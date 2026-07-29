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Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

Savinho, daha fazla süre almak isterken £60 milyonluk Tottenham transferi için bastırıyor

Transfers
Savinho
Tottenham Hotspur
M.City
Premier Lig

Savinho'nun, düzenli olarak ilk 11'de oynayabilmek için Manchester City'ye Tottenham Hotspur'a £60 milyonluk transferine onay vermesi yönünde baskı yaptığı bildiriliyor. Brezilyalı kanat oyuncusu, Etihad'da kalıcı bir ilk 11 yeri edinmekte zorlandı ve kuzey Londra'ya transferi kariyerini yeniden canlandırmak için mükemmel fırsat olarak görüyor.

  • Savinho'nun hedefi kuzey Londra'ya transfer olmak

    22 yaşındaki kanat oyuncusu, üst üste iki sezonu 17. sırada tamamlamasının ardından kadrosunu yenilemek isteyen Tottenham'ın öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıktı. Uzun süredir Spurs'ün transfer ekibinin ilgilendiği isimlerden biri olan Savinho'nun, The Sun'a göre Roberto De Zerbi ile yeniden bir araya gelmek için bu transferi aktif şekilde istediği belirtiliyor.

    Haberlere göre Manchester City, doğru bonservis bedeli karşılığında satışa açık. Görüşmeler şu anda £60 milyonluk bir değerleme etrafında dönüyor. Bu rakam, bir yıl önce hücum oyuncusuna biçilen £70 milyonluk bonservis bedeline kıyasla küçük bir düşüş anlamına geliyor.



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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty

    De Zerbi hücum hattına takviye istiyor

    De Zerbi, kadroyu daha hücumcu bir yapıya dönüştürme arzusunu açıkça dile getirdi. İtalyan teknik adam, Savinho'nun doğal hızı ve yaratıcılığının kendi taktik sistemi için mükemmel unsurlar olduğuna inanıyor. Kulüp, ilk harcama dalgasının ardından eski Brighton teknik direktörüne zaten büyük bir mali destek verdi, ancak De Zerbi, Tottenham'ın transfer faaliyetinin "henüz bitmediğinde" ısrar ediyor.

    Tottenham, Newcastle'dan £100 milyon karşılığında Sandro Tonali, West Ham'dan £85 milyon karşılığında Mateus Fernandes ve £52 milyon karşılığında savunmacı Jan Paul van Hecke'nin transferi dahil olmak üzere zaten birkaç yüksek profilli anlaşmayı tamamladı. Bu büyük harcamalara rağmen kulüp yönetimi, en az iki hücum oyuncusunu daha kadroya katma konusunda kararlılığını sürdürüyor.


  • Etihad'da baskı artıyor

    Savinho'nun Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl var, ancak yeterince süre alamaması önemli bir sorun hâline geldi. Geçen sezon sakatlıklarla boğuştuğu bir dönemde kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda yalnızca 14 maça ilk 11'de başlayabildi. Girona'daki başarılı döneminin ardından kardeş kulüp Troyes'tan büyük beklentilerle gelmiş olsa da City kadrosundaki oturmuş yıldızların önüne geçemedi.

    Yurt dışından da ilgi geldi ve AC Milan da Brezilyalı milli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Ancak Premier League'de kalma ve De Zerbi gibi hücum odaklı bir teknik adamla çalışma cazibesi, oyuncunun tercihini net biçimde Londra'dan yana kullanmasına yol açmış görünüyor.


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  • Micky van de Ven Tottenham 2025-26Getty

    'Yeni hırs' kulüp zihniyetindeki değişime işaret ediyor

    Kulübün piyasadaki agresif yaklaşımı, kulübün “yeni hırsının” geçmişteki başarısızlıklara verilmesi gereken bir yanıt olduğuna inanan Micky van de Ven'in de aralarında bulunduğu kıdemli oyuncular tarafından övüldü. Savunmacı şöyle dedi: "Kulübün bazı değişiklikler yaptığını görebilmeniz gerçekten çok iyi. Kulübün yeni bir hırsı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu, uzun zamandır burada olan oyuncular için gerçekten çok önemli bir şey. Geçen sezon stresli bir sezondu, bizim açımızdan kabul edilemezdi, bu yüzden tüm bunları geride bırakıp yeni sezona taze bir başlangıçla girmek çok şey ifade ediyor."

    Takım, Sydney FC ve Chelsea ile oynanacak hazırlık maçlarına hazırlanırken, bu yüksek profilli transferlerin takıma entegrasyonu De Zerbi'nin teknik ekibi için en büyük öncelik olmaya devam ediyor.

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