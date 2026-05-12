SC Freiburg'da geçirdiği on iki yılın ardından yeni görevi: Christian Streich'in muhteşem geri dönüşü

Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçı oynanacağı gün, Streich Berlin’deki Dünya Kupası stüdyosunda yer alacak ve sunucular Katrin Müller-Hohenstein ile Jochen Breyer’in yanında yorumlarını paylaşacak.

ZDF'nin açıklamasında Streich, "Bu yepyeni rolü ve bu göreve yoğun bir şekilde hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Hedefi, "her bir takımın oyun fikirlerini izleyiciler için anlaşılır ve takip edilebilir bir şekilde açıklamak" olduğunu belirtti. ZDF spor direktörü Yorck Polus, Streich'i "net sözleriyle tanınan özel bir teknik direktör" olarak nitelendirdi.

ZDF, turnuva boyunca ARD gibi toplam 30 maçı yayınlayacak. ZDF'nin uzman kadrosunda, 2014 Dünya Şampiyonu Per Mertesacker ve Christoph Kramer'den oluşan uyumlu ikili ile antrenör Friederike Kromp ve hakem uzmanı Thorsten Kinhöfer de yer alıyor.

Streich, 20 Haziran'da Almanya milli takımının Fildişi Sahili (Cote d'Ivoire) ile oynayacağı ikinci grup maçını da yorumlayacak. Uzun yıllar antrenörlük yapan Streich, 2012 ile 2024 yılları arasında SC Freiburg'un profesyonel takımını çalıştırmış ve bu süre zarfında şehir sınırlarının çok ötesinde sayısız futbolseverin sevgisini kazanmıştı.