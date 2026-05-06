"Savunması zor bir şey getirin": Bastian Schweinsteiger, 2026 Dünya Kupası için seçtiği Alman rüya kadrosuyla sürpriz yaptı

Bunun dışında Schweinsteiger, dörtlü savunmada pek fazla deneme yapmıyor. Borussia Dortmund’dan Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger’e (Real Madrid) tercih edilerek Jonathan Tah (FC Bayern Münih) ile birlikte stoper ikilisini oluşturuyor. Sağ ve sol kanatlarda ise beklendiği gibi Joshua Kimmich (FC Bayern Münih) ve David Raum (RB Leipzig) ilk on birde yer alıyor.

Defansif orta sahanın kadrosu ise biraz daha tartışmalı. Schweinsteiger, muhtemelen ilk 11'de yer alacak olan Aleksandar Pavlovic'in (FC Bayern Münih) yanına Felix Nmecha'yı (BVB) değil, Pavlovic'in FCB'deki takım arkadaşı Leon Goretzka'yı (FC Bayern Münih) koyuyor.

Bir sıra daha ileride Florian Wirtz (FC Liverpool) ve Jamal Musiala (FC Bayern Münih) ilk on birde yerlerini garantilemiş durumda, ancak Schweinsteiger sol kanatta yaptığı seçimle sürpriz yapıyor. 41 yaşındaki teknik adam, bu pozisyonda son zamanlarda milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından sadece son anda kadroya dahil edilen Chris Führich'i (VfB Stuttgart) oynatıyor.

"Chris Führich, Stuttgart'ta iyi bir gelişim gösterdi. Her zaman savunması zor bir şeyler katıyor," diyen Schweinsteiger, neden şu anda formda olan ve mevcut DFB Kupası şampiyonu takımın hızlı driplingcisini tercih edeceğini açıkladı. Uzman meslektaşı Dietmar Hamann da kısa süre önce 28 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'na katılması gerektiğini belirtmişti.