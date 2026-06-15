Scaloni: Cezayir, Fas'a benziyor... Onlarla karşılaşmaktan endişe duyuyoruz

Alternatif taktik çözümler hakkında Scaloni şunları söyledi: "Bunlar maçın başından itibaren ortaya çıkabilecek ya da rakip tarafından dayatılabilecek durumlardır. Mesele, belirli bir oyuncunun eksik olup olmadığına bağlı değil. Birkaç seçeneği denedik ve henüz bir sonuca varmadık, ancak üç stoper ya da beş defans oyuncusuyla oynasak da takımın özü aynı kalacaktır."
Ve ekledi: "Futbol bizim için hala çok önemli bir spor, ancak bu milli takımın bu noktaya gelmesinin sebebi, o meşhur kelimeyi (baskı) parçalara ayırmış olmamızdır. Bence bu, onların sahaya çıkıp sakin bir şekilde oynayabilmelerini sağlayan temel unsurlardan biriydi."
Scaloni sözlerine şöyle devam etti: "Burada aynı gerginlik ve aynı içsel duyguyla bulunuyoruz. Önemli olan, maçtan sonra ne olursa olsun, takımın elinden gelen her şeyi yaptığını bildiğimiz için huzurlu hissetmemizdir. Dünya Kupası ne olursa olsun, bunun sadece bir spor olduğunu düşünüyoruz. Bu turnuvadan çok daha önemli şeyler var."
Lionel Messi ve Julian Alvarez hakkında ise Scaloni şunları söyledi: "Dünyadaki herkesin Leo'nun oynamasını istediğini düşünüyoruz, çünkü o herkeste, sadece Arjantinlilerde değil, bu duyguyu uyandırıyor. Farklı koşullarda bulundu ama her zaman oradaydı. Bizim için o temel bir unsur ve iyi durumda görünüyor. Alvarez ayak bileğinde bir sorun yaşadı, ona baktık ve bence iyi durumda. Yarınki maç için hazır ve ek bir seçenek olarak değerlendiriliyor."
Ve şöyle devam etti: "Takımın seviyesi nedeniyle, sakat bir oyuncunun olup olmadığına bakılmaksızın, ilk on birde yer vermekte her zaman zorlandım, ancak bu durum şu an için geçerli değil, çünkü prensipte herkes hazır. Bu konuda hiç sorun yaşamadım. Sorun, büyük oyuncular olarak kabul edilen bazı oyuncuları kadro dışı bırakmaktı. On bir kişiyle oynuyoruz ve birinin kadro dışında kalması durumunda bile dengeyi arıyoruz."