Scaloni neden Arjantin’in gollerini kutlamıyor?.. Peki hastalığının gerçeği nedir?

Arjantin milli takımı 2026 Dünya Kupası’nda her gol attığında, kamera lensleri hızla teknik direktör Lionel Scaloni’ye yöneliyor, ancak bu sahne neredeyse her seferinde tekrarlanıyor; Arjantinli teknik direktör sevinçten zıplamıyor, saha kenarında koşmuyor, sadece sakin bakışlarla yetiniyor ya da oyuncularına hızlı talimatlar veriyor. Bu durum, pek çok kişinin şu soruyu sormasına neden oldu: Kutlama yapmasını engelleyen bir sağlık sorunu mu var?

"Tango"nun turnuvadaki olağanüstü ve heyecan verici serüveni devam ettikçe bu sorular daha da artıyor; Yarı finalin son dakikalarında İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez finale yükselen takım, önümüzdeki Pazar günü oynanacak heyecanla beklenen finalde İspanya ile karşılaşacak ve Katar 2022’de kazandığı şampiyonluk unvanını korumayı hedefliyor.