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Savinho kaptırtıldı! Spurs, Manchester City'ye düzenlediği dev £85 milyonluk baskınla harcamasını £300 milyonun üzerine çıkardı
Öncelikli yıldız hedefini kadroya katmak
ESPN'e göre, Tottenham, kanat oyuncusu Savinho'yu transfer etmek için Manchester City ile £85 milyona kadar çıkabilecek bir anlaşmaya vardı. Tottenham, ilk etapta £75 milyon ödeyecek ve performansa bağlı bonuslarla buna £10 milyon daha eklenecek. Böylece geçen yazdan bu yana süren uzun takip sona erdi.
22 yaşındaki oyuncu şimdi, kuzey Londra'da uzun vadeli bir sözleşmeye imza atmadan önce sağlık kontrolünden geçecek. Kaynaklar ayrıca Tottenham'ın, City forveti Omar Marmoush için ayrı bir anlaşma konusunda da görüşmelerini sürdürdüğünü doğruluyor.
- Getty Images Sport
Yeni bir sayfa arıyor
Savinho, 2024'te €40 milyon karşılığında Troyes'dan Manchester City'ye katıldı ve burada toplam 53 maça çıkıp iki gol ve 12 asist üretti. Geçen yaz Tottenham, kanat oyuncusunu transfer etmek için yaptığı ilk girişimde başarısız oldu; oyuncu ise kalıp forma savaşı vermeyi tercih etti.
Sonuç olarak Pep Guardiola'nın görevdeki son sezonunda Premier League'de sadece yedi maça ilk 11'de başladı. Kritik olarak, görüşmeler sürerken geçen pazar Cardiff'te Arsenal'e karşı Community Shield'da alınan yenilgide City'nin maç kadrosuna alınmadı.
Dev yaz harcama çılgınlığı
Savinho'nun transferi, Tottenham'ın bu yazki toplam harcamasını £300 milyon barajının üzerine taşıdı. Roberto De Zerbi'nin ekibi, transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi; Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Jan Paul van Hecke'nin yanı sıra bonservissiz olarak Marcos Senesi, Andy Robertson ve Martin Dubravka da takıma katıldı.
Aynı zamanda kulüp, Luka Vuskovic, Cristian Romero ve Djed Spence'in ayrılıklarıyla yaklaşık £140 milyon gelir elde etmeyi başardı. Bu akıllıca çıkışlar, agresif transfer hamleleri sürerken mali dengenin korunmasına yardımcı oldu.
- AFP
Açılış maçına hazır
Sağlık kontrolü yaklaşırken gözler hızla Savinho'nun De Zerbi'nin taktik düzenine nasıl entegre olacağına çevrildi. Teknik direktörün, Tottenham'ın cumartesi günü Brentford deplasmanında oynayacağı Premier League açılış maçı öncesinde cuma günü medyanın karşısına çıkması planlanıyor.
Savinho kalibresinde bir oyuncunun transfer edilmesi, sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Tottenham adına önemli bir niyet beyanı niteliği taşıyor. Taraftarlar, oyuncunun resmi tanıtımını ve sezonun ilk haftalarındaki olası ilk maçını heyecanla bekleyecek.
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