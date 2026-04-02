Saygı mı, yoksa kupalar mı? Kepa Arrizabalaga ve Arsenal, sözlerin nasıl ‘gerçek sorunlar’ yarattığını gözler önüne seriyor

Patronların en önemli maçlarda her zaman en iyi kadrolarını sahaya sürmeleri gerekip gerekmediği sorusuna yanıt veren Friedel, HFM x Arsenal işbirliği kapsamında GOAL’a şunları söyledi: “Bence finale kaldığınızda en iyi kadronuzla oynarsınız, ancak bu zor bir durum çünkü çoğu zaman oyuncularla sözleşme imzalarken, özellikle de milli takım oyuncuları ve gerçekten üst düzey oyuncularla sözleşme imzalarken, onlara şunu söylersiniz – bu durumun böyle olup olmadığını bilmiyorum – ‘Peki, Lig Kupası baştan sona sizin’, ki bu iyi bir şey.

“Ve eğer bunu söylediyseniz, onları sonuna kadar oynatmak zorundasınız çünkü aksi takdirde, takımınız içindeki yönetimin bütünlüğü konusunda ciddi sorunlar yaşarsınız. Eğer bunu hiç söylemediyseniz veya söz vermediyseniz, o zaman elinizden gelenin en iyisini yapabilirsiniz.

“Ne söylendiğini bilmiyorum, bu yüzden o durumu hiç eleştiremem çünkü şöyle de olmuş olabilir: ‘Bu, sezonun başından itibaren sizin turnuvanız’. Hatta bunu kadrodaki diğer oyunculara da söylemiş olabilir. Ve eğer tüm bu süre boyunca böyle söyledi ve buna sadık kaldıysa, o zaman bence bu gerçekten iyi bir yönetimdir.

“Kupayı kazanamadıklarını biliyorum, maçta bir hata yapıldığını biliyorum, ama o anda bundan geri adım atamazsınız diyorum. Ama bunu söylemediyseniz, o zaman en iyi performansınızı sergilersiniz. Raya da olağanüstüydü. Tüm sezon boyunca sadece 22 gol yediler.

“Ama her iki noktayı da anlıyorum çünkü anlamak zorundasınız - Premier League'i kazanmak bir maraton, sprint değil - ve tüm oyuncularınızı yönetebilmelisiniz. Herkesin sizi sevmesini bekleyemezsiniz, ki bu imkansızdır, ama en azından herkesin size saygı duymasını sağlayabilirsiniz. Ve o zaman işleri halledebilirsiniz.”