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Internacional v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Savinho'nun yerine düşünülen isim belirlendi! Manchester City, Spurs görüşmelerinin ortasında Palmeiras kanat oyuncusu Allan Elias için bastırıyor

Allan
M.City
Palmeiras
Premier Lig
Serie A

Manchester City, Enzo Maresca'nın kadrosunu yeniden şekillendirme çabalarını hızlandırarak Palmeiras'ın sansasyonel ismi Allan Elias'ı yaz transfer dönemi için birincil hedef olarak belirledi. İngiliz devi, Etihad Stadyumu'ndan ayrılmaya hazırlanan birkaç yüksek profilli isim nedeniyle yaşanacak kapsamlı değişim öncesinde hücum seçeneklerini güçlendirmek için hızla harekete geçiyor.

  • City, Brezilya'da Savinho'nun halefini belirledi

    The Athletic'in haberine göre, Manchester City, dikkat çeken bir dizi ayrılığın ardından hücum seçeneklerini güçlendirmek isterken Palmeiras kanat oyuncusu Elias'ı transfer etmek için bir anlaşma üzerinde çalışıyor. 22 yaşındaki oyuncu, Tottenham Hotspur'un Savinho için görüşmelerde ilerleme kaydettiği bu transfer döneminde City'nin belirlediği birden fazla hedeften biri.

    Ancak Palmeiras'ın genç yıldızının imzasını almak City için hiç de kolay olmayacak. Brezilya ekibi, kanat oyuncusunun bu yaz satılık olmadığını savunuyor ve bu durum iki kulüp arasında olası bir çıkmaza zemin hazırlıyor. Ayrıca Palmeiras kaynakları, herhangi bir talibin anlaşma sağlamak için oyuncunun 100 milyon €'luk serbest kalma maddesini devreye sokması gerekeceğini belirtti.

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  • Internacional v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Allan Elias'ın Palmeiras'taki yükselişi

    2025'te Palmeiras'ın A takımına yükselmesinden bu yana Allan, kısa sürede takımın kilit isimlerinden biri haline geldi; 48 Serie A maçında forma giyip altı gol ve beş asist kaydetti. Keskin yükselişi, teknik zarafeti ve yaşının ötesindeki soğukkanlılığıyla birleşince, Avrupa'nın önde gelen scoutlarının radarına sağlam şekilde girdi.

    Bu sezon tüm kulvarlarda altı gol atan Allan, Palmeiras'ın Brezilya üst liginde zirvede güçlü bir şampiyonluk yarışına girişmesine yardımcı oldu. İç sahadaki etkileyici yükselişine rağmen genç oyuncu, henüz A milli düzeyde ilk maçına çıkmadı.

  • Etihad Stadyumu'nda kapsamlı değişim

    City, yaz döneminde kapsamlı bir dönüşüm geçiriyor ve bu süreç, yakın dönemin en önemli kadro revizyonlarından birine işaret ediyor. Orta sahanın bel kemiği Rodri'nin Barcelona'ya, çok yönlü Bernardo Silva'nın ise Real Madrid'e gitmesinin ardından takımın omurgası büyük ölçüde değişti. Tijjani Reijnders'ın da Etihad'dan ayrılmasıyla birlikte Maresca, kadrosundaki seçenekleri yeniden şekillendirmek için büyük bir yapılanma göreviyle karşı karşıya.

    Kulübün çevresindeki transfer hareketliliği yalnızca ayrılıklarla sınırlı değil; Newcastle United, orta saha oyuncusu Nico Gonzalez'i transfer etmek için görüşmeler yürütüyor. Bu arada Tottenham Hotspur, Savinho için süren görüşmelerinin yanı sıra Omar Marmoush için de aktif şekilde harekete geçmiş durumda.

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    Güney Amerika'daki oyuncu alım stratejisi sürüyor

    Allan'ın gelmesi halinde, Güney Amerika pazarından City'nin son transferi olacak ve kulübün kıtadan üst düzey yetenekleri doğrudan kadrosuna katma yönündeki net stratejik değişimini daha da pekiştirecek. Bu transfer hamlesi, Ocak 2025'te Vitor Reis'in gelişinin yanı sıra, bir yıl önce River Plate'ten yaklaşık 12,5 milyon £ artı bonuslar karşılığında Arjantin genç milli oyuncusu Claudio Echeverri için yapılan anlaşmanın ardından geliyor.

    City, yaz transfer döneminde Nottingham Forest'tan Elliott Anderson, Leicester City'den 17 yaşındaki Jeremy Monga ve Marseille'den kaleci Geronimo Rulli'nin imzalarını alarak şimdiden hamleler yaptı. Ancak sezonları Community Shield'da Arsenal karşısında alınan 3-0'lık yenilgiyle zorlu başladı ve Maresca'nın ekibi şimdi pazar günü Premier League sezonunu sahasında Bournemouth'a karşı açarken toparlanmayı hedefleyecek.

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