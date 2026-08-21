ESPN'e göre, Tottenham, kanat oyuncusu Savinho'yu transfer etmek için Manchester City ile £85 milyona kadar çıkabilecek bir anlaşmaya vardı. Tottenham, ilk etapta £75 milyon ödeyecek ve performansa bağlı bonuslarla buna £10 milyon daha eklenecek. Böylece geçen yazdan bu yana süren uzun takip sona erdi.

22 yaşındaki oyuncu şimdi, kuzey Londra'da uzun vadeli bir sözleşmeye imza atmadan önce sağlık kontrolünden geçecek. Kaynaklar ayrıca Tottenham'ın, City forveti Omar Marmoush için ayrı bir anlaşma konusunda da görüşmelerini sürdürdüğünü doğruluyor.