. Elbette o olayları yaşayanları hatırlıyoruz, ancak futbol ile tarihi birbirine karıştırmamalıyız.”

Arjantin ile İngiltere arasındaki maçın galibi, 19 Temmuz’da oynanacak Dünya Kupası finalinde İspanya milli takımıyla karşılaşacak.

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