Scaloni: Kap Verde ve Mısır karşısında harika bir performans sergiledik… İngiltere maçı hakkındaki görüşüm ise şöyle

Scaloni, karşılaşmanın ayrıntılarına değinerek şöyle konuştu: “Bizi büyük bir zor duruma sokan bir rakiple karşılaştık; fiziksel açıdan aşırı bir güçle maça başladı, ancak biz bunu aşmayı başardık. Bu maç, gelecekte neyle karşılaşabileceğimizi anlamamız açısından bize çok fayda sağlıyor; tabii ki tüm milli takımlar bu seviyede değil. Gerçek şu ki zorlandık, ancak Dünya Kupası yarı finaline ulaşmak için zorlanmamak çok zordur ve bu durum memnuniyet vericidir.”

Ardından şunları ekledi: “Burada geçirdiğimiz bir buçuk ayın ardından durum kötü görünüyordu, ama bugün yarı finalde olduğumuzu söyleyebiliriz. Başka kararlar almayı ve birçok oyuncuyu değiştirmeyi düşünüyordum. Birlikte olmamız bir yana, bu durum futbolun, ‘iki artı iki eşittir dört’ gibi kesin bir bilim olmadığını gösteriyor.”

Arjantin teknik direktörü, İngiltere ile oynanacak maç hakkında ise şöyle konuştu: “Bu, büyük bir milli takım ve çok takdir ettiğim harika bir teknik direktörle oynanacak bir futbol maçı; ancak yine de sadece bir futbol maçı, daha fazlası değil.”

Scaloni, duran toplar konusunda yapılan çalışmalara da değinerek şunları söyledi: "Alexis'i övmek gerekir çünkü duran toplar üzerinde uzun süre çalışıyor ve bunu kabul etmek adil olur, çünkü bu konuda iyi gidiyoruz. Uzun boylu olmak gerekli değil, boyu onun güçlü yanı değil ama bu durumu çok iyi idare ediyor ve bu açıdan iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."

Ve şöyle devam etti: “Bugün zorlandık çünkü rakip iyi oynuyor ve sizi iyi inceliyor; bu aşamada fiziksel yön büyük önem taşıyor. Sahada yaşanan bire bir mücadeleler onların lehine sonuçlandı ve tüm bunlar işleri daha da karmaşık hale getirdi. Açıkçası istediğimiz gibi değildik, ancak milli takımın performansı fena değildi ve birçok fırsat yarattık. Maçın böyle geçeceğini biliyorduk ve kendi oyun tarzımızı dayatmaya çalıştık, ancak bu mümkün olmadı. Rakip takımı tebrik etmek gerekir, muazzam bir iş çıkardılar ve bu, çalışmaya devam etmemiz gerektiğini daha da vurguluyor."