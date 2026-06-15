Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Scaloni: Cezayir, Fas'a benziyor... Onlarla karşılaşmaktan endişe duyuyoruz

L. Scaloni
L. Messi
Arjantin
Belçika
Cezayir
Fas
Dünya Kupası
Brezilya
Arjantin
Cezayir
Fas
Brezilya

Arjantinli uyardı

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, takımının dünya şampiyonu olmasının, mevcut turnuvada rekabet etmeye ve mücadele etmeye devam etmesine engel olmayacağını vurguladı.

Bu açıklamalar, Scaloni'nin yarın Pazartesi günü Kansas'ta Cezayir ile oynanacak Arjantin'in açılış maçı öncesinde düzenlediği ilk resmi basın toplantısında geldi.

  • Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Scaloni Arjantinlileri sakinleştiriyor

    Scaloni, Arjantinli taraftarlara güven verici bir mesaj göndererek şöyle dedi: "Arjantin halkı sakin olsun. Bu sadece bir futbol maçı ve biz son Dünya Kupası'ndaki tecrübemize sahibiz. İlk maç, önemli olsa da belirleyici değildir. Biz iyiyiz, sakiniz ve harika oyunculara sahip iyi bir takımla karşılaşacağız. Ama biz iyiyiz, kendimize güveniyoruz ve iyi bir formdayız."

    Teknik direktör olarak şu anki durumu hakkında Scaloni şunları söyledi: "Göreve geldiğim ilk günkü gibiyim, galibiyetten sonra şüpheyle karşılanmış olmam hiçbir şeyi değiştirmedi. Denge en doğru kelime. İşleri mümkün olan en iyi şekilde yaptığımızı ve ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızı biliyoruz. Bu da, sonuç ne olursa olsun sizi sakinleştiriyor. Maçlar size biraz güven veriyor, ancak bağlılık konusunda durum aynı; biz kimseden daha iyi değiliz, kimseden de daha kötü değiliz."

    As kadroya gelince Scaloni şunları söyledi: "Sanırım Bielsa dün bunu söyledi, bir şekilde kadroyu öğreneceksiniz. Henüz oyuncularla konuşmadım, bu akşam onlara söyleyeceğim. Emiliano hazır ve her şey dün olduğu gibi devam ederse, bence oynayacak."

    Teknik direktör, Dünya Kupası'na olan büyük heyecanını ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu beni çok heyecanlandırıyor çünkü birlikte güçlü anlar yaşadık. Estudiantiste çok güzel bir dönem geçirdim ve sen, Martin Palermo, oradaydın ve bana kapıları açtın. Bunun ne kadar zor ve güzel olduğunu biliyorsun. Yeni bir Dünya Kupası'na başlamak için büyük bir tutku duyuyorum."

    • Reklam
  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Tango, baskı sorununu nasıl aştı?

    Alternatif taktik çözümler hakkında Scaloni şunları söyledi: "Bunlar maçın başından itibaren ortaya çıkabilecek ya da rakip tarafından dayatılabilecek durumlardır. Mesele, belirli bir oyuncunun eksik olup olmadığına bağlı değil. Birkaç seçeneği denedik ve henüz bir sonuca varmadık, ancak üç stoper ya da beş defans oyuncusuyla oynasak da takımın özü aynı kalacaktır."

    Ve ekledi: "Futbol bizim için hala çok önemli bir spor, ancak bu milli takımın bu noktaya gelmesinin sebebi, o meşhur kelimeyi (baskı) parçalara ayırmış olmamızdır. Bence bu, onların sahaya çıkıp sakin bir şekilde oynayabilmelerini sağlayan temel unsurlardan biriydi."

    Scaloni sözlerine şöyle devam etti: "Burada aynı gerginlik ve aynı içsel duyguyla bulunuyoruz. Önemli olan, maçtan sonra ne olursa olsun, takımın elinden gelen her şeyi yaptığını bildiğimiz için huzurlu hissetmemizdir. Dünya Kupası ne olursa olsun, bunun sadece bir spor olduğunu düşünüyoruz. Bu turnuvadan çok daha önemli şeyler var."

    Lionel Messi ve Julian Alvarez hakkında ise Scaloni şunları söyledi: "Dünyadaki herkesin Leo'nun oynamasını istediğini düşünüyoruz, çünkü o herkeste, sadece Arjantinlilerde değil, bu duyguyu uyandırıyor. Farklı koşullarda bulundu ama her zaman oradaydı. Bizim için o temel bir unsur ve iyi durumda görünüyor. Alvarez ayak bileğinde bir sorun yaşadı, ona baktık ve bence iyi durumda. Yarınki maç için hazır ve ek bir seçenek olarak değerlendiriliyor."

    Ve şöyle devam etti: "Takımın seviyesi nedeniyle, sakat bir oyuncunun olup olmadığına bakılmaksızın, ilk on birde yer vermekte her zaman zorlandım, ancak bu durum şu an için geçerli değil, çünkü prensipte herkes hazır. Bu konuda hiç sorun yaşamadım. Sorun, büyük oyuncular olarak kabul edilen bazı oyuncuları kadro dışı bırakmaktı. On bir kişiyle oynuyoruz ve birinin kadro dışında kalması durumunda bile dengeyi arıyoruz."

  • FBL-FRIENDLY-HON-ARGAFP

    Brezilya ve Fas senaryosuna karşı uyarı

    Scaloni, Afrika milli takımlarını değerlendirirken şunları söyledi: "Cezayir, Fas'a benzer bir rakip; harika oyuncuları var ve takımını çok iyi oynatan büyük bir teknik direktörleri var. Brezilya ile Fas arasındaki maçı izlemek, bize rehavete kapılmamamız gerektiği konusunda önemli bir ders veriyor. Milli takımlar açısından, Dünya Kupası'nda yer almayı hak ettiler. Cezayir, iyi bir takım olduğu için bizi endişelendiriyor."

    Kansas'ta konaklamaya ilişkin olarak Scaloni şunları söyledi: "Antrenmanlarda daha yüksek sıcaklıklar bekliyorduk. Şu anda hava güzel, şehir bizi harika karşıladı ve antrenman merkezi muhteşem. Bize sundukları her şey için Kansas halkına teşekkür ederiz."

    Scaloni, rakibin güçlü yanlarını analiz ederek şunları söyledi: "Cezayir iyi bir takım, hücumda hızlı oyuncuları var, teknik becerileri yüksek ve fiziksel olarak çok güçlüler. Üç ve dört kişilik savunma hattıyla oynadılar. Her halükarda, saygı duyulması gereken iyi bir takım."