Çeviri:
Saygı mı, yoksa kupalar mı? Kepa Arrizabalaga ve Arsenal, sözlerin nasıl ‘gerçek sorunlar’ yarattığını gözler önüne seriyor
Raya olsaydı sonuç farklı olur muydu?
Elbette, İngiliz futbolunun beşiği sayılan bu stadyumda Arsenal’in City’ye 2-0 mağlup olduğu maçın sonucunun, Altın Eldiven ödüllü David Raya’nın kaleyi koruduğu takdirde farklı olacağına dair bir garanti yok.
Ancak Raya, Emirates Stadyumu'nda birkaç sezondur en güvenilir son savunma hattı olmuştur ve bu sezon Premier Lig'de 15 kez kalesini gole kapatmıştır. Çoğu zaman, rakipleri uzak tutmak söz konusu olduğunda Arteta'nın ilk tercihi o olurdu.
Modern futbolda rotasyon hayati önem taşır
Bununla birlikte, yoğun maç takvimlerinin de hesaba katıldığı modern futbolun gereklilikleri, zaman zaman dinlenme ve kadro rotasyonunun şart olduğunu ortaya koyuyor. Birçok teknik direktör, ulusal kupa maçlarını kadrolarını yeniden düzenlemek ve kadro dışı kalan oyunculara süre vermek için bir fırsat olarak değerlendiriyor.
Kepa, 2025-26 sezonunda Arsenal'in Carabao Kupası'ndaki altı maçın hepsinde forma giydi, ancak ne yazık ki en büyük sahnede bariz bir hata yaptı. Eski Premier Lig kalecisi Brad Friedel, Arteta'nın City karşısında 2 numaralı kalecisini sahaya sürmekten başka seçeneği olmamasının nedenini anlayabiliyor.
Yöneticiler kupa finallerinde her zaman en iyi kadrolarını sahaya sürmeli mi?
Patronların en önemli maçlarda her zaman en iyi kadrolarını sahaya sürmeleri gerekip gerekmediği sorusuna yanıt veren Friedel, HFM x Arsenal işbirliği kapsamında GOAL’a şunları söyledi: “Bence finale kaldığınızda en iyi kadronuzla oynarsınız, ancak bu zor bir durum çünkü çoğu zaman oyuncularla sözleşme imzalarken, özellikle de milli takım oyuncuları ve gerçekten üst düzey oyuncularla sözleşme imzalarken, onlara şunu söylersiniz – bu durumun böyle olup olmadığını bilmiyorum – ‘Peki, Lig Kupası baştan sona sizin’, ki bu iyi bir şey.
“Ve eğer bunu söylediyseniz, onları sonuna kadar oynatmak zorundasınız çünkü aksi takdirde, takımınız içindeki yönetimin bütünlüğü konusunda ciddi sorunlar yaşarsınız. Eğer bunu hiç söylemediyseniz veya söz vermediyseniz, o zaman elinizden gelenin en iyisini yapabilirsiniz.
“Ne söylendiğini bilmiyorum, bu yüzden o durumu hiç eleştiremem çünkü şöyle de olmuş olabilir: ‘Bu, sezonun başından itibaren sizin turnuvanız’. Hatta bunu kadrodaki diğer oyunculara da söylemiş olabilir. Ve eğer tüm bu süre boyunca böyle söyledi ve buna sadık kaldıysa, o zaman bence bu gerçekten iyi bir yönetimdir.
“Kupayı kazanamadıklarını biliyorum, maçta bir hata yapıldığını biliyorum, ama o anda bundan geri adım atamazsınız diyorum. Ama bunu söylemediyseniz, o zaman en iyi performansınızı sergilersiniz. Raya da olağanüstüydü. Tüm sezon boyunca sadece 22 gol yediler.
“Ama her iki noktayı da anlıyorum çünkü anlamak zorundasınız - Premier League'i kazanmak bir maraton, sprint değil - ve tüm oyuncularınızı yönetebilmelisiniz. Herkesin sizi sevmesini bekleyemezsiniz, ki bu imkansızdır, ama en azından herkesin size saygı duymasını sağlayabilirsiniz. Ve o zaman işleri halledebilirsiniz.”
Kepa, Arsenal'in FA Kupası yolunda önemli bir rol oynayacak
Kepa’nın 2025-26 sezonunda Arsenal’e yaptığı katkı henüz sona ermiş olmayabilir. Lig Kupası’ndaki başarılı performansında önemli bir rol oynayan Kepa, FA Kupası maçlarında da ilk 11’de yer alarak Gunners’ın bu turnuvada çeyrek finale yükselmesine katkıda bulundu.
Arteta'nın takımı, Cumartesi günü Championship ekibi Southampton ile karşılaşacak ve Wembley'de bir gün daha geçirme şansı yakalayacak. Kepa, Sporting ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı ve heyecan verici Premier Lig şampiyonluk yarışında kalan yedi maç öncesinde, Saints karşısında muhtemelen yine dinlendirilecek.