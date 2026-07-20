Scaloni, gözyaşları içinde Arjantin'den veda etti: "Federasyonla görüşeceğim, böyle bir kadroyu yeniden oluşturmak zor." Resmi veda Aralık ayında gerçekleşebilir

MetLife Stadyumu’nda oynanan final maçı, maç öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm gerginlik ve heyecanla birlikte, Albiceleste’nin teknik direktörünün maç sonrası basın toplantısında önceden duyurduğu vedaya da dönüştü. Duygularına kapılan ve orada bulunan tüm gazetecilerin içten alkışları karşısında Scaloni, gözyaşlarına boğuldu ve bu yüzden basın toplantısını tamamlayamadı. “Ağlıyorum çünkü bu gerçekten bir savaşçılar grubu. Maçtan sonra vedalaşırken İspanyollar bile bunu kabul etti. Hayatım boyunca tam da bunu yapmayı hayal ediyordum. Şimdi devam etmek için pek çok şeye ihtiyaç var, özellikle de sıfırdan başlamak, böyle bir grubu yeniden oluşturmak. Bu pek mümkün olmayacak ve bu benim ruhumu acıtıyor,” diyerek özür diledi, ayağa kalktı ve basın odasından ayrıldı.











