The Athletic'in haberine göre, Manchester City, dikkat çeken bir dizi ayrılığın ardından hücum seçeneklerini güçlendirmek isterken Palmeiras kanat oyuncusu Elias'ı transfer etmek için bir anlaşma üzerinde çalışıyor. 22 yaşındaki oyuncu, Tottenham Hotspur'un Savinho için görüşmelerde ilerleme kaydettiği bu transfer döneminde City'nin belirlediği birden fazla hedeften biri.

Ancak Palmeiras'ın genç yıldızının imzasını almak City için hiç de kolay olmayacak. Brezilya ekibi, kanat oyuncusunun bu yaz satılık olmadığını savunuyor ve bu durum iki kulüp arasında olası bir çıkmaza zemin hazırlıyor. Ayrıca Palmeiras kaynakları, herhangi bir talibin anlaşma sağlamak için oyuncunun 100 milyon €'luk serbest kalma maddesini devreye sokması gerekeceğini belirtti.