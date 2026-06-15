Scaloni: Cezayir, Fas'a benziyor... Onlarla karşılaşmaktan endişe duyuyoruz

Scaloni, Arjantinli taraftarlara güven verici bir mesaj göndererek şöyle dedi: "Arjantin halkı sakin olsun. Bu sadece bir futbol maçı ve biz son Dünya Kupası'ndaki tecrübemize sahibiz. İlk maç, önemli olsa da belirleyici değildir. Biz iyiyiz, sakiniz ve harika oyunculara sahip iyi bir takımla karşılaşacağız. Ama biz iyiyiz, kendimize güveniyoruz ve iyi bir formdayız."

Teknik direktör olarak şu anki durumu hakkında Scaloni şunları söyledi: "Göreve geldiğim ilk günkü gibiyim, galibiyetten sonra şüpheyle karşılanmış olmam hiçbir şeyi değiştirmedi. Denge en doğru kelime. İşleri mümkün olan en iyi şekilde yaptığımızı ve ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızı biliyoruz. Bu da, sonuç ne olursa olsun sizi sakinleştiriyor. Maçlar size biraz güven veriyor, ancak bağlılık konusunda durum aynı; biz kimseden daha iyi değiliz, kimseden de daha kötü değiliz."

As kadroya gelince Scaloni şunları söyledi: "Sanırım Bielsa dün bunu söyledi, bir şekilde kadroyu öğreneceksiniz. Henüz oyuncularla konuşmadım, bu akşam onlara söyleyeceğim. Emiliano hazır ve her şey dün olduğu gibi devam ederse, bence oynayacak."

Teknik direktör, Dünya Kupası'na olan büyük heyecanını ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu beni çok heyecanlandırıyor çünkü birlikte güçlü anlar yaşadık. Estudiantiste çok güzel bir dönem geçirdim ve sen, Martin Palermo, oradaydın ve bana kapıları açtın. Bunun ne kadar zor ve güzel olduğunu biliyorsun. Yeni bir Dünya Kupası'na başlamak için büyük bir tutku duyuyorum."