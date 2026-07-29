22 yaşındaki kanat oyuncusu, üst üste iki sezonu 17. sırada tamamlamasının ardından kadrosunu yenilemek isteyen Tottenham'ın öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıktı. Uzun süredir Spurs'ün transfer ekibinin ilgilendiği isimlerden biri olan Savinho'nun, The Sun'a göre Roberto De Zerbi ile yeniden bir araya gelmek için bu transferi aktif şekilde istediği belirtiliyor.

Haberlere göre Manchester City, doğru bonservis bedeli karşılığında satışa açık. Görüşmeler şu anda £60 milyonluk bir değerleme etrafında dönüyor. Bu rakam, bir yıl önce hücum oyuncusuna biçilen £70 milyonluk bonservis bedeline kıyasla küçük bir düşüş anlamına geliyor.







