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England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Scaloni: O kadar da kötü değiliz… Ve İngiltere’ye karşı bu taktikle sahaya çıkarsam deli olurdum

İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
L. Scaloni
İngiltere
Arjantin
ABD

Tango eğitmeni yorgunluğu umursamıyor... ve

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Çarşamba günü oynanacak İngiltere maçı öncesinde, 2026 Dünya Kupası’ndaki takımının performansını savundu; son şampiyonun performansına yöneltilen eleştirileri reddetti ve yarı finale yükselmenin tesadüf olmadığını vurguladı.

Arjantin Milli Takımı, Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ü yenerek grubunu birinci sırada tamamladıktan sonra, eleme turlarında Yeşil Burun Adaları, Mısır ve İsviçre'yi geçerek yarı finale yükseldi.

Ancak “Tango Dansçıları”nın yolu kolay olmadı; takım, Kap Verde ve İsviçre’yi geçmek için iki uzatma devresine ihtiyaç duydu. Ayrıca, kaptanı Lionel Messi’nin liderliğinde Mısır karşısında 2 gol geriden gelerek 16 turunda heyecan verici bir galibiyet elde etti. Messi, kariyerinde ilk kez İngiltere milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor.

Arjantin milli takımı, 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında bu aşamaya ulaştıktan sonra, Katar’da şampiyonluğa ulaştığı 2022 turnuvasının ardından dördüncü kez üst üste yarı finale yükselecek. Takım, 2021 ve 2024 yıllarında kazandığı Copa América şampiyonluklarının da verdiği güvenle maça çıkacak.

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    Scaloni, maç öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Milli takım, bazılarının söylediği kadar kötü oynamıyor. Bu aşamaya gelebilmemiz için mutlaka iyi bir performans sergilemiş olmalıyız."

    Ve ekledi: "Oyunculara minnettarım. Bizi üç şampiyonluğa taşıyan onlar ve işte yine bir yarı finaldeyiz. Finalden sadece bir adım uzaktayız ve oraya ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

    Scaloni, oyun tarzının artık turnuvada kalmanın önemi kadar kafasını meşgul etmediğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Açıkçası, istediğim ideal şekilde oynayıp oynamadığımızı düşünmüyorum. Bir buçuk ay önce, yarı finale herhangi bir şekilde ulaşmayı kabul ederdim."

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  • Yorgunluk önemli değil: Bu durumda çıldırırım

    Ve şöyle devam etti: "Şu anki durumumuzun ne olduğu ya da yorgun olup olmadığımız umurumda değil. Dünya Kupası yarı finalindeyiz ve bu tek başına bize motivasyon veriyor. Herkes mutlu ve maça çıkmaya hazırız."

    Arjantinli teknik direktör, maçı ülkesiyle İngiltere arasındaki tarihsel ve siyasi anlaşmazlıklarla, özellikle de 1982 Malvinas (Falkland) Savaşı ile ilişkilendirmeyi reddetti.

    Şöyle konuştu: “Gerçek şu ki bu bir futbol maçı. Yıllar önce yaşananlara saygı duyduğum için bu konuları birbirine karıştıramam. Tarihimizde üzücü bir dönemdi ve bunu değiştiremeyiz.”

    Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın başka yerlerinde yaşananlar, savaşları reddetmemize neden oluyor; bu nedenle bu maçı bir futbol karşılaşmasından öte bir şey olarak görmek delilik olur. Elbette o olayları yaşayanları hatırlıyoruz, ancak futbol ile tarihi birbirine karıştırmamalıyız.”

    Arjantin ile İngiltere arasındaki maçın galibi, 19 Temmuz’da oynanacak Dünya Kupası finalinde İspanya milli takımıyla karşılaşacak.

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