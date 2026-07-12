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Scaloni: Kap Verde ve Mısır karşısında harika bir performans sergiledik… İngiltere maçı hakkındaki görüşüm ise şöyle

L. Scaloni
L. Martinez
Arjantin
İsviçre
Mısır
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
Arjantin
İsviçre
Mısır
Cabo Verde

Tango yolculuğu devam ediyor

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, İsviçre Milli Takımı’na karşı zorlu bir galibiyetin ardından ülkesinin 2026 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti ve yarı finale yükselmeden önce durumun oldukça karmaşık olduğunu kabul etti.

İspanyol “Marca” gazetesine göre, dünya şampiyonu takımın teknik direktörü maç sonrası düzenlediği basın toplantısında tur atlamanın ayrıntılarını değerlendirdi. Skaloni, İsviçre milli takımının Arjantin’i oldukça zorladığını ancak “Albirroja”nın uzatmalarda maçı kendi lehine sonuçlandırmayı başardığını vurguladı.

  • Aşırı gücün çıkmazı

    Scaloni, karşılaşmanın ayrıntılarına değinerek şöyle konuştu: “Bizi büyük bir zor duruma sokan bir rakiple karşılaştık; fiziksel açıdan aşırı bir güçle maça başladı, ancak biz bunu aşmayı başardık. Bu maç, gelecekte neyle karşılaşabileceğimizi anlamamız açısından bize çok fayda sağlıyor; tabii ki tüm milli takımlar bu seviyede değil. Gerçek şu ki zorlandık, ancak Dünya Kupası yarı finaline ulaşmak için zorlanmamak çok zordur ve bu durum memnuniyet vericidir.”

    Ardından şunları ekledi: “Burada geçirdiğimiz bir buçuk ayın ardından durum kötü görünüyordu, ama bugün yarı finalde olduğumuzu söyleyebiliriz. Başka kararlar almayı ve birçok oyuncuyu değiştirmeyi düşünüyordum. Birlikte olmamız bir yana, bu durum futbolun, ‘iki artı iki eşittir dört’ gibi kesin bir bilim olmadığını gösteriyor.”

    Arjantin teknik direktörü, İngiltere ile oynanacak maç hakkında ise şöyle konuştu: “Bu, büyük bir milli takım ve çok takdir ettiğim harika bir teknik direktörle oynanacak bir futbol maçı; ancak yine de sadece bir futbol maçı, daha fazlası değil.”

    Scaloni, duran toplar konusunda yapılan çalışmalara da değinerek şunları söyledi: "Alexis'i övmek gerekir çünkü duran toplar üzerinde uzun süre çalışıyor ve bunu kabul etmek adil olur, çünkü bu konuda iyi gidiyoruz. Uzun boylu olmak gerekli değil, boyu onun güçlü yanı değil ama bu durumu çok iyi idare ediyor ve bu açıdan iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."

    Ve şöyle devam etti: “Bugün zorlandık çünkü rakip iyi oynuyor ve sizi iyi inceliyor; bu aşamada fiziksel yön büyük önem taşıyor. Sahada yaşanan bire bir mücadeleler onların lehine sonuçlandı ve tüm bunlar işleri daha da karmaşık hale getirdi. Açıkçası istediğimiz gibi değildik, ancak milli takımın performansı fena değildi ve birçok fırsat yarattık. Maçın böyle geçeceğini biliyorduk ve kendi oyun tarzımızı dayatmaya çalıştık, ancak bu mümkün olmadı. Rakip takımı tebrik etmek gerekir, muazzam bir iş çıkardılar ve bu, çalışmaya devam etmemiz gerektiğini daha da vurguluyor."

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  • Arjantin kura çekimi

    Takımın hırsı ve karakter gücü hakkında Arjantinli teknik direktör şöyle konuştu: “Elimizdeki kadroyu ve teknik ekibi tanıyorum; herhangi bir olumsuz durumun bizi değiştirmeyeceğini biliyorum. Zorluklara göğüs germemiz gerektiğini de farkındaydık. Oyuncular bunu tam olarak anladılar ve bu da bana güven veriyor. Katar’da acemiydik, ama artık bu tür durumlar bizi zorlamıyor. Bugün sakinliğimizi koruduk; pes etmeyeceğimizi ve yedek kulübesinde maçın gidişatını değiştirebilecek oyuncularımız olduğunu biliyorduk.”

    Ve şöyle devam etti: “Lautaro’nun şu anda içinde bulunduğu durumda olmanın kolay olmadığını biliyorum ve oynadığı iki maç da çok önemliydi. İtalya Ligi’nin en golcü forvetini kadroya almama kararı vermek benim için kolay değil; ben de bunu kolay görmüyorum ve onlar da bunu anlıyor. Elbette mutlu olmayacaklar ama mücadele ediyorlar ve takımı ileriye taşıyorlar. Onları sahaya sürmediğimde bana hiçbir şey söylemiyorlar, aksine tüm güçleriyle antrenman yapıyorlar ve oyuna girdiklerinde iyi durumda olduklarını kanıtlıyorlar; bu benim için en önemli şey.”

    Scaloni, Arjantin’in turnuvadaki yolunu kolay olarak nitelendirenlere şu şekilde yanıt verdi: “Amacım, yapamadıklarımızı iyileştirmeye çalışmak. Maçı analiz etmeliyiz, ondan sonra nedenlerini göreceğim. İlk neden rakibe dayanıyor; kuralamada kolay tarafta olduğumuz varsayılıyordu, ancak İsviçre işleri bizim için zorlaştırdı.”

  • Bir dönüm noktası

    Bu karşılaşmanın milli takımın Dünya Kupası’ndaki en kötü maçı olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Maçı analiz etmeliyim ve rakibimize hakkını vermeliyiz. Genç oyuncuların sahaya çıkması gerekiyorsa çıkacaklar; bu yaşla ilgili bir mesele değil ve genç oldukları için oynamadıkları doğru değil. Otamendi tüm maçlarda forma giydi çünkü ona ihtiyacımız olduğunu düşündük."

    Maçtan çıkardığı olumlu yönler hakkında ise Scaloni şunları söyledi: “Hırsımız sayesinde kazandık, çünkü penaltılara gitmek istemedik; zira onlar 10 kişiyle oynarken işler karmaşık hale gelebilirdi. Maçı 90 dakika içinde bitirmeyi düşünüyorduk, ancak işler öyle yürümedi. Ayrıca top hakimiyetini sağlayamadığımızı da düşünüyorum; denedik ama onlar büyük bir baskı uyguladılar ve biz buna ayak uyduramadık.”

    Scaloni sözlerini şöyle tamamladı: “Bu maça kadar takımın durumu iyi görünüyordu. Milli takımın grup aşamasını mükemmel geçirdiğini düşünüyorum; Yeşil Burun Adaları ve Mısır karşısında iyi maçlar oynadık. Bugünkü maçı ise analiz etmem gerekiyor. Yarı finalde olduğumuzu ve bunun memnuniyet verici bir durum olduğunu düşünelim. Burası futbol dünyasında bir ayrıcalık ve biz bunu doğal bir şey olarak görüyoruz, ancak işler o kadar da kolay değil. Şimdi sonuna kadar, elimizdeki tüm güçle ilerleyeceğiz ve her şeyimizi ortaya koyacağız. Bunu yapmaya çalışacağız ve kimsenin kafasına şüphe girmesine izin vermeyeceğiz. Şans yanımızda olabilir, hadi bunu değerlendirelim.”

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