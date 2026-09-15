Maç öncesi basın toplantısında konuşan Arjantinli teknik direktör, yıldızlarla dolu bir rakibe karşı oynayacak olsalar da cesur taktik kimliklerini korumakta ısrar etti. Oyun planına dikkat çeken Anselmi, şöyle dedi: "San Mames'te rekabet etmiş olmamız bizi birlik içinde hissettiriyor ve izlenmesi gereken yolun bu olduğunu gösteriyor. Bizim için savunmanın en iyi yolu topa sahip olmak. San Mames'teki aynı savunma rekabetçiliğini korumamız ve kendimizi topa sahip olarak savunmamız gerektiğine inanıyorum."