Pascu Mendez
Çeviri:
"Savunmanın en iyi yolu topa sahip olmaktır" - Martin Anselmi, Real Madrid maçı için Elche'nin cesur planını açıkladı
Ev sahibi taraf sürpriz peşinde
Ev sahibi ekip, cumartesi günü deplasmanda Athletic Club ile 1-1 berabere kalarak La Liga'daki puan hanesine bir puan daha ekledi. Ancak Anselmi'nin ekibi, bu sezon tüm kulvarlarda hâlâ galibiyet alamadı ve maç başına ortalama 2,6 gol yedi. Salı günkü karşılaşma öncesinde Elche, başkent ekibine karşı iç karartıcı bir istatistiğin yükünü taşıyor; son 16 lig randevusunun hiçbirini kazanamadı.
- NurPhoto
Teknik direktör korkusuz bir yaklaşım talep ediyor
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Arjantinli teknik direktör, yıldızlarla dolu bir rakibe karşı oynayacak olsalar da cesur taktik kimliklerini korumakta ısrar etti. Oyun planına dikkat çeken Anselmi, şöyle dedi: "San Mames'te rekabet etmiş olmamız bizi birlik içinde hissettiriyor ve izlenmesi gereken yolun bu olduğunu gösteriyor. Bizim için savunmanın en iyi yolu topa sahip olmak. San Mames'teki aynı savunma rekabetçiliğini korumamız ve kendimizi topa sahip olarak savunmamız gerektiğine inanıyorum."
Taktisyen, konsantrasyon kayıplarına karşı uyardı
Anselmi, konuk ekibin bitiricilik kalitesinin son derece farkında ve 90 dakikanın tamamında oyunda kalmanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Rakibin yarattığı tehdide karşı takımını uyaran Anselmi, şunları ekledi: "Zor oyun bölümlerini kolay gösteriyorlar ve sizi son sınırınıza kadar zorluyorlar; hiçbir şey hediye edemeyiz ve maçın tamamında odaklanmış kalmalıyız."
- ZUMA Press Wire
Zorlu fikstür ziyaretçileri zorluyor
Madrid, Rayo Vallecano karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ve Inter'e karşı zorlu bir Şampiyonlar Ligi maçının ardından kadrosunda rotasyona gidebilir. Jose Mourinho, bu hafta sonundaki kritik başkent derbisi öncesinde zirve yarışındaki baskıyı sürdürmek için maksimum puan hedeflemeye devam edecek. Bu arada, sakatlığı bulunan Yago Santiago'dan hâlâ yararlanamayan Elche'nin, salı günü oynanacak üst düzey lig fikstürlerinde üç maçlık yenilgi serisini durdurabilmesi için kusursuz bir performans ortaya koyması gerekiyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun