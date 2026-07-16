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Scaloni neden Arjantin’in gollerini kutlamıyor?.. Peki hastalığının gerçeği nedir?

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Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
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Sakinlik maskesinin ardında… Koç, “Ağlayan Çocuk” lakabını taşıyor

Arjantin milli takımı 2026 Dünya Kupası’nda her gol attığında, kamera lensleri hızla teknik direktör Lionel Scaloni’ye yöneliyor, ancak bu sahne neredeyse her seferinde tekrarlanıyor; Arjantinli teknik direktör sevinçten zıplamıyor, saha kenarında koşmuyor, sadece sakin bakışlarla yetiniyor ya da oyuncularına hızlı talimatlar veriyor. Bu durum, pek çok kişinin şu soruyu sormasına neden oldu: Kutlama yapmasını engelleyen bir sağlık sorunu mu var?

"Tango"nun turnuvadaki olağanüstü ve heyecan verici serüveni devam ettikçe bu sorular daha da artıyor; Yarı finalin son dakikalarında İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez finale yükselen takım, önümüzdeki Pazar günü oynanacak heyecanla beklenen finalde İspanya ile karşılaşacak ve Katar 2022’de kazandığı şampiyonluk unvanını korumayı hedefliyor.

  • Scaloni hasta mı?

    Cevap basit: Hayır. Arjantin milli takımının teknik direktörünün, gol sevinçlerini göstermesini engelleyen bir hastalığa sahip olduğuna dair hiçbir doğrulanmış rapor veya açıklama bulunmamaktadır; ayrıca, herhangi bir sağlık sorunu yaşadığına dair bir işaret olmaksızın milli takımını normal bir şekilde yönetmeye devam etmektedir.

    Bu söylentinin kaynağı, Scaloni’nin 2022 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra yaptığı açıklamalara dayanıyor. Eski İtalyan futbolcu Christian Vieri ile yaptığı röportajda, turnuva boyunca yaşadığı muazzam baskının bağışıklık sistemini etkilediğini ve bunun da herpes virüsünün yeniden aktif hale gelmesi ve deri döküntüsü şeklinde hafif bir sağlık sorununa yol açtığını açıklamıştı. Ancak kısa bir süre sonra tamamen iyileşmişti.

    Ancak Scaloni, bu olayı hiçbir zaman saha kenarındaki tavırlarıyla ilişkilendirmedi; ayrıca, heyecanlanmaktan veya kutlamalardan kaçınması yönünde herhangi bir tıbbi tavsiye aldığını da belirtmedi.

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  • Gerçek, pek çok kişinin sandığının tam tersidir

    İronik olan ise Scaloni’nin bazılarının sandığı gibi duygusuz bir teknik direktör olmamasıdır. Dünya Kupası çeyrek finalinde Mısır’a karşı yaşanan heyecan verici geri dönüşün ardından – bu maçta Arjantin, gerideyken skoru 3-2’ye çevirerek nefes kesen bir galibiyet elde etmişti – Arjantinli teknik direktör, maç sonrası televizyon röportajında gözyaşlarını tutamadı ve milli takım oyuncularının, soyunma odasında sürekli duygulanması nedeniyle kendisine “La Llorona”, yani “Ağlayan” lakabını taktıklarını açıkladı.

    Scaloni, maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: “Futbol taktik ve stratejidir, ama aynı zamanda kalp ve içgüdüdür; bu yüzden eşsiz duygular doğurur.”

    Bu, onun duygusal bir an yaşadığı ilk sefer değildi; turnuvanın açılış maçında, oyundan çıkarıldıktan sonra Lionel Messi’yi kucakladıktan sonra gözyaşlarına boğulmuştu. Bu sahne, milli takım kaptanıyla arasındaki insani bağın derinliğini yansıtıyordu.

  • Neden maçlar sırasında kutlama yapılmıyor?

    Şu ana kadar Scaloni, golleri kutlamamasına dair doğrudan bir açıklama yapmadı, ancak kariyerini incelediğimizde bunun yeni bir durum olmadığı ortaya çıkıyor.

    2022 Katar Dünya Kupası’nda da saha kenarına koşan ya da abartılı kutlamalar yapan teknik direktörlerden biri değildi; aksine, sakinliğini korumaya alışkındı.

    Bu nedenle, Scaloni'nin sakinliğinin bir hastalık veya sağlık sorunuyla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamakta; aynı şekilde, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra yaşadığı deneyimin onu duygusal tepkilerden kaçınmaya ittiğini doğrulayan bir şey de yoktur.

    Açıklamalarına ve geçmiş olaylara dayanarak bakıldığında, Scaloni duygusuz bir teknik direktör değil; sadece duygularını ifade etme şekli diğerlerinden farklı. Maçlardan sonra sözlerinden önce gözyaşları akabilirken, “90 dakika” boyunca sakin görünür.

    Acaba bu anlarda tepki vermekten hoşlanmadığı için mi? Yoksa maç sırasında duygularını nasıl ifade edeceğini bilmediği için mi? Bu sorunun cevabını sadece Scaloni'nin kendisi biliyor, ancak kutlamalar yapmaması durumunun, duygularını göstermesini engelleyen bir hastalık ya da sağlık sorunuyla ilgisi olmadığı neredeyse kesin.

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