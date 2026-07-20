Öncelikle 2022 şampiyonlarına bir saygı duruşu olması amaçlanan, ancak Yamal, Rodri ve Cubarsì’nin yer aldığı İspanya karşısında yaşanan hüzünlü sonla biten bir Dünya Kupası’nda heyecan verici bir yolculuğun ardından acı bir final. Arjantin, Luis de la Fuente’nin muhteşem takımıyla temsil edilen yükselen yeni nesile tahtını devrediyor ve muhtemelen bir daha tekrarlanmayacak bir oyuncu nesline veda ediyor. Dünyanın en büyük futbolcusu Leo Messi’nin liderliğinde ve teknik direktör Lionel Scaloni’nin yönetiminde sahaya çıkan bu takım, dört yıl önce Katar’daki zaferin yanı sıra, beş ardışık finale çıkma başarısını ve iki Copa América şampiyonluğunu da kazanan bir arkadaş grubunu olağanüstü bir şekilde zafere ulaştırmayı başardı.
Çeviri:
Scaloni, gözyaşları içinde Arjantin'den veda etti: "Federasyonla görüşeceğim, böyle bir kadroyu yeniden oluşturmak zor." Resmi veda Aralık ayında gerçekleşebilir
HIZLI AĞLAMA
MetLife Stadyumu’nda oynanan final maçı, maç öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm gerginlik ve heyecanla birlikte, Albiceleste’nin teknik direktörünün maç sonrası basın toplantısında önceden duyurduğu vedaya da dönüştü. Duygularına kapılan ve orada bulunan tüm gazetecilerin içten alkışları karşısında Scaloni, gözyaşlarına boğuldu ve bu yüzden basın toplantısını tamamlayamadı. “Ağlıyorum çünkü bu gerçekten bir savaşçılar grubu. Maçtan sonra vedalaşırken İspanyollar bile bunu kabul etti. Hayatım boyunca tam da bunu yapmayı hayal ediyordum. Şimdi devam etmek için pek çok şeye ihtiyaç var, özellikle de sıfırdan başlamak, böyle bir grubu yeniden oluşturmak. Bu pek mümkün olmayacak ve bu benim ruhumu acıtıyor,” diyerek özür diledi, ayağa kalktı ve basın odasından ayrıldı.
EŞSİZ BİR TEKNİK DİREKTÖR
Oyuncularının sahada yaşattığı her maçı ve her duyguyu son derece yoğun bir şekilde yaşadıktan sonra gözle görülür şekilde yorgun düşmüştü. Hatta İngiltere’ye karşı yarı finalde yaşanan muhteşem geri dönüşte atılan golleri bile kutlamamıştı; daha doğrusu, içinden kopan duygu fırtınasını o ikonik poker yüzüyle gizlemişti. 2022’de Lusail’de de, Montiel’in Arjantin’e tarihindeki üçüncü Dünya Kupası zaferini kazandıran son penaltıyı gole çevirmesinin önemini kavraması epey zaman almıştı. Ancak, kendisi kadar inanamayan Paredes’in bakışlarıyla karşılaştığında, bu kez farklı bir tonda bir kez daha gözyaşlarına boğulmuştu.
ÖNCE BİLDİRİLEN VEDA
Basın toplantısında, İspanya maçındaki performansın analizinden çok, Arjantin’i yakın gelecekte bekleyen yeniden yapılanma süreci üzerine düşüncelere yer verildi. Muhtemelen artık Scaloni’nin yönetiminde olmayacak: “Başkanla konuşacağım, ne yapmak istediğim konusunda bir fikrim var, sözleşmeme sadık kalacağım ve sonra göreceğiz. Gerçek şu ki, düşünmeye ihtiyacım var, çünkü tüm bu yıllar boyunca kat ettiğimiz yol kadar büyük bir şey yapabilecek miyim, bilmiyorum. Bana böyle bir fırsat verdiği, herkesin hayalini kurduğu bu görevi üstlenmemi sağladığı için başkana minnettarım. Son ana kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Biraz zaman ayırıp düşünmem doğru olur.” Söylentilere göre Scaloni, Aralık 2026’da sona erecek sözleşmesinin bitimine kadar görevde kalacak ve ardından bayrağı halefine devredecek.
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