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Çeviri:

"Savunmanın en iyi yolu topa sahip olmaktır" - Martin Anselmi, Real Madrid maçı için Elche'nin cesur planını açıkladı

M. Anselmi
Elche - Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga

Elche Teknik Direktörü Martin Anselmi, takımından salı akşamı Estadio Martinez Valero'da Real Madrid'i konuk ederken korkusuz ve topa sahip olmaya dayalı bir oyun anlayışı benimsemelerini istedi. Formda rakip karşısında zorlu bir görevle karşı karşıya olmalarına rağmen Arjantinli teknik adam, topu ellerinde tutmanın takımının La Liga'daki ilk galibiyetini alması için en iyi yol olduğuna inanıyor.

  • Ev sahibi taraf sürpriz peşinde

    Ev sahibi ekip, cumartesi günü deplasmanda Athletic Club ile 1-1 berabere kalarak La Liga'daki puan hanesine bir puan daha ekledi. Ancak Anselmi'nin ekibi, bu sezon tüm kulvarlarda hâlâ galibiyet alamadı ve maç başına ortalama 2,6 gol yedi. Salı günkü karşılaşma öncesinde Elche, başkent ekibine karşı iç karartıcı bir istatistiğin yükünü taşıyor; son 16 lig randevusunun hiçbirini kazanamadı.

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  • imago-sport-1083185083.jpgNurPhoto

    Teknik direktör korkusuz bir yaklaşım talep ediyor

    Maç öncesi basın toplantısında konuşan Arjantinli teknik direktör, yıldızlarla dolu bir rakibe karşı oynayacak olsalar da cesur taktik kimliklerini korumakta ısrar etti. Oyun planına dikkat çeken Anselmi, şöyle dedi: "San Mames'te rekabet etmiş olmamız bizi birlik içinde hissettiriyor ve izlenmesi gereken yolun bu olduğunu gösteriyor. Bizim için savunmanın en iyi yolu topa sahip olmak. San Mames'teki aynı savunma rekabetçiliğini korumamız ve kendimizi topa sahip olarak savunmamız gerektiğine inanıyorum."

  • Taktisyen, konsantrasyon kayıplarına karşı uyardı

    Anselmi, konuk ekibin bitiricilik kalitesinin son derece farkında ve 90 dakikanın tamamında oyunda kalmanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Rakibin yarattığı tehdide karşı takımını uyaran Anselmi, şunları ekledi: "Zor oyun bölümlerini kolay gösteriyorlar ve sizi son sınırınıza kadar zorluyorlar; hiçbir şey hediye edemeyiz ve maçın tamamında odaklanmış kalmalıyız."

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  • imago-sport-1083305214.jpgZUMA Press Wire

    Zorlu fikstür ziyaretçileri zorluyor

    Madrid, Rayo Vallecano karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ve Inter'e karşı zorlu bir Şampiyonlar Ligi maçının ardından kadrosunda rotasyona gidebilir. Jose Mourinho, bu hafta sonundaki kritik başkent derbisi öncesinde zirve yarışındaki baskıyı sürdürmek için maksimum puan hedeflemeye devam edecek. Bu arada, sakatlığı bulunan Yago Santiago'dan hâlâ yararlanamayan Elche'nin, salı günü oynanacak üst düzey lig fikstürlerinde üç maçlık yenilgi serisini durdurabilmesi için kusursuz bir performans ortaya koyması gerekiyor.

La Liga
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